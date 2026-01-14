English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • मुंबईला ज्या देवीवरून नाव मिळालं, त्या मुंबादेवी मंदिराचा इतिहास काय? पाहा रंजक इतिहास...

मुंबईला ज्या देवीवरून नाव मिळालं, त्या मुंबादेवी मंदिराचा इतिहास काय? पाहा रंजक इतिहास...

Mumbadevi Temple History: देशाची आर्थिक राजधानी आणि स्वप्ननगरी, मायानगरी अशा अनेक नावांनी ओळखले जाणारे मुंबई शहर. या शहराला मुंबई हे नाव कसे मिळाले याचा असा प्रश्न तुम्हााला कधी पडला आहे का? जर हो तर ही बातमी नक्की वाचा.

Manali Sagvekar | Jan 14, 2026, 03:02 PM IST
twitter
1/9

मुंबादेवी मंदिराचा इतिहास

Mumba Devi Temple History

twitter
2/9

मुंबादेवी मंदिराचा इतिहास

Mumba Devi Temple History

मुंबईतील भुलेश्वर येथे स्थित असलेले मुंबादेवी मंदिर या मायानगरीचे केंद्रबिंदू आहे. देवी पार्वतीच्या अनेक रुपांपैकी एक रुप म्हणजे मुंबादेवी. मुंबई शहराला मुंबादेवीच्या नावानेच हे नाव प्राप्त झाले. 

twitter
3/9

मुंबादेवी मंदिराचा इतिहास

Mumba Devi Temple History

1675 च्या सुमारास बोरी बंदर येथे कोळी मासेमारांनी बोरी बंदर या ठिकाणी या मंदिराची बांधणी केली होती. 

twitter
4/9

मुंबादेवी मंदिराचा इतिहास

Mumba Devi Temple History

यानंतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे तेथील मंदिर नष्ट झाले होते. यानंतर 1737 मध्ये भुलेश्वर येथे हे मंदिर पुन्हा उभारण्यात आले. 

twitter
5/9

मुंबादेवी मंदिराचा इतिहास

Mumba Devi Temple History

मुंबईत सुरुवातीपासून राहणारे आगरी, कोळी बांधव आणि तेथील मूळ रहिवासी मुंबादेवीला त्यांची आद्यदेवता मानतात. 

twitter
6/9

मुंबादेवी मंदिराचा इतिहास

Mumba Devi Temple History

एका आख्यायिकेनुसार, या प्रदेशात 'मुम्बार्क' नावाच्या राक्षसाने दहशत माजवली होती. या राक्षसाचा पराभव करून प्रजेचे रक्षण करण्यासाठी देवी आठ हात असलेल्या देवीच्या रुपात प्रकट झाली. 

twitter
7/9

मुंबादेवी मंदिराचा इतिहास

Mumba Devi Temple History

याशिवाय आणखी एक आख्यायिका आहे ज्यातून मुंबादेवीच्या रुपात देवी पार्वतीच आहे असे समजते. देवी पार्वतीने तिच्या शक्तींवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मच्छीमार समाजात 'मतद्या' म्हणून जन्म घेतला होता. 

twitter
8/9

मुंबादेवी मंदिराचा इतिहास

Mumba Devi Temple History

भुलेश्वर येथे स्थित असलेली मुंबादेवी मुंबई शहराची रक्षक देवता आहे असे मानले जाते. 

twitter
9/9

मुंबादेवी मंदिराचा इतिहास

Mumba Devi Temple History

हे मंदिर स्थानिक रहिवाशांसाठी आणि पर्यटकांसाठी एक प्रमुख तिर्थस्थळ आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

महाराष्ट्रातीलच नाही तर, भारतातील 'ही' आहे सर्वात श्रीमंत महापालिका, इतके पैसे कुठून कमवते?

पुढील अल्बम

महाराष्ट्रातीलच नाही तर, भारतातील &#039;ही&#039; आहे सर्वात श्रीमंत महापालिका, इतके पैसे कुठून कमवते?

महाराष्ट्रातीलच नाही तर, भारतातील 'ही' आहे सर्वात श्रीमंत महापालिका, इतके पैसे कुठून कमवते?

महाराष्ट्रातीलच नाही तर, भारतातील 'ही' आहे सर्वात श्रीमंत महापालिका, इतके पैसे कुठून कमवते? 10
Voter&#039;s ID नसेल तर &#039;या&#039; 12 पैकी कोणतंही ओळखपत्र दाखवून करता येईल मतदान! एकदा यादी पाहाच

Voter's ID नसेल तर 'या' 12 पैकी कोणतंही ओळखपत्र दाखवून करता येईल मतदान! एकदा यादी पाहाच

Voter's ID नसेल तर 'या' 12 पैकी कोणतंही ओळखपत्र दाखवून करता येईल मतदान! एकदा यादी पाहाच 8
BMC Election Result: मुंबई महापालिकेचा संपूर्ण निकाल येण्यास लागू शकतो उशीर; काय आहे नेमकं कारण? एकाच वेळी दोन...

BMC Election Result: मुंबई महापालिकेचा संपूर्ण निकाल येण्यास लागू शकतो उशीर; काय आहे नेमकं कारण? एकाच वेळी दोन...

BMC Election Result: मुंबई महापालिकेचा संपूर्ण निकाल येण्यास लागू शकतो उशीर; काय आहे नेमकं कारण? एकाच वेळी दोन... 9
उत्साहानं शेअर करा मतदारांना खडबडून जाग आणणारे &#039;हे&#039; व्हॉट्सअप मेसेज आणि स्टेटस...

उत्साहानं शेअर करा मतदारांना खडबडून जाग आणणारे 'हे' व्हॉट्सअप मेसेज आणि स्टेटस...

उत्साहानं शेअर करा मतदारांना खडबडून जाग आणणारे 'हे' व्हॉट्सअप मेसेज आणि स्टेटस... 8