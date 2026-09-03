/मुंबईच्या GSB सेवा मंडळाने काढला 703.27 कोटींचा विमा, सोनं आणि चांदीने मढवलेल्या गणपतीसाठी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था

GSB Ganpati : मुंबई उपनगरात गणेशोत्सवाची तयारी आता अंतिम टप्प्यात येऊ लागली आहे. गणेशोत्सवासाठी रस्तोरस्ती सार्वजनिक मंडळांचे मंडप सजले असून शहरातील बहुचर्चित GSB सेवा मंडळाने यंदा गणेशोत्सवासाठी 703.27 कोटी रुपयांचा विमा काढला आहे. मंडळाच्या सांगण्यानुसार श्रद्धाळूंची सुरक्षा आणि मंडळाची जबाबदारी पाहून हा विमा काढण्यात आला आहे.
GSB सेवा मंडळानुसार यावर्षी गणेशोत्सवादरम्यान मोठ्या संख्येने श्रद्धाळू येथे दर्शनासाठी येण्याची शक्यता आहे. मंडळाचं म्हणणं आहे की भक्तांची सुरक्षा आणि त्यांच्या सुविधा सुनिश्चित करणं ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. तेव्हा याची दक्षता घेण्यासाठी त्यांनी 703.27 कोटींचा विमा काढलेला आहे.
मंडळाने पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने पाऊल उचललं असून पारंपारिक आणि प्रिंटेड पावत्या देण्यापेक्षा ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल केली आहे. याचा उद्देश कागदाचा कचरा कमी करणे आणि गणेशोत्सव अधिक पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा करण्याकडे आहे.
मंडळाने यावेळी नमूद केले आहे की, त्यांची गणपती मूर्ती सुद्धा पर्यावरणपूरक असून या वर्षीच्या गणेशोत्सवासाठी 'गो ग्रीन' ही संकल्पना स्वीकारली जात आहे.
GSB सेवा मंडळामध्ये महागणपतीचं दर्शन आणि पूजा अर्चा करण्यासाठी श्रद्धाळू दरवर्षी मोठ्या संख्येने पोहोचतात. मंडळाच्या सांगण्यानुसार जवळपास 1 लाख हून अधिक उपासना आणि सेवा अर्पण केल्या जातात. वैदिक परंपरा आणि धर्मग्रंथांत विहित केलेल्या पद्धतींनुसार येथे पूजा, अर्चना, सेवा, अन्नदान, तुलाभार आणि गणहोम यांसारखे धार्मिक विधी केले जातात.
GSB सेवा मंडळाची अन्नदान सेवा सुद्धा खास आकर्षण असते. यामाध्यमातून दररोज 40 हजारहून अधिक लोकं प्रसाद भोजन ग्रहण करतात. 5 दिवसांच्या कालावधीत 2 लाख हून अधिक भाविक या सेवेचा लाभ घेतात. प्रसादचे जेवण केळीच्या पानावर दिले जाते.
GSB सेवा मंडळ गणेशोत्सवाची भव्य सजावट वर्षभर चर्चेचा विषय राहतो. मंडळाच्या माहितीनुसार गणपतीची मूर्ती 66 किलोहून अधिक सोन्याचे दागिने, 335 किलोहून अधिक चांदी आणि इतर मौल्यवान रत्नांनी सजवलेली असते. हे दागिने आणि मौल्यवान वस्तू सहसा भाविकांकडून दान केल्या जातात.
भव्य आयोजन, मोठ्या संख्येने असणारी श्रद्धाळूंची उपस्थिती, धार्मिक परंपरा आणि पर्यावरणाची जबाबदारी इत्यादींमुळे GSB सेवा मंडळाचा गणेशोत्सवाचा मुंबईतील प्रमुख गणपती आयोजनामध्ये समावेश असतो. यावेळी 703.27 कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण हा देखील विभागाच्या तयारीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.