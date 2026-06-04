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सावधान! शनिवारपासून सुरु होणार भयानक 'मृत्यू पंचक', या दिवसात 'ही' 5 काम टाळाच, नाही तर...

Written ByNeha Choudhary
Published: Jun 04, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 10:21 PM IST

Panchak 2026 : दर महिन्यातील पाच दिवस हा पंचक काळ असतो. या दिवसांमध्ये अनेक अशुभ घडतात असं ज्योतिषशास्त्रात मान्यता आहे. शनिवारपासून भयानक मृत्यू पंचक असणार आहे.

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ज्योतिषशास्त्रानुसार जे पंचक मंगळवार किंवा शनिवारी सुरू होतं, त्याला मृत्यू पंचक असं म्हटलं जातं. हे अत्यंत संवेदनशील आणि अशुभ मानलं जातं. 

 

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ज्योतिषशास्त्रानुसार या काळात एक चूक तुमच्या कुटुंबावर मोठं संकट आणू शकतं. एवढंच नाहीतर अपघात किंवा मृत्यूसारख्या मोठ्या घटना घडण्याची शक्यता आहे. 

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मृत्यू पंचक 6 जूनला शनिवारी रात्री 09:55 वाजता सुरु होणार असून 12 जून, शुक्रवारी सकाळी 08:35 वाजेपर्यंत असणार आहे.

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ज्योतिषशास्त्रात पंचक काळात काय करावे आणि काय करु नये हे सांगण्यात आलंय. पंचक काळात दक्षिण दिशेला प्रवास टाळा. याकाळात वाहन चालवताना काळजी घ्यावी. रात्रीच्या वेळी प्रवास टाळावा. 

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मृत्यू पंचक काळात कोणाचा मृत्यू झाल्यास मृतदेहासोबत कुश किंवा पिठाचे 5 पुतळे ठेवूनच अंत्यसंस्काराचा विधी करा. नवीन घराचे छत (स्लॅब) टाकणे, लाकडी फर्निचर बनवणे किंवा पलंग/खाट खरेदी करणे या काळात करु नका. एवढंच नाहीतर नवीन कपड्याची खरेदी करु नका. 

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पंचक काळात महामृत्युंजय मंत्राचा जप आणि भगवान शिवाची पूजा करा, असं ज्योतिषशास्त्रात सांगण्यात आलंय. पंचकमध्ये शिवलिंगाला काळे तीळ मिसळलेले पाणी किंवा दूध अर्पण करा. 

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नकारात्मक ऊर्जा टाळण्यासाठी पंचकच्या पाच दिवसांमध्ये गायत्री मंत्राचा जप करा.   दक्षिण दिशा ही यमराज यांची दिशा असल्याने या दिशेने प्रवास टाळा. 

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दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी हनुमान चालीसा आणि बजरंग बाणाचा पाठ करणं पंचक काळात फायदेशीर मानला जातो.  (Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

TAGS:
astrology
remedies
tips

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