महिन्याभरात ₹1800000000 तोटा... बस खचाखच भरलेल्या तरी तोटा का? अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी; 'ही' उत्तरं सापडेना
Maharashtra ST Bus News: महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाची लाईफ लाइन अशी ओळख असलेल्या एसटी बससंदर्भात हादवरवून टाकणारी आकडेवारी समोर आली आहे. सामान्यपणे सणासुदीला घसघशीत कमाई करणाऱ्या एसटीला यंदा मोठा धक्का बसलाय. नेमकं घडलंय काय पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Nov 09, 2025, 11:02 AM IST
एसटीला कोणाची नजर लागली?
अतिरिक्त उत्पन्न कमवता आले नाही
6 कोटी रुपयांची तूट
महामंडळ सातत्याने तोट्यातच
प्रतिदिन 33 कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित
कमाईत मोठी तूट
प्रवाशांनी उत्तम प्रतिसाद दिला, तरीही...
तिकीट विक्रीत घट का होतेय?
