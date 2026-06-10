/विजांचा कडकडाट सुरू असताना...; पाऊस जोर धरत नाही तोच आला धोक्याचा इशारा

Mosnoon Update : हा अतिमहत्त्वाचा इशारा, दुर्लक्ष अजिबात नको... दक्षिण कोकणात पोहोचलेला मान्सून आता लवकरच तुमच्या दाराशीसुद्धा धडकणार. त्यानंतर नेमकं काय घडणार?
Mosnoon Update : मान्सूनपूर्व पाऊस, मान्सूनचा पाऊस, ढगाळ वातावरण, सायंकाळच्या वेळी आभाळात दिसणाऱ्या विविध छटा... सध्या असंच वातावरण महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये पाहायला मिळत आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
पावसाळ्याची अधिकृत सुरुवात राज्यात झाली असून, दक्षिण कोकणापासून मान्सूननं राज्यातील प्रवासाचा शुभारंभ केला आहे. तर, काही जिल्ह्यांमध्ये पूर्वमोसमी पावसानं जोर धरला आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
मागील 24 तासांत मान्सूननं राज्यात अपेक्षित प्रगती केली नाही, तरीही येत्या दोन ते तीन दिवसांत तो आगेकूच करेल असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. येत्या काही दिवसांत मान्सून मजल दरमजल करत हळुहळू राज्यात व्याप्ती वाढवेल. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
पावसाचा जोर येत्या दिवसांमध्ये आणखी वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर यंत्रणांनी वादळी पाऊस आणि विजांच्या कडकडाटादरम्यान नेमकं काय करावं आणि काय करु नये याबाबतच्या सूचना केल्या आहेत. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
विजांच्या कडकडाटामुळं उद्भवणारा धोका लक्षात घेता खबरदारी घ्या असा स्पष्ट इशारा यंत्रणांनी दिला आहे. या दरम्यान हवामान विभागाने नागरिकांना विशेष सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
वादळी वारे आणि विजांचा कडकडाट सुरू असताना शेतात किंवा मोकळ्या मैदानात काम करणं टाळावं. झाडाखाली किंवा कच्च्या शेडमध्ये आश्रय घेऊ नये, कारण अशा ठिकाणी वीज पडण्याचा धोका अधिक असतो हा मुद्दा अधोरेखित केला. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
विजांचा कडकडाट सुरू असताना घरातील विजेची उपकरणं प्लगमधून काढून ठेवावीत. तसंच नदी, तलाव किंवा इतर जलस्रोतांमध्ये असलेल्यांनी तातडीने सुरक्षित ठिकाणी जावे, असं आवाहन हवामान विभागानं केलं. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
राज्यात मान्सूनपूर्व आणि प्रत्यक्ष मान्सूनच्या हालचाली वाढल्या असल्या तरी शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये, असा सल्ला कृषी तज्ज्ञांनी दिला आहे. सर्वत्र समाधानकारक आणि सलग पाऊस झाल्यानंतरच खरिपाच्या पेरण्यांना सुरुवात करावी, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)