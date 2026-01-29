English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Mumbai History : मुंबईचा खराखुरा दागिना असणारा मरिन ड्राईव्ह या मराठमोळ्या माणसानं बांधलेला; माहितीये का?

Mumbai History : मुंबईचा खराखुरा दागिना असणारा मरिन ड्राईव्ह 'या' मराठमोळ्या माणसानं बांधलेला; माहितीये का?

Mumbai History : मुंबईत येणाऱ्या प्रत्येक मुंबईबाहेरच्या माणसाला काही ठिकाणांचं विशेष आकर्षण असतं.  मुंबई शहरातील अशी कैक आकर्षणं त्यातलंच एक म्हणजे मरिन ड्राईव्ह.   

Sayali Patil | Jan 29, 2026, 04:28 PM IST
twitter
1/8

Mumbai history nanasaheb modak who built mumbais marine drive

Mumbai History : मुंबईत आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असणारी कैक ठिकाणं आहेत. अशा ठिकाणांवर कायमत पर्यटकांची गर्दी असते. फक्त मुंबईतीलच नव्हे तर मुंबईबाहेरून येणारा प्रत्येकजण एकदातरी या ठिकाणांना भेट देतो. या ठिकाणांची यादी तशी मोठी असली तरीही त्यात हमखास येणारं एक नाव आहे मरिन ड्राईव्ह. शतकभराहून अधिक काळापासून मुंबईचा खराखुरा दागिना अशी ओळख असणारं हे ठिकाण नागिकांच्याच पसंतीचं ठिकाण नव्हे, तर मालिका, चित्रपट आणि अगदी कलाकारांच्या कलेतूनही झळकलं आहे.   

twitter
2/8

राणीचा कंठहार

Mumbai history nanasaheb modak who built mumbais marine drive

'राणीचा कंठहार' किंवा 'क्वीन्स नेकलेस' अशीही या ठिकाणाची ओळख. इथं आलं की अनेकांचाच क्षीण दूर होतो. समोर असणारा अथांग समुद्र प्रत्येकाच्या मनातील गुजगोष्टी ऐकण्यासाठी सज्ज असतो. कधी हे ठिकाण कोणाचा एकटेपणा दूर करतं, तर कधी कोणाला आवश्यक असणारी शांतता देऊन जातो. कधी उगाचच इथं बसून आवडीचं गाणं ऐकणं , काहीतरी लिहित बसणं हासुद्धा अनेकांचाच आवडीचा छंद. असं हे मरिन ड्राईव्ह का बांधण्यात आलेलं माहितीये? 

twitter
3/8

ब्रिटीश

Mumbai history nanasaheb modak who built mumbais marine drive

ब्रिटीशांना ग्रेट ब्रिटनमधील थंडगार हवेची सवय असल्यानं भारतात आलेल्या (मुंबईतील) ईस्ट इंडिया कंपनीच्या 'साहेबांना' मुंबईच्या दमट हवामानानं बेजार केलं होतं. त्यांच्यात आजारपण वाढलं, याचदरम्यान या ब्रिटीशांना ताजी आणि मोकळी हवा मिळावी यासाठी मरिन ड्राईव्हचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.     

twitter
4/8

महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प

Mumbai history nanasaheb modak who built mumbais marine drive

अतिशय महत्त्वाकांक्षी अशा या प्रकल्पासाठी गिरगाव चौपाटी ते नरिमन पॉईंटवरील अरबी समुद्राचा भूभाग आणखी मागे नेत तिथं पादपथ अर्थात 'पाथ वे' आणि कठडा बांधण्याचा निर्णय झाला. अतिशय भक्कमपणे इथं रस्ता उभा राहिला आणि 72 वर्षे त्याला धक्काही लागला नाही

twitter
5/8

समुद्राच्या लाटा धडकल्या

Mumbai history nanasaheb modak who built mumbais marine drive

रत्याच्या कठड्याला सतत समुद्राच्या लाटा धडकल्या. पुढं लाटांचा मारा पाहता त्यासाठी या संपूर्ण भागात साडेसहा हजारांहून अधिक ट्रायपॉड दगडांचा वापर करण्यात आला. मरिन ड्राईव्हच्या बांधणीत एका मराठमोळ्या माणसाचा महत्त्वाचा वाटा आहे. या व्यक्तीचं नाव  एन.व्ही.मोडक उर्फ नानासाहेब मोडक.   

