/Monsoon Update : आनंदवार्ता! मान्सून महाराष्ट्रात दाखल, तळकोकणात आनंदसरींचा वर्षाव

Maharashtra Monsoon Rain : हवामान विभागाने सांगितलं आहे, अखेर मान्सून महाराष्ट्रात दाखल झाला आहे. आता उर्वरित महाराष्ट्रात मान्सून कधी येणार याची उत्सुकतेने वाट पाहत आहे.
महाराष्ट्राची प्रतीक्षा अखेर संपलीय. मोसमी वाऱ्यानी महाराष्ट्रात धडक दिली असून तळकोकणात विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस सुरु झालाय.
दोन दिवसांत मोसमी वारे केरळमधून थेट महाराष्ट्रात पोहोचले आहेत. लवकरच मान्सून उर्वरित महाराष्ट्रही व्यापेल. त्यामुळे अनेक दिवस ज्याची प्रतीक्षा संपूर्ण राज्य करत होती ती अखेर संपलीय.
शुक्रवारी संपूर्ण गोव्याला मान्सूनने व्यापल्यानंतर महाराष्ट्रात तो कधी दाखल होणार याचे वेध लागले होते. अखेर मान्सून महाराष्ट्रात दाखल झाला आहे.
हवामान विभागाने सांगितलं की, महाराष्ट्रात मान्सून अधिकृत दाखल झालं आहे. तसंच महाराष्ट्रातील दक्षिण कोकणच्या काही भागांमध्ये मान्सूनने धडक दिली आहे.
तळकोकणात दाखल झाल्यानंतर आता पुढील काही दिवसांमध्ये मान्सून मुंबई, ठाणे आणि उर्वरित महाराष्ट्रात तो लवकरच मान्सून सक्रिय होणार आहे.
हवामान विभागाने शेतकऱ्यांना आवाहन केलं आहे की, शेतकऱ्यांनी शेतीच्या कामांना मान्सून दाखल झाल्यामुळे गती दिल्यास काही हरकत नाही.
मुंबईसह कोकणात पावसाची तीव्रता वाढणार असून पुढच्या 48 तासांत मान्सूनच्या प्रवासासाठी स्थिती अनुकूल राहणार आहे.
पुढील 7 दिवसांत केरळ आणि कर्नाटकमध्ये 6 आणि 7 जून रोजी अत्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे.