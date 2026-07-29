साखरपुडा होऊनही अभिषेक-करिश्माचं लग्न का झालं नाही? 22 वर्षांनी अखेर समोर आलं सत्य, 'बच्चन कुटुंबाकडे पैसे मागून...'
बॉलिवूडमध्ये अशी अनेक नाती आहेत, ज्यांचा शेवट गोड झाला नाही. अभिषेक बच्चन आणि करिश्मा कपूर यांचा साखरपुडा झाल्यानंतरही त्याचं लग्न होऊ शकलं नव्हतं. नेमकं त्यांचं नातं का बिनसलं यासंदर्भात वेगवेगळे दावे केले जातात. मात्र 22 वर्षानंतर अखेर सत्य समोर आलं आहे.
एका नवीन पॉडकास्टमध्ये, दिवंगत अभिनेते मुकरी यांची कन्या नसीम मुकरीने अभिषेक-करिश्माच्या नात्याबद्दल नवीन दावे केले आहेत. करिश्मा कपूरची आई आणि अभिनेत्री बबिता यांना त्यांच्यातील नातं सुरुवातीपासूनच मान्य नव्हते, असा दावा तिने केला आहे. तसंच, लग्नापूर्वी अभिषेकने करिश्माच्या खात्यात पैसे जमा करावेत अशी बबिता यांची इच्छा होती, असा आरोपही नसीम मुकरीने केला आहे.
जेव्हा पॉडकास्टर विकी लालवानी यांनी असे म्हटले की, 'हाँ मैंने प्यार किया' या चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान करिश्मा कपूर आणि अभिषेक बच्चन यांच्यात प्रेम बहरले, तेव्हा नसीम मुक्री यांनी उत्तर दिले, "नाही, चित्रीकरण सुरू होण्यापूर्वीच ते प्रेमात पडले होते. चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान सतत हालचाल आणि धावपळ सुरू होती."
नसीम मुकरी यांनी असा दावा केला की, बबिता सुरुवातीपासूनच या नात्याच्या विरोधात होत्या. त्यांनी सांगितलं की, "बबिता त्यांच्या प्रेमाच्या विरोधात होत्या. त्या या नात्याला मान्यता देत नव्हत्या. याच कारणामुळे त्यांनी त्यांचं नाते तोडायला लावलं.
बबिता यांनी करिश्माला सांगितले होतं, 'अभिषेकला सांग की लग्नाआधीच इतके कोटी रुपये ट्रान्सफर करावेत, तरच तू त्याच्याशी लग्न करू शकशील. करिश्मा अभिषेकपेक्षा मोठी स्टार होती. याच कारणामुळे त्यांचे नाते तुटले."
यावर विकी लालवानी यांनी विचारले, "ती प्रेमात होती. मग तिने तिच्या आईची मागणी प्रस्ताव का मान्य केली?" त्यावर नसीम मुकरी म्हणाल्या, "जेव्हा आई 'हिटलर'सारखी वागते. (बबिता या 'हिटलर'सारख्या कडक शिस्तीच्या आई होत्या). मुलींना त्यांच्या आईची प्रचंड भीती वाटायची. करिनाने बबितांचा तो वर्चस्व गाजवण्याचा स्वभाव सहन केला नाही. ती घर सोडून स्वतंत्रपणे राहू लागली. मात्र, करिश्मा आईसोबतच राहत होती."
जेव्हा पॉडकास्टरने लग्नापूर्वीच्या कराराचा उल्लेख केला, तेव्हा नसीम मुकरी यांनी दुजोरा देत सांगितलं की, "करार असा होता की अभिषेकला लग्नापूर्वी काही रक्कम हस्तांतरित करावी लागेल. तसंच, घटस्फोट झाल्यास करिश्मा एका ठराविक रकमेची हकदार असेल. पण बच्चन कुटुंबाने यावर सहमती दर्शवली नाही. त्यामुळे साखरपुडा मोडला आणि नंतर तिने व्यावसायिक संजय कपूरशी लग्न केले."
यापूर्वी, 'हाँ मैंने प्यार किया'चे दिग्दर्शक सुनील दर्शन यांनीही विकी लालवानी यांच्या पॉडकास्टवर अभिषेक आणि करिश्मा यांच्यातील नातं तुटण्याबाबत भाष्य केले होते. ते म्हणाले, "त्यांच्यात चांगली केमिस्ट्री होती; तुम्ही 'हाँ मैंने प्यार किया' हा चित्रपट नक्की पहावा. त्या चित्रपटातील त्यांची केमिस्ट्री त्यांच्या खऱ्या आयुष्यातील बंधाचे प्रतिबिंब होती."
त्यांनी पुढे असा दावा केला की, हे नाते तुटण्यामागे बाहेरुन असणारा दबाव कारणीभूत होता. "कधीकधी समस्या बाहेरून येतात. त्यांच्यातील परिस्थितीमुळे समस्या निर्माण झाल्या आणि सर्व काही विस्कळीत झाले. त्या क्षणापर्यंत मला सर्व काही ठीक चालल्याचे वाटत होते," असे सुनील यांनी सांगितले.
करिश्मा कपूर आणि अभिषेक बच्चन यांचा ऑक्टोबर 2002 मध्ये साखरपुडा झाला होता. मात्र, 2003 मध्ये तो मोडण्यात आला. त्याच वर्षी नंतर, करिश्माने दिल्लीतील व्यावसायिक संजय कपूर यांच्याशी विवाह केला.