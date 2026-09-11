Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /लालबागच्या राजाची पहिली झलक; चांदीचा मंडप अन्..., बाप्पाचं मनमोहक रूप पाहून भारावून जाल, पाहा PHOTO

लालबागच्या राजाची पहिली झलक; चांदीचा मंडप अन्..., बाप्पाचं मनमोहक रूप पाहून भारावून जाल, पाहा PHOTO

Written ByNeha Choudhary
Published: Sep 11, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 10:11 PM IST

मुंबई असो किंवा देशाचा श्रद्धास्थान असलेला लालबागच्या राजाचं पहिलं दर्शन आज भक्तांना घडलं. बाप्पाचं मनमोहक रुप पाहून प्रत्येक जण मग्न मुग्ध झाला.

1/7

अवघ्या दिवसांवर गणेशोत्सव आला आहे. मुंबईसह विदेशातील नावारूपाला आलेला जगप्रसिद्ध मुंबईतील लालबागचा राजाची पहिली झलक आज भक्तांना पाहिला मिळाली आहे.

2/7

लालबागच्या राजाचा मनमोहक रूप पाहण्यासाठी गणेभक्तांना उत्सुकता लागली होती. आज त्यांची ही इच्छा पूर्ण झाली. 

3/7

यंदा संपूर्ण लालबाग राजाचा दरबार चांदीच्या नक्षीकामाने सजविण्यात आलं आहे. 

 

4/7

चांदीचा दरबारामुळे यंदा राजाला अगदी राजेशाही थाट पाहिला मिळतोय. 

 

5/7

लालबागच्या राजाची सिंहासनाधिष्ट वात्सल्य मूर्ती अतिशय लोभवाणी आणि मनमोहक आहे. 

 

6/7

बाप्पाचे रूप पाहण्यासाठी भक्त हे दरवर्षी गणेशोत्सवाची आतुरतेने वाट पाहत असतात. 

 

7/7

यंदा लाडका बाप्पा हा आपल्यासोबत 12 दिवस असणार आहे. बॉलिवूडपासून राजकारणीपर्यंत जगभरातील भाविक बाप्पााच्या दर्शनाला येत असतात. 

TAGS:
ganeshutsav 2026
Lalbaugcha Raja
Mumbai

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'तुला माझ्यासोबत झोपायचं असेल तर...', कास्टिंग डायरेक्टरसमोर ठेवलेल्या या अटीवर अभिनेत्रीने दाखवले धाडस!
2
3
4
5