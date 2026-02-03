English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • अंबानींपासून ते बिर्लांपर्यंत, श्रीमंतांची मुलं कुठे शिकतात? पाहा भारतातील सर्वात VIP शाळांची यादी, फी ऐकून डोळे फिरतील

अंबानींपासून ते बिर्लांपर्यंत, श्रीमंतांची मुलं कुठे शिकतात? पाहा भारतातील सर्वात 'VIP' शाळांची यादी, फी ऐकून डोळे फिरतील

भारत अनेक प्रतिष्ठित शाळा आहेत, ज्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित करून जागतिक दर्जाचे शिक्षण देतात. मसुरीच्या निसर्गरम्य टेकड्यांपासून ते राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेशपर्यंत असणाऱ्या या शाळांची फी सर्वसामान्यांना परडवणारी नसते. अनेक मोठे उद्योगपती, सेलिब्रिटी यांची मुलं या शाळांमध्ये शिकतात. अशाच काही शाळांबद्दल जाणून घ्या.   

Shivraj Yadav | Feb 03, 2026, 10:29 PM IST
1/11

1. वुडस्टॉक स्कूल, मसुरी (Woodstock School, Mussoorie)

वुडस्टॉक ही आशियातील सर्वात जुन्या निवासी शाळांपैकी एक आहे आणि ती 1854 पासून मसुरीच्या निसर्गरम्य डोंगरांमध्ये कार्यरत आहे. ही भारतातील सर्वात महागड्या शाळांपैकी एक आहे. सहावी ते बारावीपर्यंत असणाऱ्या या शाळेची फी अनुक्रमे 19 लाख ते 22 लाख 6 हजारांपर्यंत आहे.   

2/11

2) द डून स्कूल, देहरादून (The Doon School, Dehradun)

डेहरादूनमधील ही शाळा सीबीएसई आणि आयबी अभ्यासक्रम शिकवते. ही शाळा नर्सरी ते बारावीपर्यंत आहे. या शाळेची फी 17 लाखांपासून ते 19 लाखांपर्यंत आहे.  भारतीयांसाठी प्रवेश फी 5 लाख असून, परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी 8 लाख 51 हजार 250 आहे. तसंच अनुक्रमे 7 लाख आणि 8 लाख 51 हजार सेक्युरिटी डिपॉझिट भरावं लागतं.   

3/11

3) द सिंधिया स्कूल (The Scindia School)

1897 मध्ये स्थापित, द सिंधिया स्कूलची सुरुवात 'द सरदार स्कूल' म्हणून झाली, ज्याची स्थापना एच.एच. महाराजा माधवराव सिंधिया यांनी केली होती. मध्य प्रदेशातील ग्वालियरमध्ये असणाऱी शाळा सहावी ते बारावीपर्यंत आहे. या शाळेची फी 13 लाख 25 हजार इतकी आहे.   

4/11

4) गुड शेफर्ड इंटरनॅशनल स्कूल (Good Shepherd International School)

कै. डॉ. पी.सी. थॉमस आणि श्रीमती एलसामा थॉमस यांनी 1977 मध्ये स्थापन केलेली गुड शेफर्ड इंटरनॅशनल स्कूल (GSIS), प्रतिष्ठीत शाळांपैकी आहे. शाळेत  4 to 12(IB) 6-12(ICSE) 6-10(IGCSE) असे वेगवेगळे बोर्ड आहेत.  IB, ICSE, ISC, CAIE, IGCSE असे सर्व अभ्यासक्रम येथे आहेत. शाळेची फी 12.5 लाख ते 17 लाखांपर्यंत आहे.   

5/11

5) मायो कॉलेज गर्ल्स स्कूल (Mayo College Girls’ School)

मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूलची सुरुवात 1 ऑगस्ट 1987 रोजी राजस्थानमध्ये झाली. प्रायमरी ते बारावीपर्यंत असणाऱ्या या शाळेत CBSE, CISCE आणि CAIE (Cambridge) अभ्यासक्रम आहेत. या शाळेची फी 10 लाख 53 हजारांपर्यंत आहे.   

