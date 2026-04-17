२८ किलो सोने, १,२५० किलो चांदी आणि १०,५०० साड्या! १९७० च्या दशकातील सर्वात श्रीमंत अभिनेत्रीला तुम्ही ओळखू शकता का?
Most Richest Actress: १९७० च्या दशकातील अशी एक अभिनेत्री, जी तिच्या जीवनशैलीमुळे सतत चर्चेत असायची. तिच्याकडे १०,००० साड्या, २८ किलो सोने आणि १,२५० किलो चांदी असल्याच्या चर्चा त्यावेळी होत्या. कमाईच्या बाबतीत, तिने तिच्या काळातील अनेक समकालीन कलाकारांना मागे टाकले होते.
Prashant Jadhav | Apr 17, 2026, 08:24 PM IST
Most Richest Actress : ती १९७० च्या दशकातील अशी अभिनेत्री होती, जिने केवळ आपल्या अभिनयकौशल्याने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांची मनेच जिंकली नाहीत, तर आपल्या अफाट संपत्तीमुळेही ती नेहमीच चर्चेचा विषय ठरली. सुमारे ३०० चित्रपटांमध्ये काम केलेली ती त्या काळातील सर्वात श्रीमंत अभिनेत्री होती—एक अशी स्त्री जिच्याकडे कशाचीही कमतरता नव्हती. हजारो साड्या, शेकडो जोड्यांचे बूट आणि किलोच्या हिशोबात मोजले जाणारे सोने व चांदी; तिच्या मालमत्तेशी संबंधित हे आकडे आजही लोकांना थक्क करतात.
तामिळनाडूच्या सर्वात प्रभावशाली नेता
जयललिता यांची जीवनशैली
चित्रपटसृष्टीत प्रवेश कसा झाला?
जयललिता यांचा जन्म २४ फेब्रुवारी १९४८ रोजी कर्नाटकच्या मंड्या जिल्ह्यात झाला होता. त्यांच्या बालपणीच त्यांच्या वडिलांचे निधन झाले, ज्यामुळे त्यांच्या आईला चित्रपटांमध्ये काम करण्यास सुरुवात करावी लागली. आपल्या मुलीनेही आपल्याच पावलावर पाऊल ठेवून अभिनयाच्या क्षेत्रात करिअर करावे, अशी त्यांच्या आईची इच्छा होती; याच कारणामुळे जयललिता यांनी अखेरीस चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला.
समर्थक त्यांना प्रेमाने 'अम्मा' म्हणत असत
जयललिता यांनी हळूहळू तामिळ, तेलुगू आणि कन्नड चित्रपटसृष्टीत एक नावाजलेली अभिनेत्री म्हणून आपले स्थान निर्माण केले आणि ३०० हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले. पुढे जाऊन, जयललिता यांनी राजकारणाच्या क्षेत्रात पदार्पण केले आणि तिथेही त्यांनी तितकेच अभूतपूर्व यश संपादन केले. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर, त्यांचे समर्थक त्यांना प्रेमाने 'अम्मा' म्हणून संबोधू लागले.
मालमत्ता: किलोच्या वजनात सोने आणि चांदी
