Marathi News
Money Vastu Tips: मेहनत करुनही पगार वाढत नाहीय? 'या' टिप्स देतील जबरदस्त इन्क्रिमेंट!

Money Vastu Tips: वास्तु शास्त्रातील सोपे उपाय यावर मदत करतात, असा दावा करण्यात येतो.

Pravin Dabholkar | Nov 16, 2025, 03:49 PM IST
Money Vastu Tips these 5 Vastu tips to get salary increment

Money Vastu Tips: नोकरीत जीवतोड मेहनत करुनही सॅलरी आणि प्रमोशन थांबलंय, अशी अडचण असणारे अनेकजण आपल्या आजुबाजूला असतात. वास्तु शास्त्रातील सोपे उपाय यावर मदत करतात, असा दावा करण्यात येतो. हे उपाय मनाला शांती देतात आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढवतात. यामुळे आर्थिक स्थितीत सुधारणा होते. शुक्रवार हा दिवस विशेष असून, पिंपल, लिंबू आणि लक्ष्मी पूजनासारखे उपाय करून धनप्राप्तीचे मार्ग उघडतात.

शुक्रवारचे पिंपळ पूजन

Money Vastu Tips these 5 Vastu tips to get salary increment

सॅलरी लवकर वाढत नसेल तर शुक्रवारच्या दिवशी पिंपळाच्या झाडाखाली मिठाई आणि पाणी ठेवून परिक्रमा करा. यामुळे कामातील अडथळे दूर होतात आणि पैसे मिळण्याचे योग येतात. पूजेनंतर गरिबांना जेवण वाटणे शुभ असते, ज्यामुळे पुण्य मिळते आणि आर्थिक लाभ होतो.

घरात पिंपळाचं छोटा रोप

Money Vastu Tips these 5 Vastu tips to get salary increment

घर किंवा ऑफिसच्या बाल्कनीत छोटे पिंपळाचं झाड लावा. हे ठिकाणची ऊर्जा शांत आणि स्थिर ठेवते. रोज सकाळी सूर्यप्रकाश दाखवा. यामुळे निर्णय घेण्याची क्षमता वाढते, काम यशस्वी होतात आणि नोकरदारांच्या कामगिरीत सुधारणा होऊन सॅलरी हाइक मिळते.

लिंबाच्या फांदीचा उपाय

Money Vastu Tips these 5 Vastu tips to get salary increment

कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी शुक्रवारला स्वच्छ नीमाची फांदी मीठ मिसळलेल्या पाण्यात शीशाच्या भांड्यात ठेवा. ही नकारात्मक ऊर्जा शोषून घेते आणि आर्थिक ताण कमी करते. भांडे बेडरूम किंवा बाथरूममध्ये ठेवू नका; उत्तर-पूर्व कोपऱ्यात ठेवा, जे उत्तम परिणाम देते.

सफेद मिठाईचे दान

Money Vastu Tips these 5 Vastu tips to get salary increment

शुक्रवारला मुलींना सफेद मिठाई दान करा. यामुळे घरात संपत्ती, शांती आणि स्थिरता येते. वातावरण पवित्र राहते. दान करताना गोड शब्द बोलणे मन मजबूत करते आणि सकारात्मक विचार वाढवते, ज्यामुळे आर्थिक प्रगती होते.

लक्ष्मी चित्राची विशेष पूजा

Money Vastu Tips these 5 Vastu tips to get salary increment

व्यवसायात पैसे वाढत नसतील तर शुक्रवारला गुलाबी फुलांवर बसलेल्या लक्ष्मी मातेचे चित्र ऑफिस किंवा दुकानात लावा. गुलाबाचा अत्तर अर्पण करा आणि तोच अत्तर लावून कामाला जा. चित्र दक्षिण दिशेला टाळा; पूर्व किंवा उत्तर दिशेच्या भिंतीवर लावा. यामुळे धनप्रवाह मजबूत होतो.

अडकलेले पैसे परत मिळवणे

Money Vastu Tips these 5 Vastu tips to get salary increment

कोणाकडे पैसे अडकले असतील तर शुक्रवारला गरिबांना मिठाई, कपडे किंवा जेवण वाटा. यामुळे कर्मसंतुलन होते आणि थांबलेले काम वेगाने पूर्ण होतात. कामाच्या जागी वास्तुनुसार व्यवस्था करा, जसे टेबल स्वच्छ ठेवा आणि उत्तर दिशेला बसून काम करा.

अतिरिक्त सोपे उपाय

Money Vastu Tips these 5 Vastu tips to get salary increment

कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक उर्जा राहण्यासाठी उत्तर दिशेकडे तोंड करून बसण्याचा प्रयत्न करा. लॅपटॉपजवळ छोटा क्रिस्टल ग्लोब ठेवा, जो नवे संधी आकर्षित करतो. हे छोटे बदल दैनंदिन जीवनात सकारात्मकता आणतात आणि सॅलरी वाढीस मदत करतात, असं वास्तू शास्त्रात म्हटलंय.

डिस्क्लेमर

Money Vastu Tips these 5 Vastu tips to get salary increment

या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.

