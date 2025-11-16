Money Vastu Tips: मेहनत करुनही पगार वाढत नाहीय? 'या' टिप्स देतील जबरदस्त इन्क्रिमेंट!
Money Vastu Tips: वास्तु शास्त्रातील सोपे उपाय यावर मदत करतात, असा दावा करण्यात येतो.
Pravin Dabholkar | Nov 16, 2025, 03:49 PM IST
1/9
Money Vastu Tips: मेहनत करुनही पगार वाढत नाहीय? 'या' टिप्स देतील जबरदस्त इन्क्रिमेंट!
Money Vastu Tips: नोकरीत जीवतोड मेहनत करुनही सॅलरी आणि प्रमोशन थांबलंय, अशी अडचण असणारे अनेकजण आपल्या आजुबाजूला असतात. वास्तु शास्त्रातील सोपे उपाय यावर मदत करतात, असा दावा करण्यात येतो. हे उपाय मनाला शांती देतात आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढवतात. यामुळे आर्थिक स्थितीत सुधारणा होते. शुक्रवार हा दिवस विशेष असून, पिंपल, लिंबू आणि लक्ष्मी पूजनासारखे उपाय करून धनप्राप्तीचे मार्ग उघडतात.
2/9
शुक्रवारचे पिंपळ पूजन
3/9
घरात पिंपळाचं छोटा रोप
4/9
लिंबाच्या फांदीचा उपाय
5/9
सफेद मिठाईचे दान
6/9
लक्ष्मी चित्राची विशेष पूजा
7/9
अडकलेले पैसे परत मिळवणे
8/9
अतिरिक्त सोपे उपाय
9/9