6/11

6) इकोल मोंडिएल वर्ल्ड स्कूल (Ecole Mondiale World School)

मुंबईमधील इकोल मोंडियाल वर्ल्ड स्कूल ही एक अग्रगण्य आंतरराष्ट्रीय शाळा आहे, जी इंटरनॅशनल बॅकलॉरिएटचे संपूर्ण कार्यक्रम (PYP, MYP आणि DP) प्रदान करते. नर्सरी ते बारावीपर्यंत असणाऱ्या शाळेत इंटरनॅशनल बोर्ड आहे. शाळेची फी 6 लाख 90 हजारांपासून ते 10 लाख 90 हजारांपर्यंत आहे.   

7/11

7) स्टोनहिल इंटरनॅशनल स्कूल (Stonehill International School)

या शाळेची स्थापना सप्टेंबर २००८ मध्ये झाली आणि ती एम्बेसी ग्रुपच्या शिक्षण क्षेत्रातील 'एम्बेसी एज्युकेशन'चा एक भाग आहे. स्टोनहिल इंटरनॅशनल स्कूलचा ३४ एकरचा कॅम्पस आहे. येथून आंतरराष्ट्रीय विमानतळ फक्त 20 मिनिटांच्या अंतरावर आहे.  येथे प्री प्रायमरी ते बारावींपर्यंत शाळा असून, इंटरनॅशनल बोर्ड आहे. शाळेची फी 9 ते 13 लाखांपर्यंत आहे.   

8/11

8) महिंद्रा इंटरनॅशनल स्कूल (Mahindra International School)

1998 मध्ये स्थापन झालेली महिंद्रा इंटरनॅशनल स्कूल (एमआयएस) ही पुणे येथे स्थित एक प्रतिष्ठित ना-नफा संस्था आहे. पूर्वी ही शाळा मर्सिडीज-बेंझ इंटरनॅशनल स्कूल म्हणून ओळखली जात होती. येथे प्रायमरी ते डिप्लोमा आयबी पर्यंत शिक्षण आहे.  शाळेची फी 18 लाख 83 हजारांपर्यंत आहे. 

9/11

9) वेलहम गर्ल्स स्कूल (Welham Girls’ School)

वेलहम गर्ल्स स्कूल देहरादूनमध्ये स्थित आहे. वेलहम गर्ल्स स्कूल ही उत्तराखंडमधील एक नामांकित निवासी शाळा आहे. डेहराडूनमधील वेल्हॅम गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल नवी दिल्ली येथील इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन्सशी (ISCE) संलग्न आहे. ही भारतातील सर्वात महागड्या शाळांपैकी एक आहे. शाळेची फी 10 लाख 10 हजारांपर्यंत आहे. याशिवाय 1.5 लाख प्रवेश फी आहे. सेक्युरिटी डिपॉझिट 5 लाख 5 हजारांपर्यंत आहे. याशिवाय इतरही फी आहेत.

10/11

10) बिशॉप कॉटन स्कूल, शिमला (Bishop Cotton School, Shimla)

बिशॉप कॉटन स्कूल हे मुलांच्या जुन्या शाळांपैकी आहे. भारतातील प्रतिष्ठीत शाळांपैकी असणाऱ्या या शाळेची स्थापना 28 जुलै 1859 रोजी झाली.  शाळा चौथी ते बारावीपर्यंत आहे. या शाळेची फी 11 लाख 55 हजार ते 12 लाख 5 हजारांपर्यंत आहे.   

11/11

11) बिर्ला पब्लिक स्कूल (Birla Public School)

बिर्ला पब्लिक स्कूल, पिलानी, याची स्थापना 1944  मध्ये शिशु मंदिर म्हणून झाली, ज्याचे नंतर विद्या निकेतन असे नामकरण करण्यात आले. 1952 मध्ये ही संस्था पूर्णपणे निवासी झाली आणि 1953 पासून ती इंडियन पब्लिक स्कूल्स कॉन्फरन्सची सदस्य आहे. चौथी ते बारावीपर्यंत असणाऱ्या या शाळेची फी 4 लाख 67 हजारांपर्यंत आहे.  

