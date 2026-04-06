भावालाच गंडवलं! 1 किलो सोनं खरेदी केलं अन्...; ITR भरताना खुलासा, दादरमध्ये गुन्हा दाखल

Mumbai Crime News: भावानेच भावाला गंडवल्याच्या अनेक घटना तुम्ही आतापर्यंत ऐकल्या किंवा वाचल्या असतील. मात्र मुंबईत चक्क सोन्याच्या माध्यमातून भावांनीच एका भावाला गंडा घातल्याचं विचित्र प्रकरण समोर आलंय. नक्की घडलंय काय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Apr 06, 2026, 02:43 PM IST
नात्यापेक्षा आणि विश्वासापेक्षा संपत्ती अधिक महत्त्वाची? मुंबईत धक्कादायक प्रकार

मुंबईतील दादरमध्ये एक अत्यंत विचित्र प्रकार समोर आला असून या प्रकरणातील घडामोडी पाहून रक्ताच्या नात्यापेक्षा आणि विश्वासापेक्षा खरोखरच संपत्ती मिळवणं अधिक महत्त्वाचं झालं आहे का? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. नक्की घडलंय काय पाहूयात...

दादार पोलिसांनी दाखल केला गुन्हा

भावानेच भावाची फसवणूक केल्याची धक्कादायक घटना मुंबईमध्ये समोर आली आहे. दादर पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये तीन भावांविरोधात आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.   

बनावट कागदपत्रे व सह्या करून...

दिनेश जैन, गौतम जैन आणि विमल जैन यांनी आपल्या मोठ्या भावाच्या नावाने बनावट कागदपत्रे व सह्या करून बँक खाते उघडले आणि त्याद्वारे एक किलो सोन्याची खरेदी केल्याचा आरोप आहे.  

मूळचे राजस्थानी

तक्रारदार ताराचंद जैन हे 63 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक आहेत. ताराचंद जैन हे मूळ राजस्थानातील बाडमेर जिल्ह्यातील रहिवासी असून, सध्या कोयंबतूर येथे कुटुंबासह राहतात.  

जबाबदारी आपल्या भावांकडे सोपवली

तक्रारीनुसार, 1980 च्या दशकात मुंबईत ताराचंद जैन यांनी कुटुंबाच्या ज्वेलरी व्यवसायात काम सुरू केले होते. पुढे त्यांनी सावकारी व्यवसायही सुरू केला. काही काळानंतर त्यांनी व्यवसायाची जबाबदारी आपल्या भावांकडे सोपवली होती.

तो अधिकार नसतानाही...

तक्रारीनुसार, 2005 मध्ये ताराचंद यांनी दिनेश जैन याला मुखत्यारपत्र दिले होते. मात्र त्यामध्ये त्यांच्या नावाने बँक खाते उघडणे किंवा आर्थिक व्यवहार करण्याचा अधिकार नव्हता. तरीही, 2021 मध्ये त्यांच्या पॅन कार्डचा वापर करून को-ऑपरेटिव्ह बँकेत बनावट सह्या करून ताराचंद जैन यांच्या नावाने खाते उघडण्यात आले.  

एक किलो सोने खरेदी केलं

बँक खात्यात विमल जैन यांनी एकूण 57.50 लाख रुपये जमा केल्याचे आढळले. त्यानंतर या पैशांद्वारे रितुल ज्वेलर्सकडून सुमारे 50.32 लाख रुपयांचे एक किलो सोने खरेदी करण्यात आले. तसेच एका ज्वेलर्सला 7 लाख रुपये ट्रान्सफर करण्यात आले.

बनावट स्वाक्षऱ्यांद्वारे व्यवहार

हे सर्व व्यवहार ताराचंद यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्यांद्वारे केल्याचा आरोप आहे. आयकर विवरण भरत असताना ही बाब ताराचंद यांच्या लक्षात येताच त्यांनी चौकशी केली तेव्हा हा प्रकार उघडकीस आला.   

आयकर विवरण भरताना समोर आला प्रकार

त्यानंतर त्यांनी दादर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीवरून दादर पोलिस सोमवारी गुन्हा नोंदवत तपास सुरू केला आहे. आयकर विवरण भरताना हा सारा प्रकार ताराचंद यांच्या लक्षात आल्याने पुढील फसवणूक होण्याआधीच प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचलं. (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य वृत्तसंस्था आणि फ्रिपिकवरुन साभार)

