Mumbai Local Control Room: कशी ठरते मुंबई लोकलची वेळ? प्रत्येक मिनिटाला बदलंत गणित; कंट्रोल रुमची संपूर्ण कहाणी!
Mumbai local control room:मुंबईची लोकल ट्रेन केवळ आधी ठरवलेल्या टाइमटेबलवर अवलंबून नसते. वेस्टर्न रेल्वेच्या टीएमएस कंट्रोल रूममधील अधिकारी प्रत्येक मिनिटाला नवीन निर्णय घेतात आणि त्यानुसार सर्व गाड्या चालवतात.
Pravin Dabholkar | Feb 19, 2026, 06:55 PM IST
1/8
कशी ठरते मुंबई लोकलची वेळ? प्रत्येक मिनिटाला बदलंत गणित; कंट्रोल रुमची संपूर्ण कहाणी!
2/8
कंट्रोल रूममध्ये सतत नजर
3/8
व्यस्त वेळेत गाड्यांची गर्दी
4/8
छोटी अडचण-मोठा गोंधळ
5/8
समस्येवर त्वरित उपाय
जोरदार पाऊस पडला तर पाणी साचलेल्या जागेपूर्वी गाड्यांची गती कमी केली जाते. रुळावर अपघात किंवा अतिक्रमण झाल्यास गाडी पूर्ण थांबवली जाते. वरच्या तार (ओव्हरहेड वायर) खराब झाली तर फक्त त्या छोट्या भागाचीच वीज कापली जाते. एखादी गाडी अचानक बंद पडली तर मागील गाड्यांना थांबवले किंवा दुसऱ्या मार्गाने पाठवले जाते.
6/8
गाड्यांमधील अतर
गाडी स्टेशनबाहेर थांबली तर प्लॅटफॉर्मवर गर्दी आटोक्यात आणली जाते. एखादी गाडी स्टेशनवर थांबली नाही तर पुढच्या गाड्यांचे अंतर योग्य ठेवले जाते. फास्ट गाडी उशीर झाली तर ओव्हरटेकिंगचा क्रम बदलला जातो. कधी अंधेरी किंवा बोरीवलीवर गाडी लवकर बाहेर काढली जाते जेणेकरून उरलेल्या मार्गाचे वेळापत्रक बिघडू नये. अनेक गाड्या एकदम उशीर झाल्या तर त्यांना वेगवेगळ्या अंतराने पाठवले जाते जेणेकरून सगळ्या गाड्या एकत्र येऊ नयेत.
7/8
भविष्यात अजून चांगली व्यवस्था
लवकरच कंट्रोल रूमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) जोडली जाणार आहे. यामुळे निर्णय अजून वेगवान आणि अचूक होतील. बांद्रा ते बोरीवली दरम्यान नवीन पाचवी-सहावी रूळ तयार झाले आहेत. आता माहिम ते बांद्रा या छोट्या भागावर काम सुरू होईल. यासाठी हार्बर लाईनच्या काही गाड्या 3 महिन्यांसाठी तात्पुरते बंद ठेवण्याचा विचार आहे.
8/8