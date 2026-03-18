  • सून लपून कंडोम विकते, सासरी कळतं अन्..; YouTube वर Free पाहता येईल असा हटके पिक्चर

सून लपून कंडोम विकते, सासरी कळतं अन्..; YouTube वर Free पाहता येईल असा हटके पिक्चर

Free Youtube Movie Recommendation: तुम्ही साचेबद्ध चित्रपट सोडून काहीतरी हटके बघण्याचा विचार करत असाल आणि तुमच्याकडे कोणतंही ओटीटी सबस्क्रीप्शन नसेल तरी तुम्हाला हा भन्नाट चित्रपट अगदी युट्यूबवर पाहता येईल. जाणून घ्या या चित्रपटाबद्दल सविस्तरपणे...

Swapnil Ghangale | Mar 18, 2026, 02:21 PM IST
सून लपून कंडोम विक्री करत असल्याचं सासरी कळतं अन्...; YouTube वरचा Free पिक्चर

तुम्ही एखाद्या अगदीच हटके चित्रपटाच्या शोधात आहात आणि तुमच्याकडे कोणत्याही ओटीटीचं सबस्क्रीप्शन नाहीये तरीही तुम्हाला चित्रपट पाहयाचा असेल तर हा एक उत्तम आणि हटके कथा असलेला चित्रपट ठरु शकतो. चित्रपटाचं नाव काय आणि त्यात कोणी काम केलंय, तसेच इतर तपशील जाणून घ्या...

साचेबद्ध बॉलिवूड चित्रपटापेक्षा हटके

तुमच्याकडे ओटीटी सबस्क्रीप्शन नाहीये तरी एखादी हटके चित्रपट तुम्ही शोधत असाल तर आज आपण अशाच एका चित्रपटाबद्दल बोलणार आहोत ज्याचं कथानक हे कोणत्याही साचेबद्ध बॉलिवूड चित्रपटापेक्षा हटके असून चित्रपट पाहिल्यावर तुम्हालाही हे नक्कीच पटेल.

छोट्याश्या शहरातील मुलीची गोष्ट

ही गोष्ट आहे मन्नू नावाच्या एका छोट्याश्या शहरातील मुलीची. मन्नू 'लिटिल अम्ब्रे'ला नावाच्या एका कंपनीमध्ये सेल्स एक्झिक्युटीव्ह म्हणून काम करते.  

कंडोम बनवणाऱ्या कंपनीत नोकरी

कंडोम बनवणाऱ्या या कंपनीकडून मन्नूला चांगला पगार ऑफर करण्यात आल्याने ती कंपनी जॉइन करते.

अनपेक्षित कथानक

मात्र छोट्याश्या शहरामध्ये सेल्स एक्झिक्युटीव्ह म्हणून या तरुणीला वेगवेगळ्या दुकानांना भेट देऊन कंडोम विकायचे आहेत. यावरुनच तुम्हाला गोष्टीचं कथानक कसं अनपेक्षित आहे हे लक्षात येईल.  

एका अटीवर करते लग्न

चित्रपटाला खरी कलाटणी तर या मन्नूचं लग्न होतं तेव्हा मिळते. काम सोडणार नाही या एका अटीवर तिने लग्नाला होकार दिलेला असतो.  

आव्हान तिला आणि तिच्या नवऱ्याला पेलवतं का?

आता सासरच्या मंडळींपासून मन्नू कंडोम कंपनीमध्ये काम करते हे लपवून ठेवण्याचं आव्हान तिला आणि तिच्या नवऱ्याला पेलवतं का?

या दोघांचं हे सत्य समोर येतं तेव्हा काय होतं?

या दोघांचं हे सत्य समोर येतं तेव्हा काय होतं? हे प्रकरण अगदी कोर्टापर्यंत का आणि कशासाठी जातं? याचं उत्तरही चित्रपटात मिळेल.

कोणाचा पाठिंबा मिळतो?

सासरच्यांपासून लपून काम करणारी मन्नू अचानक सुरक्षित लैंगिक संबंध ठेवण्यासंदर्भात जनजागृतीची मोहीम हाती का घेते? पुढे तिला कोणाचा पाठिंबा मिळतो का? या सर्व प्रश्नांभोवती कथानक अत्यंत रंजक पद्धतीने फिरतं. 

चित्रपटाचं नाव काय?

चित्रपटाच्या शेवटी एक फार सुंदर संदेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे चित्रपट मोफत असला तरी तो आवर्जून पूर्ण बघा. या चित्रपटाचं नाव आहे, जनहित में जारी! (Janhit Mein Jaari) हा चित्रपट 2022 मध्ये प्रदर्शित झाला असून त्याला U/A प्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे. म्हणजेच पालकांच्या देखरेखीखाली पाहता येईल असा चित्रपट.  

चित्रपटात कोणकोण?

नुसरत भरुचा, परितोष त्रिपाठी, शान यादव, विजय राज, बृजेंद्र काला, अनुद सिंह ढाका, टीनू आनंद यासारखी तगडी स्टारकास्ट चित्रपटाच्या कथानकाला जासेशी आहे. (सर्व फोटो: भानुशाली स्टुडिओ लिमिटेड, थिंकिंक पिक्चर्स आणि श्री राघव एंटरटेनमेंट/युट्यूबवरुन साभार)

