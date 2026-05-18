7 एकरात पसरलंय MS Dhoni चं आलिशान घर, कोट्यवधींच्या 'या' घरात असं काय आहे खास? पाहा Inside Photos

Written ByPooja Pawar Updated byPooja Pawar
Published: May 18, 2026, 02:44 PM IST|Updated: May 18, 2026, 02:44 PM IST

MS Dhoni Inside Photo : भारताचा माजी कर्णधार महेंद्र सिंह धोनी यंदाच्या आयपीएल सीजनमध्ये दुखापतग्रस्त असल्याने अद्याप एकही सामना खेळलेला नाही. चेन्नई सुपरकिंग्सच्या सामन्यापूर्वी एम एस धोनीच्या पुनरागमनाबाबत चर्चा सुरु होते आणि ही चर्चा प्लेईंग 11 जाहीर होताच संपून जाते आणि धोनीचे फॅन्स निराश होतात. 44 वर्षांचा एम एस धोनीचे फॅन्स जगभरात आहेत. तेव्हा आज त्याच्या फॅन्ससाठी खास धोनीच्या रांची येथील घराचे इनसाईड फोटो घेऊन आलो आहोत. 

 

महेंद्र सिंह धोनी हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यावर रांची येथे आपल्या कुटुंबासोबत राहतो. महेंद्र सिंह धोनी हा आईवडील, पती पत्नी आणि मुली सोबत रांची येथील 'कैलासपती' या त्याच्या फार्म हाऊसवर राहतो. (Photo Credit - Social Media) 

 

धोनीचं रांची येथील हे फार्म हाऊस तब्बल 7 एकरात पसरलं असून हे फार्म हाऊस बांधण्यासाठी जवळपास तीन वर्ष लागले. धोनीच्या या फार्महाउसमध्ये जिम, स्विमिंग पुल, प्रॅक्टिस पार्क, इंडोर फॅसिली, भव्य गॅरेज इत्यादी आहे. (Photo Credit - Social Media) 

 

एम एस धोनीच्या घराचा बहुतांश भाग हा मोठे लँडस्केप लॉन आणि विविध प्रकारच्या झाडांनी वेढलेला आहे.  एम एस धोनीच्या फार्म हाऊसमधील आलिशान घराचा लिव्हिंग रूम सुद्धा खूप मोठा असतो. एम एस धोनीच्या रांची येथील घराची किंमत ही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार जवळपास 6 कोटी आहे. 

एम एस धोनी हा कार आणि बाईक्सचा खूप मोठा चाहता आहे. त्याचा कलेक्शनमध्ये 50 हून अधिक बाईक असून 15 आलिशान आणि काही विंटेज गाड्या आहेत. या गाड्यांसाठी फार्म हाऊसमध्ये एक स्वतंत्र गॅरेज आहे. (Photo Credit - Social Media) 

 

धोनीच्या फार्म हाऊसमध्ये चेतक ऐवजी शेटलँड पोनी जातीचा घोडा असून या जातीचे घोडे धोनीने स्कॉटलँडवरून मागवले आहेत. हा घोडा जगातील सर्वात छोट्या जातीच्या घोड्यांपैकी एक आहे. (Photo Credit - Social Media) 

 

एम एस धोनीचं फार्महाउस काही एकरात पसरलं असून येथे टरबूज, डाळिंब, पपई आणि स्टोबेरी सारखी फळं पिकवली जातात. धोनीचं हे फार्म हाऊस अनेक झाडांनी वेढलेलं आहे.(Photo Credit - Social Media) 

 

एम एस धोनीचं हे फार्म हाऊस रांचीच्या रिंग रोड येथे असून या फार्महाउसला भलं मोठं गेट आहे. धोनीचे अनेक चाहते हे या गेट समोर राहून सुद्धा फोटो काढतात. (Photo Credit - Social Media) 

 

एम एस धोनी सध्या 44 वर्षांचा असून त्याने 15 ऑगस्ट 2020 रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. मागील अनेक वर्षांपासून एम एस धोनी हा आयपीएलमधून सुद्धा लवकरच निवृत्ती घेईल अशी चर्चा आहे. यंदाचा आयपीएल सीजन 2026 हा त्याचा शेवटचा सीजन ठरू शकतो. (Photo Credit - Social Media) 

