IPL 2026 दरम्यान मुकेश चौधरीवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! MI विरुद्ध सामन्याआधी झाले आईचे निधन

आयपीएल 2026 चा सिझन उत्साहामध्ये सुरु आहे, यामध्ये आता मागील काही दिवसांपासून खेळाडूंच्या दुखापतीचे सत्र पाहायला मिळाले आहे. आता सीएसकेचा वेगवान गोलंदाज मुकेश चौधरी यांच्या संदर्भात आता एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. आयपीएल 2026 आधी सीएसकेच्या या गोलंदाजावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.

Shubhangi Mere | Apr 23, 2026, 04:59 PM IST
मुकेशच्या आईचे निधन

आयपीएल 2026 मध्ये सीएसकेच्या संघामध्ये सामील असलेला मुकेश चौधरी याच्या आईचे निधन झाले आहे. मुकेश चौधरीच्या आईच्या निधनाच्या माहितीला चेन्नई सुपर किंग्जने दुजोरा दिला आहे. चेन्नई फ्रँचायझीने मुकेश चौधरीच्या आईच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

सीएसकेची सोशल मिडिया पोस्ट

चेन्नई सुपर किंग्सने त्याच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे, यामध्ये त्यांनी लिहीले आहे की, मुकेश चौधरी यांच्या आईच्या निधनामुळे त्यांना खूप दु:ख झाले आहे. या कठीण काळात ते मुकेश कुमार यांच्या कुटुंबासोबत आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सामन्यात मुकेश खेळणार?

मुकेश हा आईचे निधन झाल्यानंतर त्याच्या घरी गेला होता, आता तो सरावासाठी संघामध्ये सामील झाला आहे. मुकेश चौधरीही मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात खेळण्यासाठी उपलब्ध असेल असे सांगितले जात आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

सीएसकेचा पुढील सामना

चेन्नई सुपर किंग्जचा पुढील सामना हा 23 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. हा सामना वानखेडे येथे खेळला जाणार आहे, ज्यासाठी सीएसकेचा संघ मुंबईत आहे. मुकेश चौधरी मुंबईतील सीएसकेच्या शिबिरातून भिलवाडाला गेला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

मुकेशची आतापर्यतची आयपीएलची कामगिरी

मुकेश चौधरी याला आयपीएल 2026 मध्ये सुरुवातीच्या सामन्यामध्ये खेळण्याची संधी मिळालेली नाही. तो मागील सामना सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध खेळला होता. या सामन्यामध्ये दोन विकेट्स हाती लागले होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

खलील अहमद दुखापतीमुळे आयपीएल 2026 मधून बाहेर

 खलील अहमदला सामन्यादरम्याने दुखापतीमुळे आयपीएल 2026 मधून बाहेर पडावे लागले आहे, त्यानंतर मुकेश चौधरीला संधी प्लेइंग 11 मध्ये खेळण्याची संधी मिळाली आहे. पण जेव्हा तो मुंबई इंडियन्सविरुद्ध नसेल, तेव्हा गुरजपनीतला संधी मिळू शकते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

मुकेश चौधरीचे आयपीएलमधील पदार्पण

मुकेश चौधरी याने आयपीएल 2022 मध्ये सीएसकेसाठी पदार्पण केले होते. त्याने या सिझनमध्ये 13 सामने खेळले होते आणि तो 16 विकेट्स घेण्यात यशस्वी झाला होता. पण मागील तीन सामन्यांमध्ये तो फक्त 3 सामने खेळला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

