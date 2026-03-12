English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • अवकाशातून आपली मुंबई कशी दिसते पाहिलं का? NASA च्या सॅटलाईनं टीपलेले खास फोटो

अवकाशातून आपली मुंबई कशी दिसते पाहिलं का? NASA च्या सॅटलाईनं टीपलेले खास फोटो

Mumbai Night Light Images From Space: अंतराळातून पृथ्वीचे दृश्य नेहमीच मोहक दिसते. अलीकडे आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकातून (NASA)भारताचे रात्रीचे काही सुंदर फोटो शेअर करण्यात आले. या चित्रांमध्ये शहरांची चमकदार लाईट्स दिसतात आणि विशेषतः मुंबईचे रात्रीचे तेजस्वी दृश्य सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.  

Priti Ved | Mar 12, 2026, 03:35 PM IST
1/8

अंतराळातून टिपलेले भारताचे दृश्य

NASA

आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकातून पृथ्वीभोवती फिरताना अंतराळवीरांनी भारताचे रात्रीचे अनेक आकर्षक फोटो टिपले.

2/8

अरबी समुद्र ते हिमालय प्रवास

NASA

स्थानक अरबी समुद्रावरून पुढे जात हिमालयाच्या दिशेने सरकत असताना भारताचा उजळलेला भूभाग स्पष्टपणे दिसत होता.

3/8

शहरांच्या प्रकाशाची रेखा

NASA

या फोटोमध्ये शहरांच्या लाईट्स इतक्या स्पष्ट दिसतात की संपूर्ण उपखंडाचा आकार प्रकाशाच्या रेषांनी उमटल्यासारखा वाटतो.

4/8

सोशल मीडियावर उत्सुकता

NASA

हे फोटो शेअर होताच अवकाशप्रेमी आणि नेटिझन्सनी मोठ्या उत्साहाने प्रतिक्रिया देत या दृश्यांचे कौतुक केले.

5/8

अंतराळवीरांचे खास फोटो

NASA

अंतराळ स्थानकाच्या खिडक्यांतून घेतलेले असे उच्च दर्जाचे फोटो वेळोवेळी सोशल मीडियावर शेअर केले जातात.

6/8

मुंबईचा झगमगता नजारा

NASA

अंतराळातून पाहताना मुंबईचे रात्रीचे दृश्य खास उठून दिसते आणि तिची चमकदार लाईट्स शहराची ओळख ठळकपणे दाखवतात.

7/8

मुंबईचा रात्रीचा चंदेरी तेज

NASA

समुद्रकिनाऱ्यालगत पसरलेली लाईट्स पाहताना मुंबईचा रात्रीचा ग्लो खूप सुंदर आणि मनमोहक दिसतो. सगळी ठिकाणे पाहता मुंबई ही सर्वात जास्त लाइटने झगमगतं ठिकाण दिसलं.

8/8

पृथ्वीची सुंदरता पुन्हा दिसली

NASA

या नवीन चित्रांमुळे पृथ्वीवरील शहरांचे रात्रीचे सौंदर्य आणि मानवी वसाहतींची चमक वेगळ्याच दृष्टीने पाहायला मिळाली.  (Photo Credit: X/@Space_Station)

