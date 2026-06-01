/उष्णतेच्या कडेलोटानंतर अखेर मान्सून केरळात दाखल; पण, हे कोण ठरवतं माहितीय?

Monsoon in Kerala : मान्सून महाराष्ट्राजवळ..... पण, तो आला हे कोण ठरवतं माहितीये? काय आहे ही एकंदर प्रक्रिया? जाणून घ्या सविस्तर माहिती....
Monsoon in Kerala : तापमानाचा आकडा चाळीशीपार गेलेला असतानाच महाराष्ट्रासह देशाच्या काही भागांमध्ये मात्र पावसानं हजेरी लावली. परिणामी मान्सून आला, असंही म्हटलं गेलं. मात्र प्रत्यक्षात तो मान्सून नसून, पूर्वमोसमी पाऊस होता. थोडक्यात काय, तर मान्सूनबाबतची प्रतीक्षा पराकोटीस पोहोचली होती.
अखेर ही प्रतीक्षा आता संपली असून खऱ्या अर्थानं आता मान्सून केरळात दाखल झाला आहे. हवामान विभागानं याबाबतची माहिती दिली असून, मान्सून महाराष्ट्राच्याही आणखी जवळ आला आहे हे खरं.
दक्षिण भारतातून हे मोसमी वारे येत्या काळात गोवा मार्गे महाराष्ट्रात प्रवेश करतील. ज्यामागोमाग हा प्रवास देशाच्या उर्वरित भागांमध्येही सुरू होईल.
यंदा मान्सून वेळेआधीच अंदमानात दाखल झाला, ज्यानंतर तो 26 मे पर्यंत श्रीलंकेपर्यंत पोहोचला. 30 मे पर्यंत तो लक्षद्वीप क्षेत्रात दाखल झाला आणि अखेर बराच वेळ घेतल्यानंतर मान्सूननं केरळ गाठलं. असं असलं तरीही यंदा मान्सूनवर एल निनोचं सावट असेल ही बाब काही चिंता दूर करत नाहीय.
राहिला मुद्दा मान्सून आला के नेमकं कसं ठरतं, याबाबतचा; तर त्यासाठी काही निकष महत्त्वाचे ठरतात. केरळातील 14 हवामान केंद्रांपैकी 60 टक्के केंद्रांवर सलग 2 दिवस 2.5 मिमी किंवा त्याहून अधिक पावसाची नोंद झाल्यास मान्सून दाखल झाला असं म्हटलं जातं.
केरळात तिरुवअनंतपूरम, पुनालूर, कोल्लम, अल्लापुझा, कोट्टायम, कोची, थ्रिसूर, कोझिकोडे, थलासरी, कन्नूर, कुडूल, मंगलोर, मिनिकॉय, अमिनी या मुख्य केंद्रांवरील नोंदी विचारात घेतल्या जातात ज्यावरून हवामान विभाग मान्सून आला हे निश्चित करतो.
यामध्ये वाऱ्यांची उंची आणि त्यांचा वेग महत्त्वाचा ठरतो. वाऱ्याचा वेग (Westerly winds) 600 hpa, 15-20kts असणं मान्सूनच्या आगमनावर शिक्कामोर्तब करण्यास महत्त्वाचा ठरतो. तर, आउटगोइंग लाँगवेव्ह रेडिएशन < 200wm-2 असणं अपेक्षित ठरतं.
मान्सून केरळात दाखल होण्याच्या धर्तीवर केरळ आणि माहे क्षेत्रामध्ये पुढील 4 दिवस तूफान पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यादरम्यान समुद्र खवळलेला असेल तर, कर्नाटकचा समुद्र तूर्तास शांत असेल, तरीही मासेमारांनी काळजी घ्यावी असं आवाहन करण्यात येत आहे.