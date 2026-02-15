English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • Mumbai To Sindhudurg अर्ध्या वेळात अन्... मार्ग कसा? तिकीट किती? कधीपासून सुरु होणार? A To Z माहिती

Mumbai To Sindhudurg अर्ध्या वेळात अन्... मार्ग कसा? तिकीट किती? कधीपासून सुरु होणार? A To Z माहिती

Mumbai To Sindhudurg Sea Route: मुंबईहून सिंधुदुर्गला रस्ते मार्गे जाणं सध्या रस्त्यांची अवस्था आणि एकूण परिस्थिती पाहता फारच आव्हानात्मक झाल्याचं दिसून येतं. मात्र आता हाच प्रवास अधिक सुखकर करण्याचा सरकारचा प्लॅन असून त्यासंदर्भात हलचाली सुरु केल्या आहेत. नेमका हा प्लॅन काय आहे ते पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Feb 15, 2026, 12:50 PM IST
1/11

मुंबई ते सिंधुदुर्ग वेगवान वाहतूक... कधी, कशी आणि केव्हापासून? पाहा A To Z माहिती

mumbaitovijaydurgferry

सध्या जितका वेळ लागतो त्याच्या अर्धा वेळ सिंधुदुर्गला जायला लागेल असं मुंबईकर चाकरमान्यांना सांगितलं तर विश्वास बसणार नाही त्यांचा, पण हे खरं आहे. ही सेवा नेमकी कशी आहे, दर किती? कधी सुरु होणार? यासंदर्भात जाणून घेऊयात ए टू झेड माहिती... (सदर फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - m2mferries/instagram वरुन साभार)

2/11

सागरी मार्गाने सिंधुदुर्ग

mumbaitovijaydurgferry

मुंबई-विजयदुर्ग प्रवास सागरी मार्गाने करता यावा, यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळने मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करून ही सेवा ऑगस्ट 2025 मध्ये सुरू करण्याचे निश्चित होते. परंतु तांत्रिक अडचणींमुळे मुहूर्त हुकला. 

3/11

सागरी मंडळाने हालचाली सुरू केल्या

mumbaitovijaydurgferry

ही सेवा सुरू करण्यासाठी सागरी मंडळाने हालचाली सुरू केल्या असून, निविदा प्रक्रिया मार्चपर्यंत पूर्ण करून एप्रिलमध्ये ही सेवा सुरू करण्याचे नियोजन केले आहे.  

4/11

रस्ते प्रवास अडचणीचा

mumbaitovijaydurgferry

मुंबई-सिंधुदुर्ग असा रस्ते प्रवास सध्याची वाहतुकीची स्थिती पाहता अडचणीचा बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर सागरी मंडळाने हा प्रवास अतिजलद करण्यासाठी जलवाहतुकीचा पर्याय पुढे आणला. त्यानुसार मुंबई-विजयदुर्ग दरम्यान रो-रो सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.   

5/11

गणेशोत्सवानंतरही सेवेला मुहूर्त मिळाला नाही

mumbaitovijaydurgferry

ऑगस्ट 2025 च्या गणेशोत्सवापूर्वी ही सेवा सुरू करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. मात्र गणेशोत्सवानंतरही या सेवेला मुहूर्त मिळाला नाही. आता प्रायोगिक तत्त्वावर महिनाभर सेवेचे संचालन करण्यासाठी कंत्राटदार नियुक्ती करण्याकरीता नुकत्याच निविदा प्रसिद्ध झाल्या आहेत.  

6/11

निविदा प्रसिद्ध

mumbaitovijaydurgferry

आता महाराष्ट्र सागरी मंडळाने प्रायोगिक तत्त्वावर (एक महिन्यासाठी) रो-रो सेवेचे संचालन करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. निविदा प्रक्रिया मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण होऊन एप्रिल 2026 मध्ये सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे. प्रायोगिक काळात यश मिळाल्यास ही सेवा कायमस्वरूपी सुरू केली जाईल.   

7/11

अर्ध्या वेळात प्रवास होणार

mumbaitovijaydurgferry

मुंबई ते विजयदुर्ग हा प्रवास 6 तासांत होणार आहे. सध्याच्या 10 ते 12 तासांच्या रस्ते प्रवासाच्या तुलनेत अर्धा वेळ लागणार आहे.

8/11

मार्ग कसा असणार?

mumbaitovijaydurgferry

ही रो रो सेवा मुंबईतील भाऊचा धक्का (फेरी व्हार्फ) येथून सुरु होईल आणि कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्गपर्यंत असेल.   

9/11

जेट्टीचे रो-रो जेट्टीत रूपांतर

mumbaitovijaydurgferry

विजयदुर्ग येथील प्रवासी जेट्टीचे रो-रो जेट्टीत रूपांतर झाले असून, मुंबईतही आवश्यक सुविधा विकसित केल्या आहेत.  

10/11

भाडे आणि वेळापत्रक

mumbaitovijaydurgferry

अद्याप भाडे आणि वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं नाही. पूर्वीच्या घोषणांनुसार, चारचाकी वाहनांसाठी 6 हजार रुपये, दुचाकींसाठी एक हजार रुपये असे भाडे असू शकते, पण हे बदलू शकतात.   

11/11

कोकणातील पर्यटनाला चालना

mumbaitovijaydurgferry

ही सेवा सुरू झाल्यास कोकणातील पर्यटन आणि प्रवासाला मोठी चालना मिळेल. मात्र आता या निविदांना कसा प्रतिसाद येतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

