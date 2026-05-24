Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /Monsoon Update : प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा...मान्सूनची टप्प्याटप्प्यात आगेकूच; अरबी समुद्र, बंगालच्या उपसागरात नेमकं चाललय काय?

Monsoon Update : प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा...मान्सूनची टप्प्याटप्प्यात आगेकूच; अरबी समुद्र, बंगालच्या उपसागरात नेमकं चाललय काय?

Written ByNeha ChoudharyUpdated byNeha Choudhary
Published: May 24, 2026, 11:43 AM IST|Updated: May 24, 2026, 11:43 AM IST

Maharashtra Monsoon Update : मान्सून सक्रिया झाला असून प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा असतो. सध्या मान्सूनची सध्याची स्थिती काय आहे, याबद्दल  हवामान खात्याने सांगितलं आहे. 

Maharashtra Monsoon1/8

मान्सून कुठे पोहोचला?

हवामान विभाग मान्सूनच्या हालचालीवर लक्ष ठेवून आहेत. त्याबद्दल  ते दररोज अपडेट देत आहेत. मान्सून 18 मे रोजी संपूर्ण अंदमान बेटे, श्रीलंकेच्या काही भागांसह कोमोरिन भागात आगेकूच केली होती. पण त्यानंतर मान्सून तिथेच अकडला होता. 

 

Maharashtra Monsoon2/8

मान्सून कुठे पोहोचला?

आता पुन्हा मान्सून सक्रीय झाला असून सुमद्रात मान्सूनसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण झालंय. त्यामुळे मान्सूनने आगेकूच सुरु केली आहे. 

Maharashtra Monsoon3/8

मान्सून कुठे पोहोचला?

मान्सूनने शनिवारी श्रीलंकेचा निम्म्याहून अधिक भाग, नैॡत्य अरबी समुद्राचा काही भाग, आग्नेय अरबी समुद्राचा आणखी काही भाग, कोमोरिन, बंगालच्या उपसागराच्या आणखी काही भागासह, अंदमान समुद्राचा बहुतांश भाग व्यापला असल्याचे चित्र समोर आलं आहे. 

Maharashtra Monsoon4/8

मान्सून कुठे पोहोचला?

हवामान विभागाने सांगितलं आहे की, मान्सूनच्या वाटचालीसाठी वातावरण पोषक असणे गरजे आहे. त्यामुळे मान्सूनच्या या वाटचालीमध्ये प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा आहे. 

 

Maharashtra Monsoon5/8

मान्सून कुठे पोहोचला?

जर मान्सूनसाठी असंच वातावरण पोषक राहिल्यास मान्सून केरळमध्ये 26 मेपर्यंत दाखल होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. 

Maharashtra Monsoon6/8

मान्सून कुठे पोहोचला?

मान्सून केरळमध्ये दाखल झाल्यानंतर महाराष्ट्रात येण्यासाठी 10 जून उजाडणार आहे. आनंदसरीसाठी महाराष्ट्राला 10 जूनपर्यंतची वाट पाहायची आहे. 

Maharashtra Monsoon7/8

मान्सून कुठे पोहोचला?

दरम्यान पुढील दोन दिवस मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि कोकण प्रदेशातील काही भागात अवकाळी वादळी पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. 

Maharashtra Monsoon8/8

मान्सून कुठे पोहोचला?

आज कोकणातही पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आलाय. कोकणात वादळी वा-यासह जोरदार पाऊस होणार आहे. मुंबईतही ढगाळ वातावरण असून आर्द्रतेचे प्रमाणही वाढले आहे. 

Tags:
monsoon
maharashtra
weather

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explainer: घटतेय लोकसंख्या अन् वृद्धांच्या संख्येत वेगाने वाढ; भारताची जपानसारखी अवस

Explainer: घटतेय लोकसंख्या अन् वृद्धांच्या संख्येत वेगाने वाढ; भारताची जपानसारखी अवस

india population23 min ago
2

'वर्षभरात मोदी सरकार पडण्याचा' दावा फडणवीसांनी एका वाक्यात उडवला; म्हणाले, 'राहुल..'

PM Modi28 min ago
3

लखनऊच्या फॅन्सनी लाज आणली! भर मैदानात चिअरलिडर्स सोबत केलं गैरवर्तन, Video समोर

IPL 202631 min ago
4

Ebola Outbreak : WHO कडून इबोलाचा उद्रेक जागतिक आणीबाणी म्हणून जाहीर; केंद्र सरकारह

EBOLA1 hr ago
5

'या' तीन कारणांमुळे मोदी वर्षभरात PM पद सोडणार, सरकार पडणार; राहुल गांधींचं भाकित

PM Modi1 hr ago