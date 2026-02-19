English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • फोटो
  • मैदानाबाहेर सोडा, बॅटलाही चेंडू लागेना; अभिषेक शर्मा ठरतोय मिस्टर झिरो, शून्यावर OUT होण्याची हॅट्ट्ट्रीक

मैदानाबाहेर सोडा, बॅटलाही चेंडू लागेना; अभिषेक शर्मा ठरतोय 'मिस्टर झिरो', शून्यावर OUT होण्याची हॅट्ट्ट्रीक

India vs Netherlands, Abhishek Sharma: टीम सूर्यकुमारचा मिस्टर त्सुनामी अभिषेक शर्मा नकोसा रेकॉर्डच्या  क्लबमध्ये सहभागी झाली आहे. अभिषेक शर्माच्या नावावर एक कधीही नको असावा असा रेकॉर्ड नोंदवला गेला आहे.   

Tejashree Gaikwad | Feb 19, 2026, 08:11 AM IST
T20 World Cup 2026:  टी२० वर्ल्ड कपमध्ये आजारीपणातून सावरत मैदानात उतरणाऱ्या अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ची निराशाजनक मालिका थांबण्याचे नाव घेत नाही. पोटाच्या संसर्गामुळे त्याची तयारी विस्कळीत झाली होती. नीदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात मोठी खेळी करून पुनरागमन करेल, अशी अपेक्षा होती; पण तो पुन्हा शून्यावर बाद झाला आणि अनेक अनिष्ट विक्रम त्याच्या नावावर जमा झाले.  

अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. सलामीला उतरलेला अभिषेक दबावाखाली दिसत होता. संघाला भक्कम सुरुवात देण्याची जबाबदारी त्याच्यावर होती, मात्र ती पार पाडण्यात तो अपयशी ठरला.

मैदानात उतरण्यापूर्वी अभिषेकने अंधश्रद्धेचा आधार घेतल्याची चर्चा रंगली. आधी त्याने अर्शदीप सिंगची जर्सी परिधान केली, त्यानंतर मोहम्मद सिराजची जर्सी घालून तो मैदानात आला. मात्र हा प्रयोगही निष्फळ ठरला. गोलंदाजांच्या अचूक चेंडूंसमोर तो गोंधळलेला दिसला.

दोन चेंडू कसाबसा खेळल्यानंतर तिसऱ्याच चेंडूवर तो क्लीन बोल्ड झाला. या स्पर्धेत त्याचे खातेही उघडलेले नाही. सलग तिसऱ्यांदा शून्यावर बाद होत त्याने अनिच्छित विक्रम आपल्या नावावर केला.

टी२० वर्ल्ड कपच्या एका हंगामात सलग तीन वेळा डकवर बाद होणारा तो पहिला भारतीय सलामीवीर ठरला. याआधी आंद्रे फ्लेचर (2009) आणि तनजीद हसन (2024) हे परदेशी सलामीवीर अशी नोंद असलेले होते. आयसीसी स्पर्धांमध्ये मात्र 1992 च्या वनडे वर्ल्ड कपमध्ये के. श्रीकांत यांच्या नावावर सलग तीन डकची नोंद आहे.

याशिवाय, अभिषेकने आशिष नेहरा यांच्या टी२० वर्ल्ड कपमधील सर्वाधिक डक (३) या विक्रमाशी बरोबरी साधली. दोघेही संयुक्तपणे या यादीत अव्वल भारतीय ठरले आहेत. तर विराट कोहली दोन वेळा डकवर बाद झाला आहे.

टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एका कॅलेंडर वर्षात सर्वाधिक वेळा डकवर बाद होणाऱ्या सलामीवीरांच्या यादीत अभिषेक सहाव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. या यादीत सैम अयुब अव्वल असून 2025 मध्ये तो सहा वेळा शून्यावर बाद झाला होता. अभिषेक 2026 मध्ये पाच वेळा डकवर बाद झाला आहे.

या वर्ल्ड कपमध्ये अभिषेकची धावसंख्या अजूनही शून्यच आहे. यूएसएविरुद्ध तो गोल्डन डकवर बाद झाला, तर पाकिस्तानविरुद्ध चार चेंडू खेळूनही खाते उघडू शकला नाही. सलग अपयशामुळे त्याच्या स्थानाबाबत चर्चा रंगू लागली आहे. आता पुढील सामन्यांमध्ये तो या खराब मालिकेला पूर्णविराम देतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