twitter
6/8

मरिन ड्राईव्ह प्रकल्प

Mumbai history nanasaheb modak who built mumbais marine drive

मोडक यांच्या संकल्पनेतून मरिन ड्राईव्ह प्रकल्प साकारण्यात आला, ज्याचं कंत्राट शापूरजी पालोनजी आणि भागोजी कीर यांना देण्यात आलं होतं. मोडक आणि मेयर अल्बर्ट यांनी तयार केलेला 'आऊटलाईन ऑफ द मास्टर प्लॅन फॉर ग्रेटर बॉम्बे' हा अहवाल आजही मुंबईच्या विकासात मैलाचा दगड मानला जातो. 

twitter
7/8

मोडकसागर

Mumbai history nanasaheb modak who built mumbais marine drive

मोडक यांच्याच प्रयत्नांतून 1956 मध्ये वैतरणा नदीवर एक तलाव बांधण्यात आला. मुंबईचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी ठाण्यातील वैतरणा नदीवर धरण बांधत जो तलाव तयार केला त्यालाही मोडक यांच्यावरूनच 'मोडकसागर' हे नाव देण्यात आल्याचं म्हटलं गेलं. 1890 मध्ये जन्मलेल्या मोडक यांनी मुंबई विद्यापीठातून सिव्हील इंजिनिअरची पदवी मिळवली होती. 

twitter
8/8

अभियंता

Mumbai history nanasaheb modak who built mumbais marine drive

शिक्षणानंतर त्यांनी तेव्हाच्या बॉम्बे म्युनिपालिटीमध्ये अभियंता म्हणून काम केलं. शहरातील सांडपाण्याची व्यवस्था, शहराचं व्यवस्थापन हा त्यांचा हातखंड होता. ज्यामुळं इंग्रजी अधिकारीसुद्धा त्यांचा सल्ला गांभीर्यानं घेत. मुंबईतील भुयारी गटारं, सांडपाणी नियोजनात मोडक यांनी महत्त्वाचं योगदान दिलं. 

twitter
पुढील
अल्बम

Ajit Pawar Funeral: अजित पवारांवर स्मशानभूमीऐवजी विद्या प्रतिष्ठानातच का करण्यात आले अंत्यसंस्कार? पवार कुटुंबाने का निवडली ही जागा?

पुढील अल्बम

Ajit Pawar Funeral: अजित पवारांवर स्मशानभूमीऐवजी विद्या प्रतिष्ठानातच का करण्यात आले अंत्यसंस्कार? पवार कुटुंबाने का निवडली ही जागा?

Ajit Pawar Funeral: अजित पवारांवर स्मशानभूमीऐवजी विद्या प्रतिष्ठानातच का करण्यात आले अंत्यसंस्कार? पवार कुटुंबाने का निवडली ही जागा?

Ajit Pawar Funeral: अजित पवारांवर स्मशानभूमीऐवजी विद्या प्रतिष्ठानातच का करण्यात आले अंत्यसंस्कार? पवार कुटुंबाने का निवडली ही जागा? 8
&#039;देव चोरला....&#039;; &#039;दादां&#039;च्या अंत्यविधीदरम्यानचे भावनिक क्षण, जनमानसातून मन हेलावणारा टाहो

'देव चोरला....'; 'दादां'च्या अंत्यविधीदरम्यानचे भावनिक क्षण, जनमानसातून मन हेलावणारा टाहो

'देव चोरला....'; 'दादां'च्या अंत्यविधीदरम्यानचे भावनिक क्षण, जनमानसातून मन हेलावणारा टाहो 16
Rule Change: LPG पासून पान-मसाला आणि सिगारेटपर्यंत...; 1 फेब्रुवारीपासून लागू होणार हे 5 बदल, खिशावर पडणार अतिरिक्त भार

Rule Change: LPG पासून पान-मसाला आणि सिगारेटपर्यंत...; 1 फेब्रुवारीपासून लागू होणार हे 5 बदल, खिशावर पडणार अतिरिक्त भार

Rule Change: LPG पासून पान-मसाला आणि सिगारेटपर्यंत...; 1 फेब्रुवारीपासून लागू होणार हे 5 बदल, खिशावर पडणार अतिरिक्त भार 8
बालपणीच अजित पवारांमध्ये दिसत होता भविष्यातील नेता, दादांच्या बालपणाचे कधीही न पाहिलेले फोटो पाहा

बालपणीच अजित पवारांमध्ये दिसत होता भविष्यातील नेता, दादांच्या बालपणाचे कधीही न पाहिलेले फोटो पाहा

बालपणीच अजित पवारांमध्ये दिसत होता भविष्यातील नेता, दादांच्या बालपणाचे कधीही न पाहिलेले फोटो पाहा 8