Mothers Day Wishes In Marathi: 'मदर्स डे' निमित्त आईला पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा, व्यक्त करा मनातील भावना

Written ByDakshata Thasale-GhosalkarUpdated byDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: May 09, 2026, 03:54 PM IST|Updated: May 09, 2026, 03:54 PM IST

Mothers Day Wishes In Marathi: 10 मे रोजी 'मदर्स डे' साजरा केला जातो. या दिवशी आपल्या आईसमोर मनातील भावना व्यक्त करा. पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा. हा दिवस साजरा करण्यामागचा हेतू हाच आहे की, जी तुमच्यासाठी कायम झटत असते. तिच्याप्रती व्यक्त करा मनातील भावना. 

आई म्हणजे ईश्वराचे दुसरे रूप, जिच्या चरणांशी स्वर्ग वसतो. मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

 

माझ्या आयुष्यातील पहिला शब्द आणि शेवटचा आधार म्हणजे माझी 'आई'. मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

 

ज्या घरात आईचे हास्य असते, त्या घरात साक्षात परमेश्वर वास्तव्यास असतो. मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

 

आई, तू माझ्या आयुष्यातील आधारस्तंभ आहेस, जिच्याशिवाय मी अपूर्ण आहे. मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

 

जगातील प्रत्येक व्यक्ती साथ सोडून जाईल, पण केवळ आईच शेवटपर्यंत सोबत असते. मातृदिनाच्या शुभेच्छा!

 

कोणी विचारले स्वर्ग कुठे आहे? मी म्हणेन, माझ्या आईच्या कुशीत! मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

 

देवाकडे काय मागावे? माझ्या आईचे हसू कायम राहो, हेच माझे सर्वात मोठे सुख आहे. मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

 

