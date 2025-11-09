English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महिन्याभरात ₹1800000000 तोटा... बस खचाखच भरलेल्या तरी तोटा का? अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी; 'ही' उत्तरं सापडेना

Maharashtra ST Bus News: महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाची लाईफ लाइन अशी ओळख असलेल्या एसटी बससंदर्भात हादवरवून टाकणारी आकडेवारी समोर आली आहे. सामान्यपणे सणासुदीला घसघशीत कमाई करणाऱ्या एसटीला यंदा मोठा धक्का बसलाय. नेमकं घडलंय काय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Nov 09, 2025, 11:02 AM IST
twitter
1/9

एसटीला कोणाची नजर लागली?

stbus

प्रवाशांकडून तुफान प्रतिसाद मिळत असूनही एसटीला दीडशे कोटींहून अधिकचा तोटा एका महिन्यात झाला आहे. मात्र या तोट्याच्या आकड्यामुळे नेमके कोणते प्रश्न समोर आलेत? ग्रामीण भागातील लाइफ लाईनसंदर्भातील कोणत्या मागण्या केल्या जात आहेत पाहूयात...

twitter
2/9

अतिरिक्त उत्पन्न कमवता आले नाही

stbus

राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाला दिवाळीच्या हंगामात अतिरिक्त उत्पन्न कमवता आले नाही. ऑक्टोबर महिन्यात एसटीने केलेल्या कमाईचे थक्क करणारे आकडे समोर आले असून ते फारच धक्कादायक आहेत.  

twitter
3/9

6 कोटी रुपयांची तूट

stbus

दैनंदिन वाहतूक अहवालानुसार, प्रतिदिन सवलतमूल्य रकमेसह प्रवासी तिकिटांमधून मिळणाऱ्या महसुलात तब्बल 6 कोटी रुपयांची तूट आली असून, ऑक्टोबर महिन्यात सुमारे 180 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याची माहिती मिळाली आहे.  

twitter
4/9

महामंडळ सातत्याने तोट्यातच

stbus

एसटी महामंडळ ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्वावर धावते. परंतु, प्रत्यक्षात एसटी महामंडळ सातत्याने तोट्यातच आहे. दर महिन्याला आर्थिक टंचाई भासत असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना दरमहा वेतन देणे महामंडळाला कठीण होत आहे.   

twitter
5/9

प्रतिदिन 33 कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित

stbus

राज्य सरकारकडून सवलतमूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी मिळणाऱ्या निधीवर अवलंबून राहावे लागते. या वर्षी झालेल्या 14.95 टक्के भाडेवाढीचा विचार करता प्रतिदिन सुमारे सरासरी 33 कोटी रुपये उत्पन्न मिळायला हवे होते.   

twitter
6/9

कमाईत मोठी तूट

stbus

राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाला ऑक्टोबरमध्ये केवळ 26.55 कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले. म्हणजेच लक्ष्यित केलेल्या रकमेपेक्षा मोठी तूट आली आहे.  

twitter
7/9

प्रवाशांनी उत्तम प्रतिसाद दिला, तरीही...

stbus

विशेष म्हणजे दिवाळीमध्ये एसटीला प्रवाशांनी उत्तम प्रतिसाद दिला होता. त्यानंतरही कमाईची आकडेवारी नकारात्मक असून एवढा तोटा नेमका का होतोय याची कारणं अद्याप महामंडळाला शोधता आलेली नसल्याचं दिसत आहे. 

twitter
8/9

तिकीट विक्रीत घट का होतेय?

stbus

एसटी महामंडळाचा संचित तोटा 11 हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला असून, दरवर्षी तोटा वाढत आहे. तिकीट विक्रीत घट का होते याचा अभ्यास करण्यासाठी अनुभवी अधिकाऱ्यांचा स्वतंत्र गट तातडीने नेमायला हवा.   

twitter
9/9

निष्क्रिय अधिकाऱ्यांची तातडीने बदली करण्याची मागणी

stbus

वर्षानुवर्षे एकाच पदावर असलेल्या निष्क्रिय अधिकाऱ्यांची तातडीने बदली करावी. आवश्यकता भासल्यास त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे मत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आणि फेसबुकवरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

पुण्यातील 'ही' बिर्याणी आमिर खानची फेव्हरेट! आवर्जून खाण्याचा सल्ला; अजित पवार, अशोक सराफही फॅन! लोकेशन आहे..

पुढील अल्बम

पुण्यातील &#039;ही&#039; बिर्याणी आमिर खानची फेव्हरेट! आवर्जून खाण्याचा सल्ला; अजित पवार, अशोक सराफही फॅन! लोकेशन आहे..

पुण्यातील 'ही' बिर्याणी आमिर खानची फेव्हरेट! आवर्जून खाण्याचा सल्ला; अजित पवार, अशोक सराफही फॅन! लोकेशन आहे..

पुण्यातील 'ही' बिर्याणी आमिर खानची फेव्हरेट! आवर्जून खाण्याचा सल्ला; अजित पवार, अशोक सराफही फॅन! लोकेशन आहे.. 11
मुंबईत 90 लाखात घर... कोणाताही बिल्डर, कोणताही प्रोजेक्ट असो इतकी घरं राखीव ठेवावीच लागणार? सरकारचा मास्टर स्ट्रोक?

मुंबईत 90 लाखात घर... कोणाताही बिल्डर, कोणताही प्रोजेक्ट असो इतकी घरं राखीव ठेवावीच लागणार? सरकारचा मास्टर स्ट्रोक?

मुंबईत 90 लाखात घर... कोणाताही बिल्डर, कोणताही प्रोजेक्ट असो इतकी घरं राखीव ठेवावीच लागणार? सरकारचा मास्टर स्ट्रोक? 10
खास गुलाबी थंडीसाठी फेमस असलेलं मुंबई पुण्याजवळचं महाराष्ट्रातील सर्वात रोमॅंटिक हिल स्टेशन! पार्टनरसबोत प्लान करा सिक्रेट ट्रीप

खास गुलाबी थंडीसाठी फेमस असलेलं मुंबई पुण्याजवळचं महाराष्ट्रातील सर्वात रोमॅंटिक हिल स्टेशन! पार्टनरसबोत प्लान करा सिक्रेट ट्रीप

खास गुलाबी थंडीसाठी फेमस असलेलं मुंबई पुण्याजवळचं महाराष्ट्रातील सर्वात रोमॅंटिक हिल स्टेशन! पार्टनरसबोत प्लान करा सिक्रेट ट्रीप 8
Most Colorful Villages: थंडगार गुलाबी हिवळ्यात &#039;या&#039; रंगबीरंगी शहरांना द्या भेट, शेवटचं एक ठिकाण तर खूपच सुंदर

Most Colorful Villages: थंडगार गुलाबी हिवळ्यात 'या' रंगबीरंगी शहरांना द्या भेट, शेवटचं एक ठिकाण तर खूपच सुंदर

Most Colorful Villages: थंडगार गुलाबी हिवळ्यात 'या' रंगबीरंगी शहरांना द्या भेट, शेवटचं एक ठिकाण तर खूपच सुंदर 7