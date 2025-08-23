World Vadapav Day 2025: मुंबईतले Top 12 चविष्ट वडापाव... यापैकी तुम्ही किती खाल्ले आहेत? एकदा यादी पाहाच
World Vadapav Day 2025 Top 12 Popular Vada Pav in Mumbai: मुंबईत तुम्हाला उत्तम वडापाव खायचा असेल तर या 12 जागांचा विचार एकदा कराच, पाहा मुंबईतील 12 सर्वात चविष्ट वडापाव...
Swapnil Ghangale | Aug 23, 2025, 03:14 PM IST
मुंबईतील टॉप 12 वडापाव कोणते?
मुंबईकरांचा सर्वात आवडता पदार्थ, मुंबईकरांचा नाश्ता, मुंबईकरांचा लंच, मुंबईकरांचा डिनर असं सगळं काही म्हणजे वडापाव. भारत वगळता इतर जगात बॉम्बे बर्गर म्हणूनही वडापाव ओळखला जातो. याच वडापावचा आज जागतिक दिवस म्हणजेच वर्ल्ड वडापाव डे आहे. 23 ऑगस्टला असलेल्या याच वर्ल्ड वडापाव डे निमित्त मुंबई आणि ठाण्यात मिळणाऱ्या टॉप 11 वडापावबद्दल जाणून घेऊयात...
आराम वडापाव
आनंद वडापाव
लक्ष्मण वडापाव
अशोक वडापाव
सम्राट वडापाव
बोरकर वडापाव
कुंजविहार वडापाव
भाऊ वडापाव
ग्रॅज्यूएट वडापाव
गजानन वडापाव
