/लालबागच्या राजाची पहिली झलक; चांदीचा मंडप अन्..., बाप्पाचं मनमोहक रूप पाहून भारावून जाल, पाहा PHOTO

मुंबई असो किंवा देशाचा श्रद्धास्थान असलेला लालबागच्या राजाचं पहिलं दर्शन आज भक्तांना घडलं. बाप्पाचं मनमोहक रुप पाहून प्रत्येक जण मग्न मुग्ध झाला.
अवघ्या दिवसांवर गणेशोत्सव आला आहे. मुंबईसह विदेशातील नावारूपाला आलेला जगप्रसिद्ध मुंबईतील लालबागचा राजाची पहिली झलक आज भक्तांना पाहिला मिळाली आहे.
लालबागच्या राजाचा मनमोहक रूप पाहण्यासाठी गणेभक्तांना उत्सुकता लागली होती. आज त्यांची ही इच्छा पूर्ण झाली.
यंदा संपूर्ण लालबाग राजाचा दरबार चांदीच्या नक्षीकामाने सजविण्यात आलं आहे.
चांदीचा दरबारामुळे यंदा राजाला अगदी राजेशाही थाट पाहिला मिळतोय.
लालबागच्या राजाची सिंहासनाधिष्ट वात्सल्य मूर्ती अतिशय लोभवाणी आणि मनमोहक आहे.
बाप्पाचे रूप पाहण्यासाठी भक्त हे दरवर्षी गणेशोत्सवाची आतुरतेने वाट पाहत असतात.
यंदा लाडका बाप्पा हा आपल्यासोबत 12 दिवस असणार आहे. बॉलिवूडपासून राजकारणीपर्यंत जगभरातील भाविक बाप्पााच्या दर्शनाला येत असतात.