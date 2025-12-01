English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुकेश अंबानींनी दररोज 5 कोटी खर्च केले तर संपत्ती संपायला किती शतके लागतील? ऐकून विश्वास नाही बसणार!

Mukesh Ambani: मुकेश अंबानी हे रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. सध्या ते जगातील १३व्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती आहेत. 

Pravin Dabholkar | Dec 01, 2025, 01:59 PM IST
मुकेश अंबानींनी दररोज 5 कोटी खर्च केले तर संपत्ती संपायला किती शतके लागतील? ऐकून विश्वास नाही बसणार!

Mukesh Ambani: मुकेश अंबानी हे रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. सध्या ते जगातील १३व्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती आहेत. ज्यांची एकूण संपत्ती १०८ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे ९.०६ लाख कोटी रुपये आहे. 

कशी उभारली संपत्ती?

ही संपत्ती मुख्यतः रिलायन्स इंडस्ट्रीजमधील ४२% हिस्सेदारीवर आधारित आहे, जी पेट्रोकेमिकल्स, तेल आणि वायू, दूरसंचार, किरकोळ विक्री, मीडिया आणि वित्तीय सेवांमध्ये पसरलेली आहे. फोर्ब्सच्या २०२५ च्या यादीत ते आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून ओळखले जातात. ही संपत्ती २०१५ मधील २०.६ अब्ज डॉलर्सपासून वाढत आली असून, रिलायन्सच्या विविध क्षेत्रातील विस्तारामुळे ही वाढ झाली आहे.

जगातील कितव्या क्रमांकाचे श्रीमंत?

मुकेश अंबानी हे रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आहेत आणि सध्या जगातील १३व्या क्रमांकाचे श्रीमंत आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती १०८ अब्ज डॉलर्स (९.०६ लाख कोटी रुपये) आहे. ही संपत्ती मुख्यतः रिलायन्स कंपनीतील ४२% हिस्सा आहे, जी तेल, दूरसंचार आणि किरकोळ विक्रीसारख्या क्षेत्रांमधून येते.

दररोज ५ कोटी खर्च केले तर काय होईल?

जर मुकेश अंबानी दररोज ५ कोटी रुपये खर्च करत राहिले आणि काही नवीन पैसे मिळाले नाहीत, तर त्यांची संपत्ती किती वेगाने संपेल? हे एक मजेदार गणित आहे. त्यांची संपत्ती किती मोठी हे याच्या उत्तरातून तुम्हाला कळेल. वास्तवात त्यांची संपत्ती व्यवसायामुळे वाढतच राहते. त्यामुळे हे गणित केवळ कल्पनेसाठी आहे.

किती आणि कोणते व्यवसाय?

रिलायन्सचा वार्षिक महसूल ११४ अब्ज डॉलर्स (९.५६ लाख कोटी रुपये) आहे. कंपनीचे मुख्य व्यवसाय: पेट्रोकेमिकल्स (रसायने), तेल-वायू (जमना्गर रिफायनरी), दूरसंचार (जिओ), किरकोळ विक्री (रिलायन्स रिटेल), मीडिया आणि वित्तीय सेवा. हे सर्व क्षेत्र मिळून कंपनीला मोठा नफा देतात.

रिलायन्सची सुरुवात

रिलायन्सची स्थापना १९६६ मध्ये धीरूभाई अंबानी यांनी केली, जे सुरुवातीला सूत व्यापारी होते. छोट्या कापड कंपनीपासून सुरू झालेली ही कंपनी आज भारतातील सर्वात मोठी आहे. धीरूभाईंनी मसाले आणि सूत व्यापाराने सुरुवात केली आणि नंतर ऊर्जा क्षेत्रात विस्तार केला.

२००२ मध्ये काय झालं?

धीरूभाई अंबानींचे २००२ मध्ये निधन झाल्यावर मुकेश आणि धाकटा भाऊ अनिल यांनी व्यवसाय विभागला. मुकेश यांना मुख्य रिलायन्स (तेल, पेट्रोकेमिकल्स आणि जिओ) मिळाली, तर अनिल यांना एडीएजी ग्रुप (दूरसंचार आणि ऊर्जा). नंतर मुकेश यांनी जिओसारख्या नव्या क्षेत्रात वाढ केली आणि कंपनी मजबूत केली.

जिओची भविष्यातील योजना काय?

जिओकडे ५०० दशलक्षाहून जास्त ग्राहक आहेत आणि मुकेश अंबानी यांनी २०२६ मध्ये जिओला स्टॉक मार्केटवर सूचीबद्ध करण्याची घोषणा केली आहे. २०२३ मध्ये जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेसची सूचीबद्धता झाली. हे विस्तारामुळे अंबानींची संपत्ती आणखी वाढेल.

संपत्ती संपवण्यास किती दिवस लागतील?

अंबानींची संपत्ती ९.०६ लाख कोटी रुपये मानली तर, दररोज ५ कोटी खर्च केल्यास १८,१२० दिवस लागतील. गणित सोपे: ९,०६,००० कोटी ÷ ५ कोटी = १८,१२० दिवस. हे म्हणजे कोणताही नवीन नफा न घेता केवळ खर्च करून संपत्ती शेवटची होईपर्यंत ५० वर्षांहून जास्त वेळ लागेल.

दिवस वर्षांत बदलले तर काय?

१८,१२० दिवस हे ३६५ दिवसांच्या वर्षांमध्ये बदलले तर सुमारे ४९६ वर्षे होतात (१८,१२० ÷ ३६५ ≈ ४९६). म्हणजे शतके लागतील! हे दाखवते की इतकी मोठी संपत्ती सहज संपत नाही. 

