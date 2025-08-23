English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
World Vadapav Day 2025: मुंबईतले Top 12 चविष्ट वडापाव... यापैकी तुम्ही किती खाल्ले आहेत? एकदा यादी पाहाच

World Vadapav Day 2025 Top 12 Popular Vada Pav in Mumbai: मुंबईत तुम्हाला उत्तम वडापाव खायचा असेल तर या 12 जागांचा विचार एकदा कराच, पाहा मुंबईतील 12 सर्वात चविष्ट वडापाव...

Swapnil Ghangale | Aug 23, 2025, 03:14 PM IST
मुंबईतील टॉप 12 वडापाव कोणते?

मुंबईकरांचा सर्वात आवडता पदार्थ, मुंबईकरांचा नाश्ता, मुंबईकरांचा लंच, मुंबईकरांचा डिनर असं सगळं काही म्हणजे वडापाव. भारत वगळता इतर जगात बॉम्बे बर्गर म्हणूनही वडापाव ओळखला जातो. याच वडापावचा आज जागतिक दिवस म्हणजेच वर्ल्ड वडापाव डे आहे. 23 ऑगस्टला असलेल्या याच वर्ल्ड वडापाव डे निमित्त मुंबई आणि ठाण्यात मिळणाऱ्या टॉप 11 वडापावबद्दल जाणून घेऊयात...

आराम वडापाव

आराम वडापाव - मध्य रेल्वेचं केंद्र असलेल्या मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपासून अगदी काही मीटरवर असलेल्या आराम वडापावची खासियत म्हणजे या वड्यामधील भाजी पांढरी असते. इथे तुम्हाला कायम ग्राहकांची गर्दी दिसेल.

आनंद वडापाव

आनंद वडापाव – विलेपार्ले रेल्वे स्थानकाच्या पश्चिमेस मिठीबाई कॉलेजच्या समोर आनंद वडापाव मिळतो.  

लक्ष्मण वडापाव

लक्ष्मण वडापाव – लक्ष्मण वडापाव घाटकोपर पूर्व भागात मिळतो. लक्ष्मण वडापाव जैन वडापावसाठीदेखील प्रसिद्ध आहे.  

अशोक वडापाव

अशोक वडापाव – प्रभादेवीमधील किर्ती कॉलेज जवळील अशोक वडापाव हा मुंबईतील प्रसिद्ध वडापावपैकी एक आहे. गेल्या 38 वर्षांहून अधिक काळापासून येथे हा वडापाव विकला जात आहे. अनेक सेलिब्रिटींनी देखील या वडापावचा अस्वाद घेतला आहे.

सम्राट वडापाव

सम्राट वडापाव – सम्राट वडापाव ओळख म्हणजे, मिक्स भजींसोबत मिळणारा वडापाव! विले पार्ले येथे हा वडापाव मिळतो.  

बोरकर वडापाव

बोरकर वडापाव – गिरगावातील बोरकर वडापाव हा देखील मुंबईमधील प्रसिद्ध वडापाव आहे. या वडापावसोबत मिळणारी चटणी खवय्यांना प्रचंड आवडते. गिरगाव चौपाटीवर देखील या वडापावचा आनंद घेता येतो.  

कुंजविहार वडापाव

कुंजविहार वडापाव – ठाणे रेल्वे स्थानकाच्या पश्चिमेला मिळणारा वडापाव म्हणजे कुंजविहारचा वडापाव. हा वडापाव मुंबईमधील प्रसिद्ध वडापाव पैकी एक आहे. आता कुंजविहारच्या अनेक शाखा सुरु झाल्यात.  

भाऊ वडापाव

भाऊ वडापाव – ‘भाऊ वडापाव’ हे नाव घेतल्यानंतर भांडूपमधील कोणतीही व्यक्ती तुम्हाला वाल्मिकी नगर परिसरातील या दुकानावर घेऊन जाईल. 

ग्रॅज्यूएट वडापाव

ग्रॅज्यूएट वडापाव – भायखळा रेल्वेस्थानकाच्या पूर्वेस ग्रॅज्यूएट वडापाव मिळतो. हा वडापाव मुंबईमधील बेस्ट वडापावमधील एक आहे. गेल्या 21 वर्षांपासून लोक इथल्या वडापावचा अस्वाद घेत आहेत.  

गजानन वडापाव

गजानन वडापाव – चटणीसाठी लोकप्रिय असणारा वडापाव म्हणजे ठाण्यातील गजानन वडापाव. हा वडापाव ठाणे स्टेशनच्या पश्चिमेस मिळतो. हा वडापाव खाण्यासाठी खवय्यांची चांगलीच गर्दी असते.  

शिवाजी वडापाव

शिवाजी वडापाव – मिठीबाई कॉलेज जवळील शिवाजी वडापावदेखील लोकप्रिय आहे. अनेक लोकांना या वडापावची चव आवडते.

राजमाता वडापाव

राजमाता वडापाव - ठाणे स्थानकापासून हाकेच्या अंतरावर राम मारुती रोडवरील राजमाता वडापाव हे ठाण्यातील सर्वात जुन्या वडापाव सेंटर्सपैकी एक आहे.  (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

