Marathi News
  • खळबळजनक! 100 कोटींपेक्षा अधिक महिला लैंगिक अत्याचाराला बळी; द लॅन्सेट जर्नलची धक्कादायक आकडेवारी

खळबळजनक! 100 कोटींपेक्षा अधिक महिला लैंगिक अत्याचाराला बळी; 'द लॅन्सेट जर्नल'ची धक्कादायक आकडेवारी

देशभरात महिलांच्या लैंगिक शोषणाचे अनेक खळबळजनक प्रकरण समोर येत असतात, ज्यांनी माणुसकीला काळिमा फासली आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का? भारतातील या अत्याचाराच्या घटनांची आकडेवारी चकित करणारी आहे. 

Dec 23, 2025, 01:50 PM IST
'द लॅन्सेट' या प्रसिद्ध वैद्यकीय नियतकालिकातून एक धक्कादायक रिसर्च समोर आलाय. ज्यातून जगभरात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे भीषण वास्तव समोर येते. या यादीने भारतातील एक गंभीर समस्या आपल्यासमोर मांडली आहे. 

या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये काही  घटना अशा आहेत ज्यामध्ये महिलांना नवऱ्याकडून, प्रियकराकडून जोरजबरदस्तीने लैंगिक शोषण केल्याचे समोर आले.

अलीकडेच 'द लॅन्सेट जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, 15 वर्षांखालील 1 अब्जाहून अधिक महिला लहानपणीच्या लैंगिक हिंसाचाराच्या बळी ठरतील. अहवालानुसार, जगभरात 608  दशलक्ष महिला त्यांच्या जोडीदारांकडून अत्याचाराच्या बळी ठरल्या आहेत.

घरगुती हिंसाचार आणि लैंगिक हिंसाचाराचे सर्वाधिक प्रमाण आफ्रिका आणि दक्षिण आशियामध्ये दिसून येते, ज्यामुळे महिलांना एचआयव्हीसह गंभीर आजारांना बळी पडतात. हळुहळु भारतही त्याचं दिशेने वाटचाल करताना दिसत आहे.

भारतातील आकडेवारी काय सांगते?

भारतात, 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या 23 टक्के महिलांनी जोडीदाराकडून हिंसाचार सहन केला आहे. दरम्यान, 30 टक्के महिला आणि 13 टक्के पुरुषांनी लहानपणात लैंगिक हिंसाचारांचा समना केला. 

हा अहवाल 2023 च्या ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज (GBD) अभ्यासावर आधारित आहे. 

लहानपणातील लैंगिक हिंसाचाराचा थेट परिणाम व्यक्तीच्या मानसिक स्थितीवर होतो. घरगुती हिंसाचारामुळे अनेक महिला अपंगत्वाच्या अधीन असतात. त्यामुळे त्यांना गंभीर आजारांचा धोका देखील निर्माण होतो.

WHO ने आकडेवारी जाहीर केली

जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) नोव्हेंबरमध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता ज्यामध्ये या महितीची पुष्टी केली होती. 

