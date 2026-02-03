अंबानींपासून ते बिर्लांपर्यंत, श्रीमंतांची मुलं कुठे शिकतात? पाहा भारतातील सर्वात 'VIP' शाळांची यादी, फी ऐकून डोळे फिरतील
भारत अनेक प्रतिष्ठित शाळा आहेत, ज्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित करून जागतिक दर्जाचे शिक्षण देतात. मसुरीच्या निसर्गरम्य टेकड्यांपासून ते राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेशपर्यंत असणाऱ्या या शाळांची फी सर्वसामान्यांना परडवणारी नसते. अनेक मोठे उद्योगपती, सेलिब्रिटी यांची मुलं या शाळांमध्ये शिकतात. अशाच काही शाळांबद्दल जाणून घ्या.
Shivraj Yadav | Feb 03, 2026, 10:29 PM IST
1. वुडस्टॉक स्कूल, मसुरी (Woodstock School, Mussoorie)
2) द डून स्कूल, देहरादून (The Doon School, Dehradun)
3) द सिंधिया स्कूल (The Scindia School)
4) गुड शेफर्ड इंटरनॅशनल स्कूल (Good Shepherd International School)
कै. डॉ. पी.सी. थॉमस आणि श्रीमती एलसामा थॉमस यांनी 1977 मध्ये स्थापन केलेली गुड शेफर्ड इंटरनॅशनल स्कूल (GSIS), प्रतिष्ठीत शाळांपैकी आहे. शाळेत 4 to 12(IB) 6-12(ICSE) 6-10(IGCSE) असे वेगवेगळे बोर्ड आहेत. IB, ICSE, ISC, CAIE, IGCSE असे सर्व अभ्यासक्रम येथे आहेत. शाळेची फी 12.5 लाख ते 17 लाखांपर्यंत आहे.
5) मायो कॉलेज गर्ल्स स्कूल (Mayo College Girls’ School)
6) इकोल मोंडिएल वर्ल्ड स्कूल (Ecole Mondiale World School)
7) स्टोनहिल इंटरनॅशनल स्कूल (Stonehill International School)
या शाळेची स्थापना सप्टेंबर २००८ मध्ये झाली आणि ती एम्बेसी ग्रुपच्या शिक्षण क्षेत्रातील 'एम्बेसी एज्युकेशन'चा एक भाग आहे. स्टोनहिल इंटरनॅशनल स्कूलचा ३४ एकरचा कॅम्पस आहे. येथून आंतरराष्ट्रीय विमानतळ फक्त 20 मिनिटांच्या अंतरावर आहे. येथे प्री प्रायमरी ते बारावींपर्यंत शाळा असून, इंटरनॅशनल बोर्ड आहे. शाळेची फी 9 ते 13 लाखांपर्यंत आहे.
8) महिंद्रा इंटरनॅशनल स्कूल (Mahindra International School)
9) वेलहम गर्ल्स स्कूल (Welham Girls’ School)
वेलहम गर्ल्स स्कूल देहरादूनमध्ये स्थित आहे. वेलहम गर्ल्स स्कूल ही उत्तराखंडमधील एक नामांकित निवासी शाळा आहे. डेहराडूनमधील वेल्हॅम गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल नवी दिल्ली येथील इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन्सशी (ISCE) संलग्न आहे. ही भारतातील सर्वात महागड्या शाळांपैकी एक आहे. शाळेची फी 10 लाख 10 हजारांपर्यंत आहे. याशिवाय 1.5 लाख प्रवेश फी आहे. सेक्युरिटी डिपॉझिट 5 लाख 5 हजारांपर्यंत आहे. याशिवाय इतरही फी आहेत.
10) बिशॉप कॉटन स्कूल, शिमला (Bishop Cotton School, Shimla)
