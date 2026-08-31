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कमळातील सप्तर्षी, बाजूला सरस्वती अन् विणेवर तरंगताना दिसतोय बाप्पा, मुंबईतील सर्वात अद्भूत बँलेन्सिंग गणेशमूर्ती

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 31, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:20 PM IST

संपूर्ण मूर्ती हवेत! ‘मुंबईचा पेशवा’च्या बॅलेन्सिंग मूर्तीने वेधलं सर्वांचं लक्ष. कोणत्या मंडळाची आहे ही मूर्ती


मुंबईचा पेशवा म्हणून ओळख असलेल्या विलेपार्ले येथील गणपतीची यंदाची मूर्ती सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. 

Mumbai ganeshotsav 2026 Balancing Ganpati Idol that appears to float or balance mid-air1/7

कमळातील सप्तर्षी, बाजूला सरस्वती अन् विणेवर तरंगताना दिसतोय बाप्पा, मुंबईतील सर्वात अद्भूत बँलेन्सिं

गणेशोत्सवासाठी अवघे 15 दिवस उरले आहेत. पण आत्तापासूनच मुंबईत बाप्पाच्या आगमन सोहळ्यांना सुरुवात झाली आहे.

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चिंचपोकळीचा चिंतामणी, परेलचा राजा, परेलचा महाराजा यासारख्या अनेक मंडळांनी वाजतगाजत बाप्पांना आणले आहे. यंदाही डोळे दिपवणाऱ्या बाप्पाच्या उंचंच उंच मूर्ती पाहायला मिळतात.  

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गेल्या काही वर्षांपासून बँलेन्सिंग गणेशमूर्तीचा ट्रेंड पाहायला मिळतोय. सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होतोय. या व्हिडिओत विणेवर बसलेला बाप्पा दिसतोय. तर इतकंच नव्हे तर तो तरंगताना दिसतोय. या बाप्पाकडे पाहताना अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. 

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कमळात विराजमान झालेला हा बाप्पा मुंबईतील विलेपार्ले येथील प्रसिद्ध बालगोपाल मित्र मंडळाचा असून मुंबईचा पेशवा नावाने प्रसिद्ध आहे. 

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बालगोपाळ मंडळाची स्थापना 1989 साली झाली असून या मंडळाने सर्वप्रथम कागदी मूर्ती (Eco-friendly paper idol) स्थापन केली. 2008पासून त्यांनी हा उपक्रम सुरू केली आहे. 

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यंदा मुंबईचा पेशवा हा  देवी सरस्वतीच्या वीणेवर तरंगत असल्याचा भास निर्माण करणारी अनोखी मूर्ती तयार करण्यात आली आहे. अदभुत बॅलन्सिंग आणि शिल्पकलेचा हा नमुना आहे. 

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मुंबईच्या पेशवाची ही मूर्ती पाहताना साक्षात बाप्पा विणेवर तरंगत असल्याचा भास होतो.  राजेश दिगंबर मयेकर यांनी ही मूर्ती साकारली आहे. 

TAGS:
मुंबईचा पेशवा
Mumbaicha Peshwa Kagdi Murti
Mumbai Ganeshotsav
Lalbaughcha Raja

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