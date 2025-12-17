English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

लहानपणी हरपलं वडिलांचं छत्र, कंडक्टर आईने वाढवलं, 'या' मराठमोळ्या क्रिकेटरला मुंबई इंडियन्सने दिली संधी

आयपीएल 2026 चं ऑक्शन 16 डिसेंबर रोजी अबुदाबीमध्ये पार पडलं. या ऑक्शनमध्ये एकूण 350 खेळाडूंवर बोली लावण्यात आली, त्यापैकी 77 खेळाडूंना त्यांचे संघ मिळाले. ऑक्शनमध्ये अनेक अनकॅप्ड आणि युवा खेळाडूंवर सुद्धा मोठी बोली लावण्यात आली. मुंबई इंडियन्सने सुद्धा अशाच एका युवा स्टार क्रिकेटरवर बोली लावून त्याला आयपीएल 2026 साठी आपल्या संघात संधी दिली.   

Pooja Pawar | Dec 17, 2025, 05:57 PM IST
twitter
1/8

मुंबई इंडियन्स यंदाच्या ऑक्शनमध्ये 2.75 कोटींची पर्स घेऊन उतरली होती. यात त्यांनी एकूण ५ खेळाडूंना आपल्या संघात संधी दिली यात क्विंटन डी कॉक, मयंक रावत, अथर्व अंकोलेकर, मोहम्मद इझार, दानिश मालेवार यांचा समावेश होता. 

twitter
2/8

मुंबई इंडियन्सने ही नेहमीच नव्या टॅलेंटला संधी देण्यासाठी ओळखली जाते. अशातच त्यांनी ऑक्शनमध्ये लोकल बॉय अथर्व अंकोलेकरवर बोली लावली आणि त्याला विकत घेतलं.   

twitter
3/8

अथर्व अंकोलेकरला मुंबई इंडियन्सने बेस प्राईज 30 लाखांना विकत घेतलं. अथर्व अंकोलेकरने देशांतर्गत क्रिकेट सह टीम इंडियाचा अंडर १९ संघात सुद्धा चांगला परफॉर्मन्स देऊन नाव कमावलं. 

twitter
4/8

अथर्व अंकोलेकर हा 2019 च्या अंडर 19 वर्ल्ड कपमध्ये भारताकडून सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज होता. एवढंच नाही तर त्याला फायनलमध्ये प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सुद्धा मिळाला होता. 

twitter
5/8

अथर्व हा मुंबई संघाकडून खेळतो. त्याने 2021 मध्ये सिनिअर संघाकडून पदार्पण केले. लेफ्टी फलंदाज आणि स्पिन गोलंदाज असलेला अथर्व आपल्या परफॉर्मन्सने जवळपास प्रत्येक सामन्यात सर्वांचं लक्ष वेधून घेतो.   

twitter
6/8

अथर्वचा इथपर्यंतचा प्रवास सोपवा नव्हता. अथर्व लहान असताना त्याच्या वडिलांचं निधन झालं. त्यानंतर आईला बेस्टमध्ये कंडक्टरची नोकरी मिळाली. मुलातील टॅलेंट ओळखून आईने त्याला क्रिकेटर बनवलं आणि अथर्व सुद्धा प्रामाणिकपणे त्याच्या क्रिकेटरवर मेहनत घेत राहिला.   

twitter
7/8

मुंबई टी-20 लीगमध्ये अथर्व अंकोलेकरवर मोठी बोली लावली तेव्हा तो  पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आला. मुंबई टी-20 लीगमध्ये अथर्वला 16.25 लाख रुपयांना विकत घेण्यात आलं आणि तो त्या स्पर्धेच्या इतिहासातला सर्वात महागडा खेळाडू ठरला होता. 

twitter
8/8

आयपीएल 2026 मध्ये अथर्व अंकोलेकरला रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या, सूर्यकुमार यादव अशा दिग्गजांसोबत खेळण्याची संधी मिळेल. गेल्यावर्षी अनेक युवा खेळाडूंना मुंबईने पदार्पणाची संधी दिली होती. तेव्हा यावेळी अथर्व अंकोलेकरला प्लेईंग 11 मध्ये खेळण्याची संधी मिळणार का? हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

भारताच्या ऑटो सेक्टरमध्ये जगाला अचंबित करणारी घडामोड; 24 तासात एकाच कंपनीच्या 70,000 SUV कारची बुकिंग

पुढील अल्बम

भारताच्या ऑटो सेक्टरमध्ये जगाला अचंबित करणारी घडामोड; 24 तासात एकाच कंपनीच्या 70,000 SUV कारची बुकिंग

भारताच्या ऑटो सेक्टरमध्ये जगाला अचंबित करणारी घडामोड; 24 तासात एकाच कंपनीच्या 70,000 SUV कारची बुकिंग

भारताच्या ऑटो सेक्टरमध्ये जगाला अचंबित करणारी घडामोड; 24 तासात एकाच कंपनीच्या 70,000 SUV कारची बुकिंग 8
Rashmika Mandanna Photo:...म्हणजे लग्न खरंच ठरलंय; रश्मिकाची श्रीलंकेत बॅचलर पार्टी चर्चेत

Rashmika Mandanna Photo:...म्हणजे लग्न खरंच ठरलंय; रश्मिकाची श्रीलंकेत बॅचलर पार्टी चर्चेत

Rashmika Mandanna Photo:...म्हणजे लग्न खरंच ठरलंय; रश्मिकाची श्रीलंकेत बॅचलर पार्टी चर्चेत 8
2 तास 19 मिनिटांची डार्क कॉमेडी फिल्म, अवघ्या 37 दिवसांत बनवला अन् 10 पट कमाई करुन दणाणून सोडलं बॉक्स ऑफिस

2 तास 19 मिनिटांची डार्क कॉमेडी फिल्म, अवघ्या 37 दिवसांत बनवला अन् 10 पट कमाई करुन दणाणून सोडलं बॉक्स ऑफिस

2 तास 19 मिनिटांची डार्क कॉमेडी फिल्म, अवघ्या 37 दिवसांत बनवला अन् 10 पट कमाई करुन दणाणून सोडलं बॉक्स ऑफिस 7
Surya Shani Yog 2025: पैसाच पैसा! सूर्य-शनि योगामुळे &#039;या&#039; 4 राशींचा सुवर्णकाळ सुरू

Surya Shani Yog 2025: पैसाच पैसा! सूर्य-शनि योगामुळे 'या' 4 राशींचा सुवर्णकाळ सुरू

Surya Shani Yog 2025: पैसाच पैसा! सूर्य-शनि योगामुळे 'या' 4 राशींचा सुवर्णकाळ सुरू 8