/एम एस धोनीकडे एकूण किती बाईक्स आहेत? सर्वात महागड्या मोटारसायकलची किंमत किती ऐकून थक्क व्हाल

MS Dhoni Bike Collection : भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी याने 2020 मध्ये निवृत्ती घेतली. मात्र त्याच्या निवृत्तीनंतर सुद्धा एम एस धोनीची फॅन फॉलोईंग किंचित सुद्धा कमी झालेली नाही. एम एस धोनी हा बाईक्सचा चाहता असून त्याच्याकडे विविध प्रकारच्या बाईक्स आहेत आणि त्यासाठी त्याने रांची येथील फार्म हाऊसवर खास गॅरेज सुद्धा बांधण्यात आलं आहे.
महेंद्र सिंह धोनीच्या चाहत्यांना त्याच्या कार आणि बाईकच्या प्रेमाबद्दल चांगलच ठाऊक असेल. महेंद्र सिंहला कर आणि बाईक्स आवडतात आणि त्याच्याकडे अनेक नव्या आणि विंटेज बाईक्सचं कलेक्शन आहे.
काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मुलाखतीत एम एस धोनीने सांगितलं की त्याच्याकडे 100 पेक्षाही बाईक्स आहेत. मात्र यातील 30 ते 35 बाईक्स फक्त चालवण्याच्या स्थितीत असून अनेकदा धोनी याच बाईक्सवरून रांची शहरातून फिरताना दिसतो.
एम एस धोनी बऱ्याचदा स्वतः आपल्या बाईक्सची रिपेअरिंग करतो त्यांना स्वच्छ सुद्धा करतो. सोशल मीडियावर धोनीचे त्याच्या बाईक्सची स्वच्छता करतानाचे अनेक फोटो समोर आले होते.
भारतीय संघाच्या या माजी कर्णधाराकडे 'कावासाकी निन्जा'पासून ते 'हार्ले-डेव्हिडसन फॅट बॉय'पर्यंतच्या स्टायलिश आणि अत्यंत महागड्या मोटारसायकली आहेत. धोनीची सर्वात पहिली मोटारसायकल 'यामाहा आरडी३५०' ही होती आणि ती आजही त्याच्याकडे आहे.
कॉन्फेडरेट X132 हेलकॅट ही एम.एस. धोनीच्या बाईक कलेक्शनमधील सर्वात महागडी मोटारसायकल असून तिची भारतातील किंमत ४७ लाख ते ५२ लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे.
एम एस धोनीच्या बाईक कलेक्शनमध्ये कावासाकी निन्जा ZX-14R ही बाईक सुद्धा असून तिची किंमत सुमारे २२ लाख रुपये आहे. मात्र आता भारतात हे मॉडेल बंद करण्यात आले आहे.
एम एस धोनीकडे 12 लाखांपेक्षा जास्त किंमतीची डुकाटी 1098 स्पोर्ट्स बाईक देखील आहे. याशिवाय त्याच्या बाईक कलेक्शनमध्ये यामाहा RD350, राजदूत, टीव्हीएस अपाचे RR 310 आणि हार्ले डेव्हिडसन फॅट बॉय यांचा समावेश आहे.