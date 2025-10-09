English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबई इंडियन्स IPL 2026 पूर्वी 'या' 5 खेळाडूंना देणार नारळ? टीम इंडियातील दिग्गजाचाही समावेश

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात प्रसिद्ध आणि मोठ्या टी 20 लीगपैकी एक असून काही महिन्यातच आयपीएलच्या 19 व्या सीजनला सुरुवात होईल. आयपीएल 2026 पूर्वी मिनी ऑक्शन पार पडेल आणि त्यापूर्वी प्रत्येक संघ त्यांच्या काही खेळाडूंना रिटेन करेल तर काही खेळाडूंना रिलीज करेल.   

Pooja Pawar | Oct 09, 2025, 06:02 PM IST
मुंबई इंडियन्स हा आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक असून त्यांनी आतापर्यंत तब्बल 5 वेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं आहे. मागच्यावर्षी मुंबई इंडियन्सने मेगा ऑक्शनमधून अनेक खेळाडूंना आपल्या संघात घेतलं होतं. मात्र आता आयपीएल 2026 पूर्वी त्यातील काही खेळाडूंना मुंबई इंडियन्स रिलीज करण्याच्या तयारीत आहे.  

मुंबई इंडियन्सचा संघ आयपीएल 2025 मध्ये प्लेऑफपर्यंत पोहोचला होता. पण एलिमिनेटर सामन्यात गुजरात टायटन्स विरुद्ध सामन्यात त्यांचा पराभव झाला. त्यामुळे सहाव्यांदा ट्रॉफीवर नाव कोरण्याचं त्यांचं स्वप्न हे स्वप्नच राहिलं. आता अशा 5 खेळाडूंबद्दल जाणून घेऊयात ज्यांना मुंबई इंडियन्सचा संघ रिलीज करू शकतो.   

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार 21 डिसेंबर 2025 रोजी आयपीएलचं मिनी ऑक्शन पार पडण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वी जवळपास 15 दिवस आधी सर्व फ्रेंचायझीला त्यांचे काही खेळाडू रिटेन आणि रिलीज करण्यास सांगण्यात येईल. 

दीपक चहर :

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार मुंबई इंडियन्स यंदा दीपक चहरला ऑक्शनपूर्वी रिलीज करण्याची शक्यता आहे. आयपीएल 2025 च्या मेगा ऑक्शनमधून चहरला मुंबईने करारबद्ध केलं होतं. त्यापूर्वी 6 वर्ष चहर हा चेन्नई सुपरकिंग्सचा भाग होता. गेल्या सिजनमध्ये दीपक चहरचा परफॉर्मन्स अपेक्षाप्रमाणे नव्हता, त्याला 14 सामन्यात केवळ 11 विकेट घेणं शक्य झालं.  ट्रेंट बोल्ट आणि जसप्रीत बुमराह यांच्यासह वेगवान गोलंदाजी अधिक सातत्यपूर्ण आणि भेदक करण्यासाठी मुंबई त्यांच्या पॉवरप्ले गोलंदाजीसाठी पर्याय शोधू शकते.

एएम गझनफर :

अफगाणिस्तानचा लेग-स्पिनर एएम गझनफर याला मुंबई इंडियन्सकडून रिलीज केलं जाऊ शकतं. मोठ्या किमतीत खरेदी करूनही, गझनफरने आयपीएल 2025 मध्ये एकही सामना खेळला नाही. मिचेल सँटनर फिरकी गोलंदाजीचे नेतृत्व करत असल्याने आणि अनेक तरुण फिरकीपटूंनी चांगली कामगिरी केल्याने, गझनफरचा समावेश प्लेईंग 11 मध्ये करता आला नव्हता. 

रीस टॉपली :

इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज रीस टॉपली याला आयपीएल 2026 पूर्वी मुंबई इंडियन्स रिलीज करू शकते. २०२५ च्या सीजनमध्ये तो फक्त एकाच सामन्यात खेळला होता.  मुंबई इंडियन्स कदाचित याऐवजी एका तरुण वेगवान गोलंदाजाला तयार करण्यास प्राधान्य देईल जो अनेक सीजनमध्ये सातत्याने योगदान देऊ शकेल. 

लिझाद विल्यम्स :

वेगवान गोलंदाज लिझाद विल्यम्स हा सुद्धा रिलीज होण्याची शक्यता आहे. त्याने आयपीएल 2025 मध्ये एकही सामना खेळला नाही. त्याला एमआयचा बॅकअप गोलंदाज मानले जात होते, त्याने सीजनमध्ये जास्त वेळ नेट प्रॅक्टिस सत्रांमध्ये घालवला.

कर्ण शर्मा :

अनुभवी भारतीय लेग-स्पिनर कर्ण शर्मालाही वगळता येऊ शकते. त्याने आयपीएल २०२५ मध्ये सहा सामने खेळले आणि चांगल्या इकॉनॉमी रेटसह सात विकेट्स घेतल्या. त्याने आयपीएल २०२५ मध्ये सहा सामने खेळले आणि चांगल्या इकॉनॉमी रेटसह सात विकेट्स घेतल्या. मात्र मुंबई इंदाईन्स त्याच्या जागी कदाचित एका गतिमान फिरकी गोलंदाजाला संधी देऊ शकेल जो धावा रोखू शकेल आणि दबावाच्या परिस्थितीत महत्त्वाच्या विकेट घेऊ शकेल.  

