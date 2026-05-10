Mothers Day Wishes In Marathi: 'फक्त सासू नाही तर दुसरी आई आहात', आईरूपी सासूला द्या मदर्स डेच्या खास मराठीतून शुभेच्छा

Mothers Day Wishes for Mother in Law in Marathi 2026 : 10 मे हा दिवस जगात 'मदर्स डे' म्हणून साजरा करण्यात येतो. जन्मदाता आईसोबत लग्नानंतर मुलींना अजून एक आई मिळते. या धकाधकीच्या जीवनात संसाराची गाडी चालवण्यासाठी मार्गदर्शन करणारी, प्रेमाची माया देणाऱ्या आईरूपी सासूलाही द्या खास मराठीतून मदर्स डेच्या शुभेच्छा
रक्ताचं नातं नसलं तरी
मायेचं नातं मात्र खूप घट्ट आहे
आई, तुमच्या प्रेमासाठी
आणि पाठिंब्यासाठी मनापासून आभार. हॅप्पी मदर्स डे, सासूबाई!
लग्नानंतर मला माझ्या आईची कमतरता कधीच भासू दिली नाही, अशा माझ्या प्रेमळ सासूबाईंना मातृदिनाच्या मनापासून शुभेच्छा!
तुमचं मायेचं छत्र, प्रेमाची साथ आणि समजुतीची साथ यासाठी मनापासून धन्यवाद. मदर्स डेच्या आईरूपी सासूला शुभेच्छा
लग्नानंतर मला माझ्या आईची कमतरता कधीच जाणवू दिली नाही, अशा प्रेमळ सासूबाईंना मातृदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा! तुम्ही माझ्यासाठी फक्त सासू नाही तर दुसरी आई आहात. Happy Mothers Day
माझ्या आयुष्यातील या सुंदर मार्गदर्शिकेला, आईनंतर घर आणि मन सावरणारी दुसरी व्यक्ती म्हणजे तुम्ही. माझ्या लाडक्या सासूबाईंना मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! Happy Mothers Day
सासू आणि सुनेच्या नात्यापलीकडे जाऊन, आपण एक मैत्रीचे नाते जपले आहे. अशा माझ्या आदर्श सासूबाईंना मदर्स डेच्या शुभेच्छा! Happy Mothers Day
घर कसं सांभाळावं आणि नाती कशी जपावीत, हे तुमच्याकडून शिकायला मिळालं. प्रेमळ सासूबाईंना मातृदिनाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा! Happy Mothers Day
तुम्ही मला फक्त सून नाही तर मुलगी मानून स्वीकारले, याबद्दल मी तुमची कायम ऋणी राहीन आई, तुम्हाला मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! Happy Mothers Day