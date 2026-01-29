Mumbai History : मुंबईचा खराखुरा दागिना असणारा मरिन ड्राईव्ह 'या' मराठमोळ्या माणसानं बांधलेला; माहितीये का?
Mumbai History : मुंबईत येणाऱ्या प्रत्येक मुंबईबाहेरच्या माणसाला काही ठिकाणांचं विशेष आकर्षण असतं. मुंबई शहरातील अशी कैक आकर्षणं त्यातलंच एक म्हणजे मरिन ड्राईव्ह.
Sayali Patil | Jan 29, 2026, 04:28 PM IST
Mumbai History : मुंबईत आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असणारी कैक ठिकाणं आहेत. अशा ठिकाणांवर कायमत पर्यटकांची गर्दी असते. फक्त मुंबईतीलच नव्हे तर मुंबईबाहेरून येणारा प्रत्येकजण एकदातरी या ठिकाणांना भेट देतो. या ठिकाणांची यादी तशी मोठी असली तरीही त्यात हमखास येणारं एक नाव आहे मरिन ड्राईव्ह. शतकभराहून अधिक काळापासून मुंबईचा खराखुरा दागिना अशी ओळख असणारं हे ठिकाण नागिकांच्याच पसंतीचं ठिकाण नव्हे, तर मालिका, चित्रपट आणि अगदी कलाकारांच्या कलेतूनही झळकलं आहे.
राणीचा कंठहार
'राणीचा कंठहार' किंवा 'क्वीन्स नेकलेस' अशीही या ठिकाणाची ओळख. इथं आलं की अनेकांचाच क्षीण दूर होतो. समोर असणारा अथांग समुद्र प्रत्येकाच्या मनातील गुजगोष्टी ऐकण्यासाठी सज्ज असतो. कधी हे ठिकाण कोणाचा एकटेपणा दूर करतं, तर कधी कोणाला आवश्यक असणारी शांतता देऊन जातो. कधी उगाचच इथं बसून आवडीचं गाणं ऐकणं , काहीतरी लिहित बसणं हासुद्धा अनेकांचाच आवडीचा छंद. असं हे मरिन ड्राईव्ह का बांधण्यात आलेलं माहितीये?
ब्रिटीश
महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प
समुद्राच्या लाटा धडकल्या
मरिन ड्राईव्ह प्रकल्प
मोडकसागर
मोडक यांच्याच प्रयत्नांतून 1956 मध्ये वैतरणा नदीवर एक तलाव बांधण्यात आला. मुंबईचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी ठाण्यातील वैतरणा नदीवर धरण बांधत जो तलाव तयार केला त्यालाही मोडक यांच्यावरूनच 'मोडकसागर' हे नाव देण्यात आल्याचं म्हटलं गेलं. 1890 मध्ये जन्मलेल्या मोडक यांनी मुंबई विद्यापीठातून सिव्हील इंजिनिअरची पदवी मिळवली होती.
