English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • मुंबईत सर्वात डेंजर हवा कुठल्या भागात आहे माहितीये का? नाव वाचून बसेल धक्का

मुंबईत सर्वात डेंजर हवा कुठल्या भागात आहे माहितीये का? नाव वाचून बसेल धक्का

मुंबईत गेल्या काही दिवसांत धुकट वातावरण आणि धूर वाढल्याने नागरिक चिंतेत आहेत. शहराचा Air Quality Index सतत मध्यम श्रेणीत राहतोय. रविवारीही हवा विशेष सुधारली नाही आणि काही भागात प्रदूषणाची पातळी अधिकच वाढलेली दिसून आली. जाणून घ्या मुंबईत कोणत्या भागात सर्वात जास्त हवा प्रदुषण आहे.

Priti Ved | Feb 16, 2026, 12:01 PM IST
twitter
1/9

शहरातील एकूण स्थिती

Mumbai News

मुंबईचा सरासरी AQI 135 इतका नोंदवला गेला. याचा अर्थ हवा पूर्णपणे सुरक्षित नसून संवेदनशील लोकांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे.

twitter
2/9

धुकट वातावरण कायम

Mumbai News

सकाळपासून शहरात हलका धूर आणि धुके पसरलेले होते. त्यामुळे रस्त्यांवरील दृश्य स्पष्ट दिसत नसल्याची तक्रार वाहनचालकांनी केली.

twitter
3/9

प्रदूषणामागची कारणे

Mumbai News

हवामानातील बदल, कमी वारे आणि आर्द्रता हे नैसर्गिक घटक कारणीभूत ठरले. तसेच बांधकाम, वाहतूक आणि औद्योगिक क्रिया यामुळेही हवा दूषित झाली.

twitter
4/9

वांद्रे पूर्व सर्वाधिक प्रभावित

Mumbai News

वांद्रे पूर्वमधील खेरवाडी परिसरात प्रदूषणाची तीव्रता जास्त दिसली. संध्याकाळी येथे AQI 211 पर्यंत गेला आणि हवा वाईट श्रेणीत पोहोचली.

twitter
5/9

PM2.5 आणि PM10 वाढ

Mumbai News

खेरवाडी परिसरात सूक्ष्म धूलिकणांचे प्रमाण जास्त आढळले. हे कण श्वसनमार्गासाठी हानिकारक ठरू शकतात.

twitter
6/9

इतर भागांची स्थिती

Mumbai News

बहुतेक उपनगरांमध्ये हवा मध्यम श्रेणीत राहिली. काही भागात दिवसभर हवा थोडी जड जाणवत होती.

twitter
7/9

समाधानकारक क्षेत्रे

Mumbai News

पवई, मुलुंड पूर्व, भांडुप पश्चिम आणि बोरिवली पूर्व येथे हवा तुलनेने चांगली होती. या ठिकाणी AQI समाधानकारक पातळीवर नोंदवला गेला.

twitter
8/9

नागरिकांसाठी सूचना

Mumbai News

सकाळी लवकर किंवा उशिरा व्यायाम टाळावा असे तज्ज्ञ सांगतात. मास्क वापरणे आणि पाणी जास्त पिणे आरोग्यास फायदेशीर ठरेल.

twitter
9/9

प्रदूषणावर नियंत्रण

Mumbai News

प्रदूषणावर नियंत्रणासाठी स्थानिक यंत्रणा लक्ष ठेवून आहे. नागरिकांनीही वाहने कमी वापरणे आणि स्वच्छता राखणे गरजेचे आहे. मुंबईतील हवा अद्याप धोक्याच्या पातळीवर नसली तरी सतर्क राहणे आवश्यक आहे. हवामान सुधारले आणि वाऱ्यांचा वेग वाढला तर परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

...तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता राज्य सरकार घराबाहेरुन परस्पर वाहनं उचलून भंगारात काढणार

पुढील अल्बम

...तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता राज्य सरकार घराबाहेरुन परस्पर वाहनं उचलून भंगारात काढणार

...तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता राज्य सरकार घराबाहेरुन परस्पर वाहनं उचलून भंगारात काढणार

...तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता राज्य सरकार घराबाहेरुन परस्पर वाहनं उचलून भंगारात काढणार 8
Gold Silver Price Shock: आजपासून सोने-चांदीच्या किंमतींमध्ये मोठा धमाका, बाजारात खळबळीची शक्यता!

Gold Silver Price Shock: आजपासून सोने-चांदीच्या किंमतींमध्ये मोठा धमाका, बाजारात खळबळीची शक्यता!

Gold Silver Price Shock: आजपासून सोने-चांदीच्या किंमतींमध्ये मोठा धमाका, बाजारात खळबळीची शक्यता! 8
&#039;तो खूप कष्ट करतो, पण…&#039; अशोक सराफ यांनी सचिन पिळगावकरांच्या ट्रोलिंगवर दिलं स्पष्ट उत्तर

'तो खूप कष्ट करतो, पण…' अशोक सराफ यांनी सचिन पिळगावकरांच्या ट्रोलिंगवर दिलं स्पष्ट उत्तर

'तो खूप कष्ट करतो, पण…' अशोक सराफ यांनी सचिन पिळगावकरांच्या ट्रोलिंगवर दिलं स्पष्ट उत्तर 9
₹5000 Credited On Your Account.. अचानक 1.30 कोटी महिलांना मेसेज; नंतर CM कडून Good News

₹5000 Credited On Your Account.. अचानक 1.30 कोटी महिलांना मेसेज; नंतर CM कडून Good News

₹5000 Credited On Your Account.. अचानक 1.30 कोटी महिलांना मेसेज; नंतर CM कडून Good News 9