/Monsoon ची गाडी सुपरफास्ट? तारखा पाहून लगबग कराल! कसा असतो मान्सूनचा प्रवास?

Monsoon Update Latest News : मान्सून नेमका कसा प्रवास करत आपल्यापर्यंत पोहोचतो? कुठे असतात बरसण्याचे थांबे? फोटोंच्या माध्यमातून जाणून घ्या ही आकर्षक माहिती आणि मान्सूनबाबतचे ताजे अंदाज...
Monsoon Update Latest News : महाराष्ट्रच नव्हे तर देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये पारा 40 अंशांपलिकडे गेला असतानाच आता मान्सून एकदाचा मोठ्या मुक्कामाला केव्हा येतो हाच प्रश्न अनेकांच्या मनात घर करत आहे. किंबहुना अवकाळीच्या सरींनी अनेक भागांमध्ये लावलेली हजेरी पाहता मान्सून आला का? असा प्रश्नही काहीजण विचारत आहेत. पण, प्रत्यक्षात मान्सूनला येण्यास अद्यापही काही दिवस शिल्लक आहेत. (सर्व छायाचित्रं सौजन्य- AI)
तुलनेनं यंदा मान्सूनचं आगमन हे लवकर होण्याचा अंदाज नुकताच Skymet या खासगी हवामान संस्थेनं वर्तवला आहे. IMD नं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार 14 ते 20 मे दरम्यान अंदमानच्या समुद्रात मान्सून दाखल होऊ शकतो. (सर्व छायाचित्रं सौजन्य- AI)
'स्कायमेट'नं मात्र काहीसा वेगळा अंदाज वर्तवला मान्सून तुलनेनं आधीच दाखल होऊ शकतो असं म्हटलं आहे. यास कारण असेल ते म्हणजे बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे मान्सूनच्या प्रगतीला अर्थात मोसमी वाऱ्यांच्या या गाडीला वेग मिळू शकतो. (सर्व छायाचित्रं सौजन्य- AI)
भारतीय हवामान विभागाच्या सांगण्यानुसार बंगालच्या उपसागरामध्ये नैऋत्य दिशेने वाहणारे वारे 14 ते 20 मे दरम्यान वाहतील. बंगालच्या उपसागरात दक्षिणेकडे आणि अंदमानच्या समुद्रासह अंदमान आणि निकोबार बेटांवर याच आठवड्यात मान्सूनचं आगमन होईल. (सर्व छायाचित्रं सौजन्य- AI)
मात्र 12 आणि 13 मे दरम्यान विषुववृत्तीय प्रदेशाजवळ, बंगालच्या उपसागराच्या अतिदक्षिण-पश्चिम भागात कमी दाबाचं क्षेत्र निर्माण होण्याची शक्यता 'स्कायमेट'नं वर्तवली आहे. (सर्व छायाचित्रं सौजन्य- AI)
प्रामुख्यानं कमी दाबाचं हे क्षेत्र दक्षिण श्रीलंका, कोमोरिन परिसर आणि मालदीवमध्ये सक्रिय राहील असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळं 10 तारखेनंतर मान्सूनच्या आगमनाची प्रतीक्षा करण्यास काहीच हरकत नाही हेच स्पष्ट होत आहे. (सर्व छायाचित्रं सौजन्य- AI)
मान्सूनच्या प्रवासाचा आढावा घ्यायचा झाल्यास तो सर्वसामान्यपणे 20 मेपर्यंत दक्षिण अंदमानच्या सागरी क्षेत्रात पोहोचतो. पुढे 22 मेपर्यंत त्याचा प्रवास उत्तर अंदमान समुद्र, पोर्ट ब्लेअर आणि माया बंदर रोखानं सुरू राहतो. (सर्व छायाचित्रं सौजन्य- AI)
यंदाच्या वर्षी मात्र 12- 13 दरम्यानच कमी दाबाचं क्षेत्र निर्माण होण्याची शक्यता असल्यानं बंगालच्या उपसागराच्या बाजूने विषुववृत्तीय वाऱ्यांचा प्रवाह अधिक मजबूत होऊन मान्सूनच्या गाडीला आणखी वेग मिळेल असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. त्यामुळं केरळ आणि तुलनेनं कोकणातही मान्सून आधी धडकू शकतो असाच प्राथमिक अंदाज आहे. (सर्व छायाचित्रं सौजन्य- AI)