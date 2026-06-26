पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद आमिर 'MI' कडून खेळणार; मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीचा मोठा निर्णय

Mohammad Amir: पाकिस्तानचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद आमीर 'एमआय' (MI) संघात सामील झाला आहे. तो लवकरच मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीसाठी खेळताना दिसणार आहे.
इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या द हंड्रेड 2026 स्पर्धेपूर्वी पाकिस्तानचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद आमिर MI लंडन संघात दाखल झाला आहे.
आगामी हंगामात आमिर मुंबई इंडियन्सच्या मालकीच्या MI लंडन फ्रँचायझीकडून खेळताना दिसणार आहे.
अबरार अहमदनंतर IPL फ्रँचायझीशी संलग्न संघात स्थान मिळवणारा आमिर हा दुसरा पाकिस्तानी क्रिकेटपटू ठरला आहे.
MI लंडनमध्ये मुंबई इंडियन्सकडे 49 टक्के, तर सरे काउंटी क्रिकेट क्लबकडे 51 टक्के मालकी हक्क आहे.
मोहम्मद आमिर यापूर्वी लंडन स्पिरिट, ओव्हल इन्व्हिन्सिबल्स आणि नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स या संघांकडून द हंड्रेड स्पर्धा खेळला आहे.
द हंड्रेड 2026 स्पर्धेला 21 जुलै रोजी सुरुवात होणार असून 16 ऑगस्ट रोजी अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे.
MI लंडनच्या संघात निकोलस पूरन, जेसन रॉय, विल जॅक्स, सॅम करन, राशिद खान आणि ट्रेंट बोल्ट यांसारखे स्टार खेळाडू आहेत.
मोहम्मद आमिरच्या समावेशामुळे MI लंडनचा गोलंदाजी विभाग अधिक मजबूत झाला असून आगामी हंगामात संघाकडून त्याच्याकडून मोठ्या अपेक्षा असतील.