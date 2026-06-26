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पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद आमिर 'MI' कडून खेळणार; मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीचा मोठा निर्णय

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 26, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:55 PM IST

Mohammad Amir: पाकिस्तानचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद आमीर 'एमआय' (MI) संघात सामील झाला आहे. तो लवकरच मुंबई इंडियन्स फ्रँचायझीसाठी खेळताना दिसणार आहे.

 

Mohammad Amir Joins MI London1/8

इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या द हंड्रेड 2026 स्पर्धेपूर्वी पाकिस्तानचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद आमिर MI लंडन संघात दाखल झाला आहे.

 

Mohammad Amir Joins MI London2/8

आगामी हंगामात आमिर मुंबई इंडियन्सच्या मालकीच्या MI लंडन फ्रँचायझीकडून खेळताना दिसणार आहे.

 

Mohammad Amir Joins MI London3/8

अबरार अहमदनंतर IPL फ्रँचायझीशी संलग्न संघात स्थान मिळवणारा आमिर हा दुसरा पाकिस्तानी क्रिकेटपटू ठरला आहे.

 

Mohammad Amir Joins MI London4/8

MI लंडनमध्ये मुंबई इंडियन्सकडे 49 टक्के, तर सरे काउंटी क्रिकेट क्लबकडे 51 टक्के मालकी हक्क आहे.

 

Mohammad Amir Joins MI London5/8

मोहम्मद आमिर यापूर्वी लंडन स्पिरिट, ओव्हल इन्व्हिन्सिबल्स आणि नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स या संघांकडून द हंड्रेड स्पर्धा खेळला आहे.

 

Mohammad Amir Joins MI London6/8

द हंड्रेड 2026 स्पर्धेला 21 जुलै रोजी सुरुवात होणार असून 16 ऑगस्ट रोजी अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे.

 

Mohammad Amir Joins MI London7/8

MI लंडनच्या संघात निकोलस पूरन, जेसन रॉय, विल जॅक्स, सॅम करन, राशिद खान आणि ट्रेंट बोल्ट यांसारखे स्टार खेळाडू आहेत.

 

Mohammad Amir Joins MI London8/8

मोहम्मद आमिरच्या समावेशामुळे MI लंडनचा गोलंदाजी विभाग अधिक मजबूत झाला असून आगामी हंगामात संघाकडून त्याच्याकडून मोठ्या अपेक्षा असतील.

 

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