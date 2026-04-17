  • २८ किलो सोने, १,२५० किलो चांदी आणि १०,५०० साड्या! १९७० च्या दशकातील सर्वात श्रीमंत अभिनेत्रीला तुम्ही ओळखू शकता का?

Most Richest Actress: १९७० च्या दशकातील अशी एक अभिनेत्री, जी तिच्या जीवनशैलीमुळे सतत चर्चेत असायची. तिच्याकडे १०,००० साड्या, २८ किलो सोने आणि १,२५० किलो चांदी असल्याच्या चर्चा त्यावेळी होत्या. कमाईच्या बाबतीत, तिने तिच्या काळातील अनेक समकालीन कलाकारांना मागे टाकले होते.

Prashant Jadhav | Apr 17, 2026, 08:24 PM IST
७० च्या दशकातील सर्वात श्रीमंत अभिनेत्री

Most Richest Actress : ती १९७० च्या दशकातील अशी अभिनेत्री होती, जिने केवळ आपल्या अभिनयकौशल्याने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांची मनेच जिंकली नाहीत, तर आपल्या अफाट संपत्तीमुळेही ती नेहमीच चर्चेचा विषय ठरली. सुमारे ३०० चित्रपटांमध्ये काम केलेली ती त्या काळातील सर्वात श्रीमंत अभिनेत्री होती—एक अशी स्त्री जिच्याकडे कशाचीही कमतरता नव्हती. हजारो साड्या, शेकडो जोड्यांचे बूट आणि किलोच्या हिशोबात मोजले जाणारे सोने व चांदी; तिच्या मालमत्तेशी संबंधित हे आकडे आजही लोकांना थक्क करतात.

तामिळनाडूच्या सर्वात प्रभावशाली नेता

भारतीय राजकारण आणि चित्रपटसृष्टीच्या विश्वात अशी काही नावे आहेत, ज्यांनी आपल्या हयातीतच असाधारण यश अनुभवले आहे. आपण येथे १९७० च्या दशकातील दक्षिण भारतीय अभिनेत्री जयललिता यांच्याबद्दल बोलत आहोत, ज्यांना तामिळनाडूची सर्वात प्रभावशाली नेत्री म्हणून ओळखले जात असे.

जयललिता यांची जीवनशैली

तिची ओळख केवळ तिच्या राजकीय निर्णयांसाठी ओळखली जाणारी एक कणखर व्यक्ती म्हणून मर्यादित नव्हती; तर तिची जीवनशैलीही नेहमीच चर्चेचा विषय असायची.

चित्रपटसृष्टीत प्रवेश कसा झाला?

जयललिता यांचा जन्म २४ फेब्रुवारी १९४८ रोजी कर्नाटकच्या मंड्या जिल्ह्यात झाला होता. त्यांच्या बालपणीच त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले, ज्यामुळे त्यांच्या आईला चित्रपटांमध्ये काम करण्यास सुरुवात करावी लागली. आपल्या मुलीनेही आपल्याच पावलावर पाऊल ठेवून अभिनयाच्या क्षेत्रात करिअर करावे, अशी त्यांच्या आईची इच्छा होती; याच कारणामुळे जयललिता यांनी अखेरीस चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला.

समर्थक त्यांना प्रेमाने 'अम्मा' म्हणत असत

जयललिता यांनी हळूहळू तामिळ, तेलुगू आणि कन्नड चित्रपटसृष्टीत एक नावाजलेली अभिनेत्री म्हणून आपले स्थान निर्माण केले आणि ३०० हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले. पुढे जाऊन, जयललिता यांनी राजकारणाच्या क्षेत्रात पदार्पण केले आणि तिथेही त्यांनी तितकेच अभूतपूर्व यश संपादन केले. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर, त्यांचे समर्थक त्यांना प्रेमाने 'अम्मा' म्हणून संबोधू लागले.

मालमत्ता: किलोच्या वजनात सोने आणि चांदी

त्यांची मालमत्ता आणि आलिशान जीवनशैलीचा विचार करता, विविध अहवालांनुसार त्यांच्याकडे अंदाजे २८ किलो सोने, १,२५० किलो चांदी आणि १०,५०० हून अधिक साड्यांचा संग्रह होता. त्यांनी किती राजेशाही थाटाचे आयुष्य जगले, याचा विचार करणे खरोखरच विस्मयकारक आहे.

अम्मांची एकूण संपत्ती

अहवालांनुसार, त्यांची अंदाजित एकूण संपत्ती (Net Worth) ९०० कोटी रुपये इतकी होती. तथापि, त्या काळात जयललिता या देशातील सर्वात प्रभावशाली आणि श्रीमंत राजकीय नेत्यांपैकी एक होत्या, यात शंकाच नाही.

त्यांच्या मालमत्तेभोवतीचे वाद

जयललिता यांच्या मालकीच्या हजारो महागड्या आणि अत्यंत सुंदर साड्या होत्या. मात्र, त्यांच्या मालमत्तेसंदर्भात त्यांना काही वादांचाही सामना करावा लागला; हे वाद कालांतराने न्यायालयापर्यंत पोहोचले.

New Labour Law: आता 1 तास जास्त काम केल्यास तुमचा किती फायदा? कंपनीला सांगा ओव्हरटाईमचा नवा नियम!

