लहानपणी हरपलं वडिलांचं छत्र, कंडक्टर आईने वाढवलं, 'या' मराठमोळ्या क्रिकेटरला मुंबई इंडियन्सने दिली संधी
आयपीएल 2026 चं ऑक्शन 16 डिसेंबर रोजी अबुदाबीमध्ये पार पडलं. या ऑक्शनमध्ये एकूण 350 खेळाडूंवर बोली लावण्यात आली, त्यापैकी 77 खेळाडूंना त्यांचे संघ मिळाले. ऑक्शनमध्ये अनेक अनकॅप्ड आणि युवा खेळाडूंवर सुद्धा मोठी बोली लावण्यात आली. मुंबई इंडियन्सने सुद्धा अशाच एका युवा स्टार क्रिकेटरवर बोली लावून त्याला आयपीएल 2026 साठी आपल्या संघात संधी दिली.
Pooja Pawar | Dec 17, 2025, 05:57 PM IST
