/Monsoon News : मान्सूनची केरळातील आगमनाची तारीख ठरली; महाराष्ट्राची वेस कधी ओलांडणार? कोकण, पुण्यात...

Monsoon News : उकाड्यापासून मिळणार हवाहवासा दिलासा! आभाळात दिसू लागलेयत मान्सूनची चिन्हं... अंदमानात आनंदसरींचा शुभशकून. जाणून घ्या काय सांगतोय हवामान विभाग...
Monsoon News : उकाडा, हवेतील आर्द्रता आणि प्रचंड प्रमाणात उष्मा वाढत असतानाच हवामान विभागानं आता या त्रासावर हळुवार फुंकर घालणारा इशारा दिला आहे. हा इशारा आहे अर्थातच मान्सूनचा. (छायाचित्र सौजन्य- वृत्तसंस्था)
दरवर्षी मे महिन्याचा असह्य उकाडा आपोआपच मान्सूनची आठवण करून देतो आणि यंदाचं वर्षसुद्धा अपवाद ठरलेलं नाही. केंद्रीय हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार यंदा मान्सून वेळेआधीच अंदमानात आणि पर्यायी केरळातसुद्धा वेळेआधीच दाखल होण्याची शक्यता आहे. (छायाचित्र सौजन्य- वृत्तसंस्था)
शेतकरी आणि सामान्यांना ही दिलासा देणारी बातमी असून, या नुसत्या अंदाजानंच वातावरणात वेगळंच आनंदी वारं जाणवू लागलं आहे. पुढच्या काही तासांच मान्सून अंदमान, निकोबार, अंदमान समुद्र या भागांमध्ये धडकणार असल्याची शक्यता आहे. (छायाचित्र सौजन्य- वृत्तसंस्था)
पुढच्या 4 ते 5 दिवसांमध्ये ईशान्य आणि दक्षिण भारतात, यामुळं मुसळधार पावसाची हजेरी असेल. ज्यामुळं तामिळनाडू, केरळ, पुद्दुचेरी, माहे, कर्नाटकच्या किनारपट्टी भागांना दक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे. (छायाचित्र सौजन्य- वृत्तसंस्था)
15 ते 16 मेपर्यंत मान्सून अंदमानात, त्यामागोमाग 26 मे दरम्यान केरळात दाखल होण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. यामागोमागच जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मोसमी वाऱ्यांसह पाऊस महाराष्ट्राची वेस ओलांडण्याचा अंदाज आहे. (छायाचित्र सौजन्य- वृत्तसंस्था)
5 जूनपर्यंत मान्सून गोव्यापर्यंतचा प्रवास करून 6 जूनपर्यंत तो कोकणात आणि 7 जूनपर्यंत पुण्यात पोहोचू शकतो असा अंदाज आयएमडीनं वर्तवला आहे. (छायाचित्र सौजन्य- वृत्तसंस्था)
मान्सूनच्या या प्रारंभी प्रवासादरम्यान कोणत्याही चक्रीवादळाची निर्मिती होत नसल्यानं मान्सूनचा प्रवास विनाअडथळा होईल अशीही शक्यता आहे. (छायाचित्र सौजन्य- वृत्तसंस्था)
पुढील चार ते पाच दिवसांमध्ये ईशान्य भारतात मान्सूनचा परिणाम दिसून येईल जिथं मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस आणि ताशी 50 ते 100 किमी वेगानं वारे वाहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. (छायाचित्र सौजन्य- वृत्तसंस्था)