प्रती स्केवअर फूट 2 लाख 60 हजार 592 रुपये! मुंबईतील आतापर्यंतची सर्वात मोठी Real Estate डील, कोणाचा आहे हा बंगला?
Mumbai Heritage Property Sale : मुंबईच्या जुहू तारा रोडवर असलेला सी-फेसिंग बंगला रिअल इस्टेट बाजारात सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. 70 वर्षे जुना आलीशान बंगला सर्वात मोठ्या दरात विकला गेला आहे. या बंगल्याची किंमत सर्वात जास्त असून आतापर्यंतची सर्वात मोठी डिल आहे.
Dakshata Thasale | Apr 27, 2026, 05:21 PM IST
मुंबईत सध्या सगळीकडे एकाच डिलची जोरदार चर्चा रंगली आहे. जुहू परिसरात अगदी सी-फेसिंग असलेला सर्वात जुना असा आलिशान बंगला विकला गेला आहे. 221 कोटी रुपयांमध्ये हे घर विकलं गेलं आहे. 'लीला बंगला' असं या बंगल्याच नाव असून आर्ट डेको स्टाइलमध्ये आहे. महत्त्वाचं म्हणजे 6BHK प्रॉपर्टीला IIB ग्रेडला हेरिटेज स्टेटस मिळालं आहे. या बंगल्याची आतापर्यंतची सर्वात मोठी डिल असून या बंगल्याला हेरिटेज टॅग असल्यामुळे येथे इमारत उभी राहणार नाही.
बंगला कुणाचा?
हिंदुस्तान टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, हा बंगला नानावती कुटुंबाचा आहे. जो मुंबईच्या नानावती मॅक्स सुपर स्पेशालिस्ट हॉस्पिटलशी जोडलेला आहे. आता या आलिशान बंगल्याला Notandas Realty ने खरेदी केला आहे. महेश नोतनदास ज्वेलर्स ग्रुपच्या कंपनीने हा बंगला खरेदी केला आहे. रिअल इस्टेट रजिस्ट्रेशनच्या माहितीनुसार, ही डील जवळपास 221 कोटी रुपयांमध्ये झाली आहे.
बंगल्याच वेगळेपण
जुहूतील हा बंगला लीला बंगला म्हणून ओळखला जात असून तो मजली आहे. हा बंगला जवळपास 1355 वर्गमीटरच्या प्लॉटवर तयार केला आहे. यामध्ये 8,480.68 वर्गफूटाचा बंगला बिल्ट-अप एरिया आहे. 2500 वर्गफूटाचे टेरेस आणि जवळपास 5000 वर्गफूटाचे गार्डनर आहे. या हेरिटेज बंगल्याची विक्री ₹260592 प्रति चौरस फूट (बिल्ट-अप एरियानुसार) दराने झाली आहे. एकूण प्लॉट एरियानुसार हा दर ₹151525 प्रति चौरस फूट इतका येतो.
