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₹6500000 चं बिल अन् पेट्रोल पंप... वेब सिरीज नाही मुंबईत हे खरंच घडलं; अब्जाधीश कुटुंबाच्या तिजोरीवर डल्ला! विश्वासघात करणारे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 10, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:20 PM IST

Mumbai Crime News Businessman: मुंबईमध्ये एका अतीश्रीमंत कुटुंबासोबत विचित्र प्रकार घडला असून ज्यांच्यावर विश्वास ठेवला त्यांनीच 65 लाखांचा घात केला. नेमकं घडलं काय जाणून घ्या सविस्तरपणे...

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तब्बल 65 लाख रुपये भरावे लागले

एखाद्यावर अती विश्वास टाकणे हे धोक्याचे ठरु शकते. असाच प्रत्यय मुंबईमधील एका अतीश्रीमंत कुटुंबाला आला असून न भरलेल्या पेट्रोलसाठी या कुटुंबाला तब्बल 65 लाख रुपये भरावे लागले आहेत. नेमका हा सारा प्रकार काय आहे आणि झालंय काय हे जाणून घेऊयात...

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गाड्या चालविण्यासाठी चालक ठेवले

अंधेरी येथे राहणाऱ्या एका व्यावसायिक कुटुंबाने दिमतीला 21 आलिशान गाड्या आणि त्या चालविण्यासाठी चालक ठेवले होते. कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यासाठी असलेल्या गाड्यांसाठी नेहमीच पेट्रोलची गरज असल्याने त्यांनी पेट्रोलपंप मालकासोबतही करार केला होता. 

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कुटुंबाचा विश्वासघात

मात्र यापैकी काही चालक आणि पेट्रोल पंपावरील कामगारांनी या कोट्याधीश कुटुंबाचा विश्वासघात केला आणि न भरलेले पेट्रोलचे सुमारे 65 लाख रुपये या कुटुंबाकडून वसूल केले. व्यावसायिकाच्या तक्रारीवरून पेट्रोलपंप मालक आणि गाडीचालक अशा नऊ जणांविरुद्ध अंबोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

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21 आलिशान गाड्या

आर्थिक फसवणूक झालेल्या कालरा कुटुंबीयांच्या मालकीच्या दोन कंपन्या आहेत. कुटुंबामध्ये 22 सदस्य असून त्यांच्या दिमतीला 21 आलिशान गाड्या आहेत. या गाड्या चालविण्यासाठी त्यांनी एका कंपनीकडून 12 चालक भाडेतत्त्वावर घेतले होते.

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पेट्रोलपंप चालकासोबत करार

या 12 चालकांचा पगार कंपनीकडे चेकद्वारे दिला जायचा. कंपन्यांमध्ये ये-जा तसेच, वैयक्तिक कामासाठी गाड्यांचा वापर होत असल्याने त्यासाठी कायम पेट्रोलची गरज भासायची. त्यामुळे त्यांनी जवळील पेट्रोलपंप चालकासोबत करार केला होता.

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करारानुसार या कुटुंबाने पावत्या छापल्या

पेट्रोलपंप चालकासोबत केलेल्या करारानुसार या कुटुंबाने पावत्या छापल्या होत्या. या पावतीवर कुटुंबातील सदस्याने सही केली की, पंपावर नेली जाई. भरलेल्या पेट्रोलची ज्या गाडीमध्ये पेट्रोल भरायचे आहे ती रक्कम आणि गाडीचा क्रमांक लिहून पावती व्यावसायिकाकडे जमा केली जात असे. 

 

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महिन्याभराचे पेट्रोलचे बिल एकाच वेळी

महिन्याभराचे पेट्रोलचे बिल एकाच वेळी हे कुटुंब पेट्रोलपंप मालकाला देत. मात्र पेट्रोल भरण्यासाठी दिलेल्या पावत्या आणि बिल तपासत असताना व्यावसायिकाला काही पावत्यांवरील गाड्यांचे क्रमांक त्याच्या गाड्यांचे नसल्याचे दिसले.

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65 लाखांचे अतिरिक्त बिल

या पावत्या तपासल्या असता सुमारे 65 लाखांचे बिल अतिरिक्त असल्याचे आढळले. शहानिशा केली असता पंपावरील काही कामगार आणि गाडीचालकांनी हे केल्याचे दिसून आले. (सर्व फोटो वृत्तसंस्था आणि एआयवरुन साभार)

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