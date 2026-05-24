/Monsoon Update : प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा...मान्सूनची टप्प्याटप्प्यात आगेकूच; अरबी समुद्र, बंगालच्या उपसागरात नेमकं चाललय काय?

Maharashtra Monsoon Update : मान्सून सक्रिया झाला असून प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा असतो. सध्या मान्सूनची सध्याची स्थिती काय आहे, याबद्दल हवामान खात्याने सांगितलं आहे.
हवामान विभाग मान्सूनच्या हालचालीवर लक्ष ठेवून आहेत. त्याबद्दल ते दररोज अपडेट देत आहेत. मान्सून 18 मे रोजी संपूर्ण अंदमान बेटे, श्रीलंकेच्या काही भागांसह कोमोरिन भागात आगेकूच केली होती. पण त्यानंतर मान्सून तिथेच अकडला होता.
आता पुन्हा मान्सून सक्रीय झाला असून सुमद्रात मान्सूनसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण झालंय. त्यामुळे मान्सूनने आगेकूच सुरु केली आहे.
मान्सूनने शनिवारी श्रीलंकेचा निम्म्याहून अधिक भाग, नैॡत्य अरबी समुद्राचा काही भाग, आग्नेय अरबी समुद्राचा आणखी काही भाग, कोमोरिन, बंगालच्या उपसागराच्या आणखी काही भागासह, अंदमान समुद्राचा बहुतांश भाग व्यापला असल्याचे चित्र समोर आलं आहे.
हवामान विभागाने सांगितलं आहे की, मान्सूनच्या वाटचालीसाठी वातावरण पोषक असणे गरजे आहे. त्यामुळे मान्सूनच्या या वाटचालीमध्ये प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा आहे.
जर मान्सूनसाठी असंच वातावरण पोषक राहिल्यास मान्सून केरळमध्ये 26 मेपर्यंत दाखल होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
मान्सून केरळमध्ये दाखल झाल्यानंतर महाराष्ट्रात येण्यासाठी 10 जून उजाडणार आहे. आनंदसरीसाठी महाराष्ट्राला 10 जूनपर्यंतची वाट पाहायची आहे.
दरम्यान पुढील दोन दिवस मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि कोकण प्रदेशातील काही भागात अवकाळी वादळी पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.
आज कोकणातही पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आलाय. कोकणात वादळी वा-यासह जोरदार पाऊस होणार आहे. मुंबईतही ढगाळ वातावरण असून आर्द्रतेचे प्रमाणही वाढले आहे.