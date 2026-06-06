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Monsoon Update : आनंदवार्ता! मान्सून महाराष्ट्रात दाखल, तळकोकणात आनंदसरींचा वर्षाव

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 06, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:54 PM IST

Maharashtra Monsoon Rain : हवामान विभागाने सांगितलं आहे, अखेर मान्सून महाराष्ट्रात दाखल झाला आहे. आता उर्वरित महाराष्ट्रात मान्सून कधी येणार याची उत्सुकतेने वाट पाहत आहे. 

 

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महाराष्ट्राची प्रतीक्षा अखेर संपलीय. मोसमी वाऱ्यानी महाराष्ट्रात धडक दिली असून तळकोकणात विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस सुरु झालाय.

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दोन दिवसांत मोसमी वारे केरळमधून थेट महाराष्ट्रात पोहोचले आहेत. लवकरच मान्सून उर्वरित महाराष्ट्रही व्यापेल. त्यामुळे अनेक दिवस ज्याची प्रतीक्षा संपूर्ण राज्य करत होती ती अखेर संपलीय. 

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शुक्रवारी संपूर्ण गोव्याला मान्सूनने व्यापल्यानंतर महाराष्ट्रात तो कधी दाखल होणार याचे वेध लागले होते. अखेर मान्सून महाराष्ट्रात दाखल झाला आहे. 

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हवामान विभागाने सांगितलं की, महाराष्ट्रात मान्सून अधिकृत दाखल झालं आहे. तसंच महाराष्ट्रातील दक्षिण कोकणच्या काही भागांमध्ये मान्सूनने धडक दिली आहे.

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तळकोकणात दाखल झाल्यानंतर आता पुढील काही दिवसांमध्ये मान्सून मुंबई, ठाणे आणि उर्वरित महाराष्ट्रात तो लवकरच मान्सून सक्रिय होणार आहे. 

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हवामान विभागाने शेतकऱ्यांना आवाहन केलं आहे की, शेतकऱ्यांनी शेतीच्या कामांना मान्सून दाखल झाल्यामुळे गती दिल्यास काही हरकत नाही.

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मुंबईसह कोकणात पावसाची तीव्रता वाढणार असून पुढच्या 48 तासांत मान्सूनच्या प्रवासासाठी स्थिती अनुकूल राहणार आहे. 

 

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पुढील 7 दिवसांत केरळ आणि कर्नाटकमध्ये 6  आणि 7 जून रोजी अत्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. 

TAGS:
maharashtra
monsoon
rain

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