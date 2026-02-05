कपभर उडीद डाळीपासून बनवा सकाळचा झटपट नाश्ता, पोटही भरेल पोषणही मिळेल!
Urad Dal Instant Breakfast Recipe: सकाळी पोटभर पौष्टिक नाश्ता केला की, शरीराला दिवसभर भरपूर ऊर्जा मिळते. पण सकाळ्या घाईघाईत झटपट बनेल असा काय नाश्ता बनवायचा? असा प्रश्न सर्वच गृहिणींनी सतावत असतो. अशावेळी तुम्ही उडीद डाळीपासून 15 ते 20 मिनिटांत एक चविष्ट आणि पौष्टिक नाश्ता बनवू शकता.
Manali Sagvekar | Feb 05, 2026, 06:58 PM IST
सकाळसाठी झटपट नाश्ता
पांढरी उडीद डाळ रात्रभर पाण्यात भिजवून ठेवा
मिश्रण 5 ते 7 मिनिटे फेटून घ्या
हलके आणि जाळीदार बॅटर
आप्पे पात्रात तेल घाला
फुलोरे दोन्ही बाजूंनी खरपूस भाजा
