  • प्रती स्केवअर फूट 2 लाख 60 हजार 592 रुपये! मुंबईतील आतापर्यंतची सर्वात मोठी Real Estate डील, कोणाचा आहे हा बंगला?

प्रती स्केवअर फूट 2 लाख 60 हजार 592 रुपये! मुंबईतील आतापर्यंतची सर्वात मोठी Real Estate डील, कोणाचा आहे हा बंगला?

Mumbai Heritage Property Sale : मुंबईच्या जुहू तारा रोडवर असलेला सी-फेसिंग बंगला रिअल इस्टेट बाजारात सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. 70 वर्षे जुना आलीशान बंगला सर्वात मोठ्या दरात विकला गेला आहे. या बंगल्याची किंमत सर्वात जास्त असून आतापर्यंतची सर्वात मोठी डिल आहे.   

Dakshata Thasale | Apr 27, 2026, 05:21 PM IST
मुंबईत सध्या सगळीकडे एकाच डिलची जोरदार चर्चा रंगली आहे. जुहू परिसरात अगदी सी-फेसिंग असलेला सर्वात जुना असा आलिशान बंगला विकला गेला आहे. 221 कोटी रुपयांमध्ये हे घर विकलं गेलं आहे. 'लीला बंगला' असं या बंगल्याच नाव असून आर्ट डेको स्टाइलमध्ये आहे. महत्त्वाचं म्हणजे 6BHK प्रॉपर्टीला IIB ग्रेडला हेरिटेज स्टेटस मिळालं आहे. या बंगल्याची आतापर्यंतची सर्वात मोठी डिल असून या बंगल्याला हेरिटेज टॅग असल्यामुळे येथे इमारत उभी राहणार नाही. 

बंगला कुणाचा?

हिंदुस्तान टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, हा बंगला नानावती कुटुंबाचा आहे. जो मुंबईच्या नानावती मॅक्स सुपर स्पेशालिस्ट हॉस्पिटलशी जोडलेला आहे. आता या आलिशान बंगल्याला Notandas Realty ने खरेदी केला आहे. महेश नोतनदास ज्वेलर्स ग्रुपच्या कंपनीने हा बंगला खरेदी केला आहे. रिअल इस्टेट रजिस्ट्रेशनच्या माहितीनुसार, ही डील जवळपास 221 कोटी रुपयांमध्ये झाली आहे. 

बंगल्याच वेगळेपण

जुहूतील हा बंगला लीला बंगला म्हणून ओळखला जात असून तो मजली आहे. हा बंगला जवळपास 1355 वर्गमीटरच्या प्लॉटवर तयार केला आहे. यामध्ये 8,480.68 वर्गफूटाचा बंगला बिल्ट-अप एरिया आहे. 2500 वर्गफूटाचे टेरेस आणि जवळपास 5000 वर्गफूटाचे गार्डनर आहे. या हेरिटेज बंगल्याची विक्री ₹260592 प्रति चौरस फूट (बिल्ट-अप एरियानुसार) दराने झाली आहे. एकूण प्लॉट एरियानुसार हा दर ₹151525 प्रति चौरस फूट इतका येतो. 

हेरिटेज बंगला काय असतो?

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील हेरिटेज ग्रेड बंगला ही एक संपत्ती आहे. ज्याची खास डिझाइन, इतिहास या सांस्कृतिक महत्त्वाचे कारण आहे. अशा मालमत्तेचे मूळ स्वरूप कायम राखण्यासाठी, त्यात कोणताही बदल, दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी केवळ नियमांनुसारच केली जाऊ शकते.

बंगल्याला हेरिटेज टॅग

या बंगल्याला हेरिटेज टॅग आहे. त्यामुळे हा बंगला तोडून एक उंच इमारत बांधण्यास मनाई आहे. सध्या हा बंगला खासगी कामासाठी वापरला जात आहे. भविष्यात हेरिटेज स्टेटस बदललं जात आहे. 

आधीच ठरवली होती किंमत

हा व्यवहार जेएलएल इंडियाने (JLL India) व्यवस्थापित केला. अहवालानुसार, हा बंगला सुरुवातीला 2022 मध्ये अंदाजे 210-220 कोटी रुपयांना विक्रीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आला होता. त्यानंतर, या वर्षाच्या सुरुवातीला त्याची किंमत अंदाजे 250 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली.

बंगला कोणी विकत घेतला?

मुंबईतील समुद्राभिमुख असलेला हा बंगला नोटंदास ज्वेलर्स ग्रुपशी संलग्न असलेल्या नोटंदास रियल्टी या कंपनीने विकत घेतला. मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणीवर मोठी रक्कम खर्च करण्यात आली. हा व्यवहार कंपनीचे संचालक महेश नोटनदास जगवाणी आणि त्यांचे पुत्र हर्ष महेश जगवाणी यांनी संयुक्तपणे पूर्ण केला. महेश जगवाणी हे नोटंदास ज्वेलर्सचे संचालकही आहेत आणि वांद्रे येथे त्याचे शोरूम चालवतात. या व्यवसायाची स्थापना 1983 मध्ये नोटंदास कुटुंबातील किशन जगवाणी यांनी केली होती.

