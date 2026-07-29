/पतीला मोठा दिलासा... पोटगीच्या रक्कमेत 50% कपात; कोर्टात काय झालं? पत्नीला अर्धा खर्चही करावा लागणार, कारण...

मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणामध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना पोटगीची रक्कम 50 टक्क्यांनी कमी केली आहे. नेमकं घडलंय काय जाणून घेऊयात...
मुंबई उच्च न्यायालयाने एका इतिहासिक निकालामध्ये पतीकडून पत्नीला दिल्या जात असलेल्या पोटगीची रक्कम 50 टक्क्यांनी कमी केली आहे. नेमकं काय म्हटलंय कोर्टाने, पतीने असा काय युक्तीवाद केला जाणून घ्या सविस्तरपणे...
समानतेचा दावा निवडकपणे करता येणार नाही, असं निरिक्षण नोंदवताना मुंबई उच्च न्यायालयाने, पती-पत्नी दोघेही कमावते असतील, तर घरखर्च आणि मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च दोघांनीही उचलणे अपेक्षित असल्याचं म्हटलं आहे. समानतेचा दावा केवळ सोयीप्रमाणे करता येत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवताना न्यायालयाने पत्नी व अल्पवयीन मुलासाठी देण्यात आलेल्या मासिक देखभालीच्या रकमेत कपात केली आहे.
न्यायमूर्ती एम. एम. साठये यांच्या एकलपीठाने गेल्या आठवड्यात दिलेल्या आदेशात कौटुंबिक न्यायालयाने जानेवारी 2024-2025 मध्ये दिलेला दरमहा 50 हजार रुपये देण्याचा आदेश रद्द करून ती रक्कम 25 हजार निश्चित केली आहे.
पती मुंबईतील अंधेरी आणि नवी मुंबईतील पनवेल येथे असलेल्या दोन घरांचे ईएमआय भरत आहे. अंधेरीतील घरात पत्नी आणि मुलगा राहत असून पती स्वतः बिहारमध्ये राहतो. या दोन्ही घरांच्या ईएमआयमध्ये पत्नी कोणतेही आर्थिक योगदान देत नसल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली.
पतीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत दरमहा 50 हजारऐवजी 25 हजार देखभालीचा खर्च देण्याची परवानगी मागितली होती. तसेच, पत्नीने बिहारमध्ये त्याच्यासोबत राहावे किंवा किमान पनवेलच्या घरात स्थलांतर करावे, जेणेकरून अंधेरीतील घर विकून आर्थिक ताण कमी करता येईल, अशी विनंतीही त्याने केली होती. मात्र पत्नीने त्यास नकार दिला.
पतीच्या मागण्या अवाजवी वाटत नाहीत. वैवाहिक वादात पत्नीला अंधेरीसारख्या उच्चभ्रू भागात राहण्याची सुविधा हवी असेल व त्या घराच्या ईएमआयमध्ये स्वतःचे कोणतेही योगदान नसेल, तर संपूर्ण ईएमआय भरत असलेल्या पतीने पोटगी कमी करण्याची मागणी करणे चुकीचे ठरू शकत नाही, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदविले.
'समानतेचा दावा निवडकपणे करता येत नाही. दोन्ही पक्ष कमावते असतील, तर अपेक्षित जीवनमान टिकवण्यासाठी दोघांनीही आर्थिक योगदान देणे आवश्यक आहे,' असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पती-पत्नी दोघांनाही आपल्या मुलाला सर्वोत्तम शिक्षण द्यायचे असल्यास त्या खर्चातही दोघांनी समान सहभाग घ्यायला हवा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
पतीने कोरोनादरम्यान नोकरी गमावल्याचे आणि सध्या कमी पगाराच्या नोकरीत असल्यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. कोरोना महामारीमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या आणि व्यवसायांवर परिणाम झाला होता. त्यामुळे पतीच्या उत्पन्नात झालेली घट ही समर्पक कारणांमुळे असल्याचे मान्य करता येते, असे न्यायालयाने म्हटले. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)