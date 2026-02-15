Mumbai To Sindhudurg अर्ध्या वेळात अन्... मार्ग कसा? तिकीट किती? कधीपासून सुरु होणार? A To Z माहिती
Mumbai To Sindhudurg Sea Route: मुंबईहून सिंधुदुर्गला रस्ते मार्गे जाणं सध्या रस्त्यांची अवस्था आणि एकूण परिस्थिती पाहता फारच आव्हानात्मक झाल्याचं दिसून येतं. मात्र आता हाच प्रवास अधिक सुखकर करण्याचा सरकारचा प्लॅन असून त्यासंदर्भात हलचाली सुरु केल्या आहेत. नेमका हा प्लॅन काय आहे ते पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Feb 15, 2026, 12:50 PM IST
मुंबई ते सिंधुदुर्ग वेगवान वाहतूक... कधी, कशी आणि केव्हापासून? पाहा A To Z माहिती
सध्या जितका वेळ लागतो त्याच्या अर्धा वेळ सिंधुदुर्गला जायला लागेल असं मुंबईकर चाकरमान्यांना सांगितलं तर विश्वास बसणार नाही त्यांचा, पण हे खरं आहे. ही सेवा नेमकी कशी आहे, दर किती? कधी सुरु होणार? यासंदर्भात जाणून घेऊयात ए टू झेड माहिती... (सदर फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - m2mferries/instagram वरुन साभार)
सागरी मार्गाने सिंधुदुर्ग
सागरी मंडळाने हालचाली सुरू केल्या
रस्ते प्रवास अडचणीचा
गणेशोत्सवानंतरही सेवेला मुहूर्त मिळाला नाही
निविदा प्रसिद्ध
अर्ध्या वेळात प्रवास होणार
मार्ग कसा असणार?
जेट्टीचे रो-रो जेट्टीत रूपांतर
