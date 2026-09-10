/मोनोरेल कधी सुरू होणार? समोर आली महत्त्वाची बातमी, दिवाळीनंतर...

लवकरच मोनोरेल पुन्हा एकदा प्रवाशांच्या सेवेत येणार आहे. याबाबत एक चांगली बातमी समोर आली आहे.
20 सप्टेंबर 2025 पासून मोनोरेल सेवा बंद आहे. पण आता याबाबत एक चांगली बातमी समोर येतेय.
मोनोरेल सेवा बंद होऊन आता एक वर्ष पूर्ण होत आहे. त्यामुळं मोनो पुव्हा सेवेत कधी दाखल होईल असा प्रश्न प्रवाशांना पडला आहे.
मोनोरेल पुन्हा सेवेत दाखल करण्यासाठी एमएमआरडीएकडून दिवाळीचा मुहूर्त देण्यात आला आहे. दिवाळीदरम्यान मोनोरेल पुन्हा मुंबईत धावण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मोनोरेलच्या उन्नत मार्गिकेत मोकळी जागा असल्याने उंचावरून गाडीचा भाग कोसळून दुर्घटना घडण्याची भीती व्यक्त करत आता मार्गिकेच्या खाली संरक्षित जाळ्या बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या कामासाठी लागणारा अवधी लक्षात घेता आता मोनोरेल दिवाळीपर्यंत सुरू होण्याची शक्यता आहे. देशातील पहिली आणि एकमेव अशी चेंबूर - संत गाडगे महाराज चौक मोनोरेल मार्गिका आहे.
सुरुवातीला प्रवासी संख्या नसल्याने तोट्यात असलेल्या मार्गिकेवर टीका होत होती, त्यानंतर या मार्गिकेवर सातत्याने अपघात, दुर्घटना होऊ लागल्याने मोनो पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
2025 मध्ये दोन मोनोरेल गाड्या अतिवजनामुळे बंद पडल्या आणि एका दिशेला कलंडल्या. एका गाडीचा दरवाजा तोडून प्रवाशांना बाहेर काढण्याची वेळ आली. त्यानंतर काही दिवसांतच पुन्हा मोनोरेल बंद पडली. यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
एमएमआरडीएने 20 सप्टेंबर 2025 पासून मोनोरेल सेवा अनिश्चित काळासाठी बंद केली होती. त्यानंतर मोनोरेल प्रकल्पाचे अत्याधुनिकीकरण हाती घेतले. आता अत्याधुनिकीकरण पूर्ण झाले असून या मार्गिकेला सुरक्षा प्रमाणपत्रही प्राप्त झाले आहे.