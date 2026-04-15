MS Dhoni सीएसकेमध्ये सामील होण्यासाठी सज्ज! एसआरएचविरुद्ध सामन्यात सामील होणार का?

सीएसकेचा दिग्गज खेळाडू एम.एस. धोनी 16 एप्रिल रोजी मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आयपीएल 2026 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सचा पुढील सामना सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध होणार आहे. हा निर्णय आयपीएल 2026 मधील त्याच्या पुढील सामन्यातील सहभागाशी संबंधित असू शकतो. 

Shubhangi Mere | Apr 15, 2026, 10:39 PM IST
आयपीएल 2026 चा पहिला टप्पा जवळजवळ पार पडला आहे. अनेक खेळाडू हे अजूनही स्पर्धेमध्ये सामील झालेले नाहीत. यामध्ये एक नाव म्हणजेच एमएस धोनी याचे देखील आहे. आयपीएल 2026 च्या सुरुवातीला दुखापत झाल्यामुळे तो अजूनपर्यत संघाचा एकही सामना खेळलेला नाही. आता धोनी संघामध्ये परतणार का? याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. 

२०२६ च्या इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये सीएसकेच्या संघाची सुरुवात फार काही चांगली झाली नाही. पहिले तीन सामने गमावल्यानंतर संघाने सलग दोन सामन्यामध्ये विजय मिळवला आहे. चेन्नई सुपर किंग्स हळूहळू आपला लय शोधत आहे. 19 व्या हंगामात सलग तीन पराभवांनंतर, संघाने दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्सला पराभूत करून एक उल्लेखनीय पुनरागमन केले. 

कर्णधार ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली सीएसकेचा आत्मविश्वास पुन्हा वाढला आहे. आता संघाचा हाच फार्म असावा याची चाहत्यांना आशा आहे. मागील दोन्ही सामन्यामध्ये एमएस धोनी दुखापतीमुळे बाहेर आहे. 

मागील दोन सामन्यांपासून चाहत्यांना सतत एका गोष्टीची उणीव भासत आहे, ती म्हणजे संघाचा दिग्गज एम. एस. धोनीची अनुपस्थिती. 44 वर्षीय धोनी पोटरीच्या स्नायूला झालेल्या दुखापतीमुळे स्पर्धेच्या पहिल्या दोन आठवड्यांसाठी संघाबाहेर होता. तो कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्धच्या सामन्यासाठी पुनरागमन करेल अशी अपेक्षा होती, पण तो प्लेइंग 11 चा भाग नव्हता. 

चेन्नई सुपर किंग्सच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, धोनी वेगाने बरा होत असून त्याचे पुनरागमन लवकरच अपेक्षित आहे. वृत्तानुसार, धोनी गुरुवारी सकाळी हैदराबादला जायचे की नाही याचा निर्णय घेणार आहे अशी माहिती समोर आली आहे. 

चेन्नई सुपर किंग्सचा पुढील सामना 18 एप्रिल रोजी सनरायझर्स हैदराबादशी खेळवला जाणार आहे, याच सामन्यात धोनीचे पुनरागमन अपेक्षित आहे. चाहते धोनीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मागील दोन सीएसकेच्या सामन्यांमध्ये चाहत्यांनी त्याला पाहण्यासाठी गर्दी केली होती पण तो संघाचा भाग नव्हता. 

सीएसकेच्या संघाने त्याचा पहिला विजय दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध मिळवला होता. या सामन्यामध्ये सीएसकेच्या संघाने दिल्लीविरुद्ध कमालीची गोलंदाजी केली आहे. या सामन्यात संजू सॅमसनने शतक देखील झळकावले आहे. 

