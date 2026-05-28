/कोरोनासारखंच...! मुंबईच्या कस्तुरबा रुग्णालयात इबोलासाठी विलगीकरण कक्ष, चिंता वाढली

Mumbai Ebola Precautions by BMC : कोविड नंतर अगदी त्याचप्रमाणं पुन्हा एकदा जगाची चिंता वाढवणारा इबोला विषाणूचा संसर्ग जगभरात खळबळ माजवताना दिसत आहे. अफ्रिकेतून संक्रमित झालेल्या या आजाराचे संशयित रुग्ण आढळल्यास तातडीच्या उपाययोजना म्हणून स्क्रीनिंग आणि आयसोलेशनचे नियम भारतातही कडक करण्यात आले आहेत.
Mumbai Ebola Precautions by BMC : मुंबईच्या कस्तुरबा रुग्णालयात इबोला विषाणूच्या संसर्गावर उपचार करण्यासाठी विशेष विलगीकरण कक्ष, आयसोलेशन वॉर्ड सज्ज ठेवण्यात आला आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया/ वृत्तसंस्था)
जागतिक पातळीवर इबोलाचा धोका वाढल्यास किंवा आफ्रिकन देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांना संशयास्पद लक्षणे आढळल्यास, त्यांना उपचारासाठी थेट कस्तुरबा रुग्णालयात दाखल केलं जाणार आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया/ वृत्तसंस्था)
मुंबईसह राज्यभरात इबोला विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली असून संशयित रुग्णांवर पाळत ठेवण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया/ वृत्तसंस्था)
BMC नं अधिकृतपणे कस्तुरबा रुग्णालयाला इबोला संशयितांसाठी विलगीकरण केंद्र म्हणून घोषित केलं आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विलगीकरण, निरीक्षण आणि संसर्ग नियंत्रणाची अंमलबजावणी सुरू आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया/ वृत्तसंस्था)
World Health Organization ने काँगो आणि युगांडामधील इबोला उद्रेकाला 'आंतरराष्ट्रीय चिंतेची सार्वजनिक आरोग्य आणिबाणी' घोषित केली आहे. ज्यामुळं इबोला प्रभावित देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांवर विशेष लक्ष ठेवण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत.(छाया सौजन्य- सोशल मीडिया/ वृत्तसंस्था)
ताप, अशक्तपणा, स्नायू दुखणे, उलट्या, जुलाब, पोटदुखी, पुरळ आणि डोळे लाल होणे यांसारखी लक्षणं आढळल्यास तातडीने तपासणी केली जाणार आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया/ वृत्तसंस्था)
विमानतळांवर थर्मल स्क्रीनिंग आणि स्वयं-घोषणापत्र भरणंही अनिवार्य करण्यात आलं आहे. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया/ वृत्तसंस्था)
BMC MARD ने निवासी डॉक्टरांसाठी संसर्ग नियंत्रण आणि पूर्वतयारीबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया/ वृत्तसंस्था)