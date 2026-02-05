English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  फोटो
  कपभर उडीद डाळीपासून बनवा सकाळचा झटपट नाश्ता, पोटही भरेल पोषणही मिळेल!

कपभर उडीद डाळीपासून बनवा सकाळचा झटपट नाश्ता, पोटही भरेल पोषणही मिळेल!

Urad Dal Instant Breakfast Recipe: सकाळी पोटभर पौष्टिक नाश्ता केला की, शरीराला दिवसभर भरपूर ऊर्जा मिळते. पण सकाळ्या घाईघाईत झटपट बनेल असा काय नाश्ता बनवायचा? असा प्रश्न सर्वच गृहिणींनी सतावत असतो. अशावेळी तुम्ही उडीद डाळीपासून 15 ते 20 मिनिटांत एक चविष्ट आणि पौष्टिक नाश्ता बनवू शकता.   

Manali Sagvekar | Feb 05, 2026, 06:58 PM IST
1/8

सकाळसाठी झटपट नाश्ता

Urad Dal Phulare For Breakfast

सकाळी सर्वांचा डबा आणि नाश्ता बनवण्याची इतकी घाई असते की, झटपट काय बनवायचे हा मोठा प्रश्न समोर उभा राहतो. अशावेळी तुम्ही कपभर उडीद डाळीपासून एक चविष्ट आणि 15 ते 20 मिनिटांत बनणारे उडीद डाळीची फुलोरी बनवू शकता. यासाठी सोपी रेसिपी जाणून घ्या.   

2/8

पांढरी उडीद डाळ रात्रभर पाण्यात भिजवून ठेवा

Urad Dal Phulare For Breakfast

उडीद डाळीचे फुलोरे बनवण्यासाठी एक कप पांढरी उडीद डाळ रात्रभर पाण्यात भिजवून ठेवा. दुसऱ्या दिवशी सकाळी भजलेली डाळ थोडे थोडे पाणी घालून, मिक्सरच्या सहाय्याने वाटून घ्या.   

3/8

मिश्रण 5 ते 7 मिनिटे फेटून घ्या

Urad Dal Phulare For Breakfast

या बॅटरमध्ये चिरलेला कढीपत्ता, मिरची, जिरे आणि चवीनुसार मीठ घाला. त्यानंतर हे मिश्रण 5 ते 7 मिनिटे एकाच दिशेने चांगले फेटून घ्या. वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घाला.   

4/8

हलके आणि जाळीदार बॅटर

Urad Dal Phulare For Breakfast

हे मिश्रण फेटल्याने कढीपत्ता, मिरची आणि जिऱ्याची चव बॅटरमध्ये मिसळेल. तसेच बॅटर छान हलके आणि जाळीदार होईल.   

5/8

आप्पे पात्रात तेल घाला

Urad Dal Phulare For Breakfast

आता फुलोरे बनवण्यासाठी एका आप्पे पात्रात तेल घाला. ते कडकडीत गरम होऊ द्या. यानंतर गॅसची आच मंद करा. हाताने किंवा चमच्याने बॅटरच्या लहान वड्या पात्रात सोडा.   

6/8

फुलोरे दोन्ही बाजूंनी खरपूस भाजा

Urad Dal Phulare For Breakfast

आप्पे पात्रावर झाकण ठेवा. फुलेऱ्यांची वरची बाजू कोरडी होईपर्यंत वाफेवर शिजवा आणि नंतर उलटा. झाकण न ठेवता दुसरी बाजूही खरपूस भाजून घ्या.   

7/8

गरमा गरम उडीद डाळीचे फुलोरे

Urad Dal Phulare For Breakfast

जाळीदार, लुसलुशीत आणि खरपूस भाजलेले गरमा गरम उडीद डाळीचे फुलोरे नारळाच्या हिरव्या चटणीसह सर्व्ह करा.   

8/8

हिरवी चटणी कशी बनवाल?

Urad Dal Phulare For Breakfast

हिरवी चटणी बनवण्यासाठी मिक्सरमध्ये किसलेला ओले खोबरे, कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या, लसूण, आलं, चिंचं, साखर, मीठ, भाजलेली डाळ आणि गरजेनुसार पाणी घालून बारीक वाटून घ्या. हवे असल्यास राई, कढीपत्त्याची फोडणी देऊ शकता.   

