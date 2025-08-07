English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुंबईतील सर्वात महागडी जमीन कुठे आहे? 99 टक्के मुंबईकरांनाही माहिती नाही उत्तर, फक्त रजिस्ट्रीसाठी लागतात 27 कोटी

Mumbai Most Expensive Land: मुंबईच्या मालमत्ता बाजारपेठेत सर्वाधिक मागणी असलेल्या जुहू परिसरातील एका जमिनीसाठी करार झाला आहे. हा करार 455 कोटींना झाला आहे.  

Shivraj Yadav | Aug 07, 2025, 09:04 PM IST
twitter
1/8

Land Deal in Mumbai: देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईत अनेक मोठे उद्योगपती, सिनेमा स्टार वास्तव्यास आहे. यामुळे मुंबई फक्त देश नाही तर जगातील महागड्या शहरांपैकी एक आहे. मुंबईत आपलं हक्काचं घर असावं असं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं, मात्र येथे जमीन आणि घर खरेदी कऱणं वाटतं तितकं सोपं नाही. याचं कारण येथे मालमत्तेचा दर खूप आहे.  

twitter
2/8

मुंबईत महागड्या करारांसदर्भात अनेक बातम्या समोर येत असतात. नुकताच मुंबईत एक भूखंड 455 कोटी रुपयांना विकला गेला आहे.   

twitter
3/8

स्क्वेअर यार्ड्सच्या माहितीनुसार, अग्रवाल होल्डिंग्ज प्रायव्हेट लिमिटेडने मुंबईत खूप मागणी असलेल्या जुहू परिसरात 455 कोटी रुपयांची जमीन खरेदी केली आहे. हा भूखंड शापूरजी पालनजी ग्वालियर प्रायव्हेट लिमिटेडकडून खरेदी करण्यात आला आहे.  

twitter
4/8

स्क्वेअर यार्ड्सने रजिस्ट्रेशन कागदपत्रांच्या आधारे दिलेल्या माहितीनुसार, हे लँड पार्सल सुमारे 1,819.90 चौरस मीटर (19,589.22 चौरस फूट) क्षेत्रात पसरलेलं आहे. नोव्हेंबर 2024 मध्ये रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर हा करार अंतिम करण्यात आला.   

twitter
5/8

या प्लॉटच्या रजिस्ट्रीत 27.30 कोटी स्टॅम्प ड्युटी आणि 30 हजार रुपये नोंदणी शुल्क आकारण्यात आलं.  

twitter
6/8

यापूर्वी, अग्रवाल होल्डिंग्जने सप्टेंबर 2022 मध्ये जुहूमध्ये सुमारे एक एकर आणि तीन चतुर्थांश एकर क्षेत्रफळ असलेल्या दोन जमिनी विकत घेतल्या होत्या, ज्यांची एकूण किंमत 332.8 कोटी रुपये होती.   

twitter
7/8

स्क्वेअर यार्ड्सच्या कॅपिटल मार्केट्स अँड सर्व्हिसेसचे संस्थापक आनंद मूर्ती म्हणाले, "मुंबई ही देशाची व्यावसायिक राजधानी आहे आणि एक प्रमुख व्यवसाय केंद्र आहे, त्यामुळे येथे मालमत्तेच्या किमती खूप जास्त आहेत."   

twitter
8/8

वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स आणि दक्षिण आणि पश्चिम मुंबईतील अनेक ठिकाणांना मुंबईत सर्वाधिक मागणी आहे. त्याचवेळी, समुद्राच्या जवळ असल्याने आणि लक्झरी हाऊसिंग प्रोजेक्टमुळे जुहू आणि वांद्रे नेहमीच गुंतवणूकीसाठी आकर्षणाचे केंद्र राहिले आहेत. अलिकडच्या वर्षांत अनेक अब्जाधीश उद्योगपतींनी मुंबईत अपार्टमेंटसाठी मोठे करार केले आहेत.  

twitter
पुढील
अल्बम

Job Alert: तरुणांनो लष्करात भरती होण्याची सुवर्णसंधी! तारखा नोंद करुन ठेवा, 'या' दोन जिल्ह्यांत होणार भरती

पुढील अल्बम

Job Alert: तरुणांनो लष्करात भरती होण्याची सुवर्णसंधी! तारखा नोंद करुन ठेवा, &#039;या&#039; दोन जिल्ह्यांत होणार भरती

Job Alert: तरुणांनो लष्करात भरती होण्याची सुवर्णसंधी! तारखा नोंद करुन ठेवा, 'या' दोन जिल्ह्यांत होणार भरती

Job Alert: तरुणांनो लष्करात भरती होण्याची सुवर्णसंधी! तारखा नोंद करुन ठेवा, 'या' दोन जिल्ह्यांत होणार भरती 9
‘नारळी पौर्णिमे’ला कोळी बांधव समुद्राची पूजा का करतात? कारण तुम्हाला माहितीच हवे!

‘नारळी पौर्णिमे’ला कोळी बांधव समुद्राची पूजा का करतात? कारण तुम्हाला माहितीच हवे!

‘नारळी पौर्णिमे’ला कोळी बांधव समुद्राची पूजा का करतात? कारण तुम्हाला माहितीच हवे! 8
Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधनाच्या सणाला भावाने बहिणीच्या घरी का जाऊ नये? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल कारण

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधनाच्या सणाला भावाने बहिणीच्या घरी का जाऊ नये? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल कारण

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधनाच्या सणाला भावाने बहिणीच्या घरी का जाऊ नये? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल कारण 8
टॅरिफ दर लावणारे डोनाल्ड ट्रम्प किती श्रीमंत आहेत, दरवर्षी त्यांना किती पगार मिळतो?

टॅरिफ दर लावणारे डोनाल्ड ट्रम्प किती श्रीमंत आहेत, दरवर्षी त्यांना किती पगार मिळतो?

टॅरिफ दर लावणारे डोनाल्ड ट्रम्प किती श्रीमंत आहेत, दरवर्षी त्यांना किती पगार मिळतो? 8