  • मुंबई महाराष्ट्राचा भाग नाही म्हणणाऱ्या अण्णामलाईंची एकूण संपत्ती किती? ही आकडेमोड एकदा पाहाच

'मुंबई महाराष्ट्राचा भाग नाही' म्हणणाऱ्या अण्णामलाईंची एकूण संपत्ती किती? ही आकडेमोड एकदा पाहाच

Annamalai Property Details Net Worth: मुंबईचं बजेट 75 हजार कोटींचं असल्याचा उल्लेख करत मुंबईचा 'बॉम्बे' असा उल्लेख करुन हे शहर महाराष्ट्राचा भाग नसून अंतरराष्ट्रीय शहर असल्याचं म्हणणाऱ्या अण्णामलाईंची एकूण संपत्ती किती आहे हे पाहून धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही

Swapnil Ghangale | Jan 14, 2026, 04:47 PM IST
1/9

अण्णामलाईंच्या विधानाचा ठाकरेंकडून समाचार

annamalaiproperty

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये दक्षिण भारतामधील के. अण्णामलाई (K. Annamalai) हे सध्या बरेच चर्चेत आहेत ते मुंबईबद्दल केलेल्या विधानावरुन झालेल्या वादामुळे! मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंबरोबरच माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनाही भारतीय जनता पार्टीचे नेते के. अण्णामलाईंच्या विधानाचा समाचार घेतल्याने भाजपाही आक्रमक झाली आहे.  

2/9

अण्णामलाई टीकेचे धनी

annamalaiproperty

"बॉम्बे हे महाराष्ट्रातील शहर नसून अंतरराष्ट्रीय शहर आहे," असं वादग्रस्त विधान केल्याने के. अण्णामलाई टीकेचे धनी ठरत असून ठाकरेंनी इशारा दिल्यानंतरही त्यांनी आपण या शहरात येत राहणारच, कोण काय करतंय बघू असं आव्हान दिलं आहे. त्यामुळे हा वाद अधिक पेटला असून के. अण्णामलाईंबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता अधिक वाढली आहे. 

3/9

भाजपाचे मुंबईतील स्टार प्रचारक

annamalaiproperty

के. अण्णामलाई हे माजी आयपीएस अधिकारी आणि तमिळनाडू भाजपचे माजी राज्याध्यक्ष आहेत. ते भाजपाचे मुंबईतील स्टार प्रचारक म्हणून धारावी आणि मुंबईतील तमिळ लोकसंख्या अधिक असलेल्या भागात प्रचार करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर के. अण्णामलाई यांची एकूण संपत्ती किती आहे याबद्दलही अनेकांना उत्सुकता आहे. त्याचसंदर्भात जाणून घेऊयात...  

4/9

प्रतिज्ञापत्रात दिली माहिती

annamalaiproperty

के. अण्णामलाई (K. Annamalai) यांच्या संपत्तीबाबत जाणून घेताना ही माहिती त्यांनी लोकसभा निवडणूक 2024 साठी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे हे नमूद करणं आवश्यक आहे. हीच त्यांच्या संपत्तीसंदर्भातील ताजी माहिती सार्वजनिकपणे उपलब्ध आहे.

5/9

कोइम्बतूर मतदारसंघातून लढले आणि पराभूत झाले

annamalaiproperty

तर 2024 लोकसभा निवडणुकीमध्ये के. अण्णामलाई हे कोइम्बतूर मतदारसंघातून लढले होते. मात्र त्यात त्यांचा पराभव झाला. या निवडणुकीसाठी त्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपल्यावर एका पैशाचंही कर्ज नसल्याचं नमूद केलं होतं.

6/9

चल मालमत्ता किती?

annamalaiproperty

संपत्तीचं विवरण सादर करताना के. अण्णामलाई यांनी त्यांच्याकडे एकूण 2 कोटी 40 लाख रुपयांची चल मालमत्ता (Movable Assets) असल्याचं नमूद केलं आहे.   

7/9

स्थावर मालमत्ता किती?

annamalaiproperty

के. अण्णामलाई यांच्या स्थावर मालमत्तेबद्दल बोलायचं झालं तरी सुमारे 1 कोटी 70 लाखांची मालमत्ता आपल्याकडे असल्याचं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.   

8/9

दीडपट वाढली संपत्ती

annamalaiproperty

2021 च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये आपली संपत्ती 1 कोटी 48 लाख रुपये ते 2 कोटी 90 लाखांदरम्यान असल्याचं नमूद होतं. मात्र 2021 ते 2024 या तीन वर्षांमध्ये त्यांच्या संपत्तीमध्ये जवळपास दीडपट वाढ झाली आहे.

9/9

एकूण संपत्ती किती?

annamalaiproperty

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये के. अण्णामलाई यांनी त्यांच्याकडील एकूण संपत्ती 4.1 कोटी रुपये असल्याचं प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे. त्यामुळेच मुंबईचा अर्थसंकल्प 75 हजार कोटींचा असल्याचं सांगणारे के. अण्णामलाई हे स्वत: सुद्धा कोट्याधीश आहेत हेच त्यांनी सादर केलेल्या माहितीवरुन दिसून येत आहे. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

