मैदानाबाहेर सोडा, बॅटलाही चेंडू लागेना; अभिषेक शर्मा ठरतोय 'मिस्टर झिरो', शून्यावर OUT होण्याची हॅट्ट्ट्रीक
India vs Netherlands, Abhishek Sharma: टीम सूर्यकुमारचा मिस्टर त्सुनामी अभिषेक शर्मा नकोसा रेकॉर्डच्या क्लबमध्ये सहभागी झाली आहे. अभिषेक शर्माच्या नावावर एक कधीही नको असावा असा रेकॉर्ड नोंदवला गेला आहे.
Tejashree Gaikwad | Feb 19, 2026, 08:11 AM IST
Abhishek Sharma duck record
T20 World Cup 2026: टी२० वर्ल्ड कपमध्ये आजारीपणातून सावरत मैदानात उतरणाऱ्या अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ची निराशाजनक मालिका थांबण्याचे नाव घेत नाही. पोटाच्या संसर्गामुळे त्याची तयारी विस्कळीत झाली होती. नीदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात मोठी खेळी करून पुनरागमन करेल, अशी अपेक्षा होती; पण तो पुन्हा शून्यावर बाद झाला आणि अनेक अनिष्ट विक्रम त्याच्या नावावर जमा झाले.
टॉस जिंकून भारताची फलंदाजी
‘टोटका’ही फोल
तिसऱ्या चेंडूवर क्लीन बोल्ड
भारतीय सलामीवीरांमध्ये पहिलाच ‘त्रिकूट डक’
नेहरांच्या विक्रमाशी बरोबरी
एका वर्षात सर्वाधिक डकच्या यादीत
