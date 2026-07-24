/सचिन अहिरांच्या घरात ₹2.65 कोटींची चोरी; काय काय चोरीला गेलं? कॅश, 39 लाखांचा हिरा अन्...

मुंबईमध्ये चोरीचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून ही चोरी चक्क महाराष्ट्र विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या घरात झाली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून दोघांचा शोध सुरु आहे. नेमकं घडलंय काय पाहूयात...
शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते सचिन अहिर यांच्या घरात मोठी चोरी झाली असून नेमकं काय काय चोरीला गेलंय आणि या प्रकरणात पोलिसांना काय सापडलं आहे जाणून घेऊयात...
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करुन महाराष्ट्र विधान परिषदेचे उपसभापती झालेल्या सचिन अहिर यांच्या वरळी येथील घरातून चोरी करणाऱ्या आरोपीला गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी अटक केली आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य सचिन अहिर यांच्या फेसबुकवरुन साभार)
आरोपींनी सचिन आहिर यांच्या घरातून मागील अनेक महिन्यांपासून मौल्यवान दागिने, पैसे आणि रोख रक्कम अशी एकूण 2.65 कोटींची चोरी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य सचिन अहिर यांच्या फेसबुकवरुन साभार)
महाराष्ट्र विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या घरी चोरी झाल्याने प्रकरणांचं गांभीर्य ओळखून हा गुन्हा पुढील तपासासाठी मुंबई गुन्हे शाखा 3 कडे वर्ग केला होता. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य सचिन अहिर यांच्या फेसबुकवरुन साभार)
या प्रकरणात गुन्हे शाखेच्या युनिट 3 ने प्रवीण रमेश सोलंकीला (45 वर्ष) अटक केली आहे. प्रवीण गेल्या 24 वर्षांपासून सचिन अहिर यांच्या घरात काम करत होता. प्रवीण सोलंकी गेल्या 24 वर्षांपासून त्यांच्या घरात साफसफाई करत होता. प्रवीण हा सचिन अहिर यांच्या घरातील विश्वासू व्यक्तींपैकी एक होता. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य सचिन अहिर यांच्या फेसबुकवरुन साभार)
सोलंकी याला आज मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. जिथे न्यायालयाने त्याला 30 जुलैपर्यंत गुन्हे शाखेच्या पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)
कुटुंबाचा सोलंकीवर इतका विश्वास होता की, गेल्या 3 वर्षांपासून त्याला त्यांच्या वरळीतील कार्यालयाच्या साफसफाईची जबाबदारीही देण्यात आली होती. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य सचिन अहिर यांच्या फेसबुकवरुन साभार)
सोलंकीच्या चौकशीनंतर त्याने ताडदेव येथील सोनाराकडे विकलेल्या डायमंडची किंमत 39 लाख इतकी आहे. ही रक्कम हस्तगत करण्यात आली आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य सचिन अहिर यांच्या फेसबुकवरुन साभार)
सचिन अहिर यांच्या घरी झालेल्या चोरीच्या यप्रकरणात इतरही दोन आरोपींचा सहभाग असल्याचा संशय पोलिसांना असून त्या दोन आरोपींचा शोध सुरू आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य सचिन अहिर यांच्या फेसबुकवरुन साभार)