Marathi News
  • सर्वात स्वस्त आयफोन लाँच! iPhone 17e सर्व भारतीयांना परवडेल असा Apple चा दावा; किंमत पाहिली का?

सर्वात स्वस्त आयफोन लाँच! iPhone 17e सर्व भारतीयांना परवडेल असा Apple चा दावा; किंमत पाहिली का?

Most Affordable iPhone In India Features Specifications And Price: अॅपलने भारतीय बाजारपेठेत आपले स्थान अधिक भक्कम करण्यासाठी बाजारात आणलेल्या सर्वात स्वस्त आयफोनची किंमत किती आहे जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Swapnil Ghangale | Mar 03, 2026, 03:04 PM IST
1/10

भारतातील सर्वात स्वस्त आयफोन केवळ भारतासाठी लाँच; किंमत किती?

iphone17e

भारतातील सर्वात स्वस्त आयफोन केवळ भारतासाठी लाँच करण्यात आला आहे. हा फोन सर्वांना परवडणाऱ्या किंमतीत देण्याचा प्रयत्न कंपनीने केला आहे. हा फोन कसा आहे आणि किती रुपयांना आहे पाहूयात...

2/10

'आयफोन 17 ई' लाँच

iphone17e

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या अॅपलने भारतीय बाजारपेठेत आपली पकड अधिक घट्ट करण्यासाठी 'आयफोन 17 ई' लाँच केला आहे.

3/10

कमी किमतीत प्रीमियम अनुभव

iphone17e

'आयफोन 17 ई' स्मार्टफोन विशेषतः त्या ग्राहकांसाठी तयार करण्यात आला आहे, ज्यांना कमी किमतीत आयफोनचा प्रीमियम अनुभव हवा आहे.  

4/10

किंमत अत्यंत स्पर्धात्मक

iphone17e

भारतामध्ये 'आयफोन 17 ई' मॉडेलची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर केली जात असल्याने, याची किंमत अत्यंत स्पर्धात्मक ठेवण्यात आली आहे.  

5/10

सर्वात परवडणारा फोन

iphone17e

'आयफोन 17 ई' हा आयफोन 17 मालिकेतील सर्वात परवडणारा फोन असून, मागील वर्षीच्या 'आयफोन 16 ई'चे पुढील व्हर्जन आहे.   

6/10

'आयफोन 16 ई' पेक्षा महाग

iphone17e

विशेष म्हणजे, यंदा आयफोनच्या या नव्या बेस मॉडेलमध्येच स्टोरेज दुप्पट करण्यात आले आहे. तसेच 'आयफोन 16 ई' पेक्षा या फोनची किंमत 5 हजार रुपयांनी वाढविण्यात आली आहे.

7/10

तीन आकर्षक रंग

iphone17e

'आयफोन 17 ई' फोन ब्लॅक, सॉफ्ट पिंक आणि व्हाईट अशा तीन आकर्षक रंगात उपलब्ध आहे.   

8/10

256 जीबी मॉडेलची किंमत किती?

iphone17e

'आयफोन 17 ई' ची किंमत 256 जीबीसाठी 64,900 रुपये ठेवण्यात आली आहे.  

9/10

512 जीबी मॉडेलची किंमत किती?

iphone17e

'आयफोन 17 ई'च्या 512 जीबीसाठी 84,900 रुपये ठेवण्यात आली आहे. 

10/10

कधीपासून होणार उपलब्ध?

iphone17e

'आयफोन 17 ई' फोनचे प्री-ऑर्डर सुरू झाले असून, 11 मार्च 2026 पासून अॅपलची वेबसाइट आणि अधिकृत रिटेलर्सकडे हा फोन विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. (फोटो अधिकृत वेबसाईट आणि युट्यूबवरुन साभार)  

