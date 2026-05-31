Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /₹4000 कोटींचा Dividend... नेमका कोणाला मिळाला? ही व्यक्ती 72 महिन्यांपासून पगार का घेत नाहीये?

₹4000 कोटींचा Dividend... नेमका कोणाला मिळाला? 'ही' व्यक्ती 72 महिन्यांपासून पगार का घेत नाहीये?

Written BySwapnil Ghangale
Published: May 31, 2026, 09:49 AM IST|Updated: May 31, 2026, 09:49 AM IST

Earns Rs 4000 Crore Via Dividend: मागील सहा वर्षांपासून या व्यक्तीने पगार म्हणून कंपनीकडून एक रुपयाही घेतलेला नाही. आता या व्यक्तीने 4 हजार कोटी कमवलेत. कसं घडलं हे पाहूयात... 

mukeshambaninosalary1/10

72 महिन्यांपासून पगारच घेतला नाही

या व्यक्तीने 72 महिन्यांपासून म्हणजेच सहा वर्ष पगारच घेतला नाही. मात्र आता या व्यक्तीला कंपनीने घसघशीत डिव्हिडंट दिलाय. ही व्यक्ती कोण आणि ती पगार का घेत नाही याबद्दल जाणून घेऊयात रंजक माहिती...

mukeshambaninosalary2/10

कोणताही पगार न घेण्याचा निर्णय

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी यांनी पुन्हा एकदा कंपनीकडून कोणताही पगार न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

 

mukeshambaninosalary3/10

कोणताही पगार, भत्ते, स्टॉक ऑप्शन्स, कमिशन घेतले नाही

स्वेच्छेने मानधन न घेण्याचे मुकेश अंबानी यांचे सलग सहावे वर्ष आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या ताज्या वार्षिक अहवालानुसार, भारतातील सर्वात मौल्यवान कंपनीचे नेतृत्व मुकेश अंबानी करत आहे. मुकेश अंबानी यांना 2025-26 या आर्थिक वर्षात कोणताही पगार, भत्ते, स्टॉक ऑप्शन्स, कमिशन किंवा सेवानिवृत्तीचे लाभ मिळाले नाहीत.

 

mukeshambaninosalary4/10

कधीपासून नाही घेत आहेत पगार?

मुकेश अंबानी यांचा पगार न घेण्याचा निर्णय सध्या कॉर्परेटमध्ये चर्चेचा विषय ठरतोय. खरं तर मुकेश अंबानींचा पगार न घेण्याचा निर्णय 2020 मध्ये कोविड-19 च्या साथीच्या काळात सुरू झाला.

 

mukeshambaninosalary5/10

'...तोपर्यंत मी स्वेच्छेने मानधन घेणार नाही'

त्यावेळी मुकेश अंबानींनी, महामारीमुळे झालेल्या आर्थिक व्यत्ययानंतर, "जोपर्यंत रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि तिच्या व्यवसायांची कमाईची गती पूर्णपणे पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत मी स्वेच्छेने मानधन घेणार नाही," असं जाहीर केलं होतं. 

 

mukeshambaninosalary6/10

आधी पगारावर होती मर्यादा

रिलायन्सने एनर्जी, टेलिकम्युनिकेशन, रिटेल आणि डिजिटल व्यवसायांमध्ये वेगाने विस्तार केला असूनही, अंबानींनी आर्थिक वर्ष 2008-2009 ते 2019-20 दरम्यान आपल्या मानधनावर वार्षिक 15 कोटी रुपयांची मर्यादा आधीच घालून ठेवली होती.

 

mukeshambaninosalary7/10

धोरण कायम ठेवले

करोनानंतर रिलायन्स इंडस्ट्रीजने विक्रमी नफा कमावला असून आपल्या मार्केट व्हॅल्यूमध्ये लक्षणीय वाढ केली असली तरी, अंबानींनी शून्य पगार घेण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे.

 

mukeshambaninosalary8/10

पगार मिळत नसला तरी...

अंबानींना रिलायन्समध्ये पगार मिळत नसला तरी, लाभांश (डिव्हिडंट) हा त्यांच्यासाठी आणि प्रवर्तकांसाठी उत्पन्नाचा एक प्रमुख स्रोत ठरतोय. रिलायन्सच्या अहवालानुसार, कंपनीने आर्थिक वर्ष 2026 साठी घोषित केलेल्या डिव्हिडंटच्या आधारे, रिलायन्सच्या प्रमोटर संस्थांनी एकत्रितपणे डिव्हिडंट डिस्टीब्यूशनमधून जवळपास 4000 कोटी रुपये कमावले आहेत.

mukeshambaninosalary9/10

मुकेश अंबानींच्या वैयक्तिक मालकीचे रिलायन्सचे सुमारे 1.41 कोटी शेअर्स आहेत. कंपनीने प्रति शेअर 6 रुपये डिव्हिडंट घोषित केल्यानुसार, त्यांचे थेट डिव्हिडंट उत्पन्न अंदाजे 9.66 कोटी रुपये आहे.

 

mukeshambaninosalary10/10

मोठा भाग हा कौटुंबिक नियंत्रणाखाली

मात्र, रिलायन्सच्या प्रमोटर्सच्या कमाईचा एक मोठा भाग हा कौटुंबिक नियंत्रणाखालील होल्डिंग कंपन्या आणि प्रमोटर ग्रुप कंपन्यांमार्फत येतो. यांच्याकडे एकत्रितपणे रिलायन्स इंडस्ट्रीजची 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मालकी आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

Tags:
mukesh ambani
salary
Reliance
Dividend
Ambani

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IPL 2026 च्या फायनल सामन्यात कोणाला मिळणार प्लेईंग 11 मध्ये संधी?

IPL 2026 च्या फायनल सामन्यात कोणाला मिळणार प्लेईंग 11 मध्ये संधी?

IPL 202613 min ago
2

Petrol-Diesel Rate Today: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार? सरकारने केले निर्यात शुल्क कम

Petrol Diesel Price Today32 min ago
3

रायगडचा पालकमंत्री कोण? मिळालं उत्तर; फडणवीसांनाही मागे घ्यावा लागलेला 'तो' निर्णय

Vidhan Parishad Election43 min ago
4

24 तासांपेक्षाही कमी वेळ असताना कसाबसा अहमदाबादला IPL फायनलसाठी पोहोचला गुजरातचा संघ

Gujrat Titans59 min ago
5

पुण्याची जागा तर मिळवली पण द्यायची कोणाला? सुनेत्रा पवारांसमोर मोठा प्रश्न; 4 नावं..

vidhan parishad1 hr ago