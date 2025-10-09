मुंबई इंडियन्स IPL 2026 पूर्वी 'या' 5 खेळाडूंना देणार नारळ? टीम इंडियातील दिग्गजाचाही समावेश
IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात प्रसिद्ध आणि मोठ्या टी 20 लीगपैकी एक असून काही महिन्यातच आयपीएलच्या 19 व्या सीजनला सुरुवात होईल. आयपीएल 2026 पूर्वी मिनी ऑक्शन पार पडेल आणि त्यापूर्वी प्रत्येक संघ त्यांच्या काही खेळाडूंना रिटेन करेल तर काही खेळाडूंना रिलीज करेल.
मुंबई इंडियन्स हा आयपीएलमधील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एक असून त्यांनी आतापर्यंत तब्बल 5 वेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं आहे. मागच्यावर्षी मुंबई इंडियन्सने मेगा ऑक्शनमधून अनेक खेळाडूंना आपल्या संघात घेतलं होतं. मात्र आता आयपीएल 2026 पूर्वी त्यातील काही खेळाडूंना मुंबई इंडियन्स रिलीज करण्याच्या तयारीत आहे.
दीपक चहर :
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार मुंबई इंडियन्स यंदा दीपक चहरला ऑक्शनपूर्वी रिलीज करण्याची शक्यता आहे. आयपीएल 2025 च्या मेगा ऑक्शनमधून चहरला मुंबईने करारबद्ध केलं होतं. त्यापूर्वी 6 वर्ष चहर हा चेन्नई सुपरकिंग्सचा भाग होता. गेल्या सिजनमध्ये दीपक चहरचा परफॉर्मन्स अपेक्षाप्रमाणे नव्हता, त्याला 14 सामन्यात केवळ 11 विकेट घेणं शक्य झालं. ट्रेंट बोल्ट आणि जसप्रीत बुमराह यांच्यासह वेगवान गोलंदाजी अधिक सातत्यपूर्ण आणि भेदक करण्यासाठी मुंबई त्यांच्या पॉवरप्ले गोलंदाजीसाठी पर्याय शोधू शकते.
एएम गझनफर :
अफगाणिस्तानचा लेग-स्पिनर एएम गझनफर याला मुंबई इंडियन्सकडून रिलीज केलं जाऊ शकतं. मोठ्या किमतीत खरेदी करूनही, गझनफरने आयपीएल 2025 मध्ये एकही सामना खेळला नाही. मिचेल सँटनर फिरकी गोलंदाजीचे नेतृत्व करत असल्याने आणि अनेक तरुण फिरकीपटूंनी चांगली कामगिरी केल्याने, गझनफरचा समावेश प्लेईंग 11 मध्ये करता आला नव्हता.
रीस टॉपली :
लिझाद विल्यम्स :
