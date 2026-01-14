मुंबईला ज्या देवीवरून नाव मिळालं, त्या मुंबादेवी मंदिराचा इतिहास काय? पाहा रंजक इतिहास...

Mumbadevi Temple History: देशाची आर्थिक राजधानी आणि स्वप्ननगरी, मायानगरी अशा अनेक नावांनी ओळखले जाणारे मुंबई शहर. या शहराला मुंबई हे नाव कसे मिळाले याचा असा प्रश्न तुम्हााला कधी पडला आहे का? जर हो तर ही बातमी नक्की वाचा.