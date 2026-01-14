'मुंबई महाराष्ट्राचा भाग नाही' म्हणणाऱ्या अण्णामलाईंची एकूण संपत्ती किती? ही आकडेमोड एकदा पाहाच
Annamalai Property Details Net Worth: मुंबईचं बजेट 75 हजार कोटींचं असल्याचा उल्लेख करत मुंबईचा 'बॉम्बे' असा उल्लेख करुन हे शहर महाराष्ट्राचा भाग नसून अंतरराष्ट्रीय शहर असल्याचं म्हणणाऱ्या अण्णामलाईंची एकूण संपत्ती किती आहे हे पाहून धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही
Swapnil Ghangale | Jan 14, 2026, 04:47 PM IST
अण्णामलाईंच्या विधानाचा ठाकरेंकडून समाचार
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये दक्षिण भारतामधील के. अण्णामलाई (K. Annamalai) हे सध्या बरेच चर्चेत आहेत ते मुंबईबद्दल केलेल्या विधानावरुन झालेल्या वादामुळे! मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंबरोबरच माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनाही भारतीय जनता पार्टीचे नेते के. अण्णामलाईंच्या विधानाचा समाचार घेतल्याने भाजपाही आक्रमक झाली आहे.
अण्णामलाई टीकेचे धनी
"बॉम्बे हे महाराष्ट्रातील शहर नसून अंतरराष्ट्रीय शहर आहे," असं वादग्रस्त विधान केल्याने के. अण्णामलाई टीकेचे धनी ठरत असून ठाकरेंनी इशारा दिल्यानंतरही त्यांनी आपण या शहरात येत राहणारच, कोण काय करतंय बघू असं आव्हान दिलं आहे. त्यामुळे हा वाद अधिक पेटला असून के. अण्णामलाईंबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता अधिक वाढली आहे.
भाजपाचे मुंबईतील स्टार प्रचारक
के. अण्णामलाई हे माजी आयपीएस अधिकारी आणि तमिळनाडू भाजपचे माजी राज्याध्यक्ष आहेत. ते भाजपाचे मुंबईतील स्टार प्रचारक म्हणून धारावी आणि मुंबईतील तमिळ लोकसंख्या अधिक असलेल्या भागात प्रचार करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर के. अण्णामलाई यांची एकूण संपत्ती किती आहे याबद्दलही अनेकांना उत्सुकता आहे. त्याचसंदर्भात जाणून घेऊयात...
प्रतिज्ञापत्रात दिली माहिती
कोइम्बतूर मतदारसंघातून लढले आणि पराभूत झाले
चल मालमत्ता किती?
स्थावर मालमत्ता किती?
दीडपट वाढली संपत्ती
