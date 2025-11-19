English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Mumbai Real Estate: मुंबईच्या ‘त्रिमूर्ती’मुळे बदलली प्रॉपर्टी मार्केटची दिशा! 'हे' पाच भाग झाले गुंतवणुकीचे नवे हॉटस्पॉट

Mumbai Real Estate: देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील तीन क्षेत्रे सर्वात मोठे रिअल इस्टेट हॉटस्पॉट म्हणून उदयास येत आहेत. हे पायाभूत सुविधांच्या त्रिमूर्तीमुळे आहे. हे कोणते क्षेत्र आहेत ते जाणून घेऊयात.   

Tejashree Gaikwad | Nov 19, 2025, 01:00 PM IST
मुंबईच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये सध्या ‘त्रिमूर्ती’चा जबरदस्त प्रभाव दिसून येत आहे. अटल सेतु (MTHL), कोस्टल रोड आणि नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट या तीन मोठ्या प्रकल्पांनी शहरातील अनेक भागांचे भवितव्यच बदलून टाकले आहे. काही लोकेशन्स तर रातोरात गुंतवणुकीचे हॉटस्पॉट बनले आहेत.  

2025 च्या तिसऱ्या तिमाहीत भारतीय रिअल इस्टेटमध्ये झालेल्या एकूण गुंतवणुकीत मुंबईचा वाटा तब्बल 42% आहे. बाजारात आलेली ही गुंतवणुकीची लाट पूर्णपणे नव्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमुळे आहे.  

इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या त्रिमूर्तीमुळे ‘कनेक्टिव्हिटी बूस्ट’

इंडिया कॅपिटल मार्केट्सच्या Q3 2025 रिपोर्टनुसार या वाढीतील प्रमुख कारण म्हणजे शहराची त्रिमूर्ती अटल सेतु, कोस्टल रोड आणि नवी मुंबई एअरपोर्ट. या तिन्ही प्रकल्पांनी मुंबईचा प्रवास वेळ, कनेक्टिव्हिटी आणि बिझनेस क्षमता प्रचंड वाढवली आहे.

नवे मायक्रो मार्केट्स अनलॉक

रिपोर्टनुसार या प्रकल्पांमुळे मुंबईत नवे इन्व्हेस्टमेंट कॉरिडॉर तयार होत आहेत. अनेक ठिकाणे जी पूर्वी गुंतवणुकीच्या दृष्टीने मागे होती, ती आता वेगाने विकसित होत आहेत.

पनवेल

नवी मुंबईतील पनवेल हे या वाढीचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. नवी मुंबईत स्थित पनवेलला नवीन विमानतळ आणि अटल सेतू या दोन्ही ठिकाणांच्या जवळ असल्याने फायदा होतो. अटल सेतू आणि नवीन विमानतळाच्या जवळ असल्याने उलवे हे वेगाने उदयास येणारे एक सूक्ष्म बाजारपेठ देखील आहे.  

अटल सेतुचे कनेक्शन

या दोन्ही फायद्यांमुळे पनवेलमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रॉपर्टी गुंतवणूक वाढत आहे. उल्वे देखील एअरपोर्ट आणि अटल सेतूमुळे वेगाने उभारी घेत आहे.

द्रोणागिरी

द्रोणागिरी हे अटल सेतु आणि एअरपोर्टच्या जवळ असल्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या रडारवर आले आहे.

वर्ली

कोस्टल रोडमुळे वर्लीची कनेक्टिव्हिटी अत्यंत मजबूत झाली आहे. याचा फायदा केवळ वर्लीलाच नाही, तर लोअर परळ आणि आसपासच्या कमर्शियल झोनलाही मोठ्या प्रमाणात होत आहे.  

एकूण चित्र

अटल सेतु + कोस्टल रोड + नवी मुंबई एअरपोर्ट हे मुंबई रिअल इस्टेटसाठी ‘गेम चेंजर’ ठरत आहेत. या त्रिमूर्तीमुळे मुंबईत केवळ प्रवास सोपा झाला नाही, तर गुंतवणूकदारांसाठी अनेक नवे संधीचे दरवाजे उघडले आहेत.

