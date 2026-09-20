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मुंबई आणि उपनगरात राहणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; महापालिका प्रशासन सतर्क

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 20, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 01:58 PM IST

 Mumbai Air Pollution Alert: पालिकेकडून जारी २८ मुद्द्यांचा समावेश असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन केले जाणार आहे.

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मुंबई आणि उपनगरांमध्ये वायू प्रदूषणाची स्थिती गंभीर होऊ नये, यासाठी महापालिका प्रशासनाने आतापासूनच उपाययोजनांना सुरुवात केली आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी महापालिकेने यापूर्वी जारी केलेल्या २८ कलमी मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

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येत्या १ ते १५ ऑक्टोबरदरम्यान विशेष अभियान राबवण्यात येणार आहे. या काळात शहरातील प्रमुख रस्त्यांची स्वच्छता आणि धुलाई करण्याबरोबरच मोठ्या बांधकाम व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या परिसरात धुळीचा फैलाव रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.

 

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वायू गुणवत्ता निर्देशांकावर परिणाम करणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांवर विशेष लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पासाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिले आहेत.

 

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महापालिका मुख्यालयात शुक्रवारी विविध विभागांच्या कामकाजाचा, सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा आणि विविध उपक्रमांचा मासिक आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. या बैठकीत आगामी काळात मुंबईतील वायू प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रभावी नियोजन आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला.

 

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मुंबईतील काही भागांमध्ये वाहतुकीला अडथळे निर्माण होऊन वारंवार कोंडीची समस्या उद्भवते. अशा ठिकाणांचाही प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने विचार केला जात आहे.

 

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बृहन्मुंबई क्षेत्रात वाहतूक कोंडी होणारी सुमारे १३९ ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. या ठिकाणी वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी तसेच प्रदूषण वाढण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे नियोजन महापालिकेकडून करण्यात येत आहे.

 

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मुंबईतील हवेची गुणवत्ता नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

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 मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांमधून निर्माण होणारी धूळ हवेत मिसळू नये यासाठी पाण्याची फवारणी, प्रकल्प परिसराला आच्छादन आणि बांधकाम साहित्याची योग्य पद्धतीने हाताळणी यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.

 

 

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