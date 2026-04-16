English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
₹16000000 रोजचा तोटा.. महाराष्ट्राच्या लाडक्या 'लाल परी'ला झालंय काय? परिवहन मंत्री म्हणाले, 'आर्थिक अधिकार..'

MSRTC Daily Loss: महाराष्ट्राची लाडकी लाल परी सध्या तोट्यात असून यासंदर्भातील धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक काय म्हणाले जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Apr 16, 2026, 12:08 PM IST
twitter
1/8

एक कोटी 60 लाख रुपयांचा तोटा

maharashtrastbusnews

दैनंदिन सरासरी उत्पन्न 31 कोटी 40 लाख रुपये, तर खर्च 33 कोटी रुपये आहे. त्यामुळे दररोज सुमारे एक कोटी 60 लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. 

twitter
2/8

तोटा कमी करण्यासाठी उपाययोजना

maharashtrastbusnews

या पार्श्वभूमीवर परिवहनमंत्री तथा महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी तोटा कमी करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

twitter
3/8

हे आठ विभाग नफ्यात

maharashtrastbusnews

राज्यातील मागील आर्थिक वर्षात जालना, परभणी, बुलडाणा, भंडारा, गडचिरोली, अकोला, धुळे आणि वर्धा हे आठ विभाग नफ्यात होते.   

twitter
4/8

तोटा गंभीर चिंतेचा विषय

maharashtrastbusnews

उर्वरित 23 विभागांपैकी नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, रत्नागिरी, सातारा आणि ठाणे या मोठ्या विभागांचा वाढता तोटा गंभीर चिंतेचा विषय असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.  

twitter
5/8

...हे आपले मुख्य उद्दिष्ट असले पाहिजे

maharashtrastbusnews

'येत्या आर्थिक वर्षात वाहतुकीचे सुयोग्य नियोजन करून उपलब्ध बस आणि मनुष्यबळाचा अधिकाधिक कार्यक्षम वापर करणे अत्यावश्यक आहे. उर्वरित दीड ते दोन कोटी रुपयांचा दैनंदिन तोटा भरून काढणे हे आपले मुख्य उद्दिष्ट असले पाहिजे,' असे सरनाईक म्हणाले.

twitter
6/8

ठोस उपाययोजना राबवाव्यात असे निर्देश

maharashtrastbusnews

तोट्यातील विभागांची सखोल चौकशी करून त्यामागील कारणांची मीमांसा करावी व त्यावर ठोस उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देशही सरनाईकांनी दिले. सातत्याने तोट्यात असलेल्या मोठ्या विभागांत सक्षम आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

twitter
7/8

दोन वर्षांपासून सातत्याने तोटा

maharashtrastbusnews

नागपूरसारख्या मोठ्या विभागात दोन वर्षांपासून सातत्याने तोटा होत असून, तेथे अकार्यकारी विभाग नियंत्रक नेमण्यात आल्याबद्दल सरनाईकांनी नाराजी व्यक्त केली.  

twitter
8/8

असे अधिकारी प्रभावी नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत

maharashtrastbusnews

आर्थिक आणि वैधानिक अधिकार नसलेले अधिकारी प्रशासनावर प्रभावी नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. त्यामुळे त्या अधिकाऱ्यांना पर्यायी पदस्थापना देऊन सक्षम नेतृत्व देणे आवश्यक आहे. एसटी महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी प्रशासनिक शिस्त, संसाधनांचा प्रभावी वापर आणि जबाबदारी निश्चिती या तत्त्वांवर भर देत लवकरच व्यापक सुधारणा आराखडा राबविण्यात येणार आहे, असंही सरनाईक म्हणाले. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत, सौजन्य फेसबुकवरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

पुढील अल्बम

