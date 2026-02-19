English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Mumbai Local Control Room: कशी ठरते मुंबई लोकलची वेळ? प्रत्येक मिनिटाला बदलंत गणित; कंट्रोल रुमची संपूर्ण कहाणी!

Mumbai local control room:मुंबईची लोकल ट्रेन केवळ आधी ठरवलेल्या टाइमटेबलवर अवलंबून नसते. वेस्टर्न रेल्वेच्या टीएमएस कंट्रोल रूममधील अधिकारी प्रत्येक मिनिटाला नवीन निर्णय घेतात आणि त्यानुसार सर्व गाड्या चालवतात.

Pravin Dabholkar | Feb 19, 2026, 06:55 PM IST
1/8

Mumbai local control room run Detail Work Process

मुंबईची लोकल ट्रेन केवळ आधी ठरवलेल्या टाइमटेबलवर अवलंबून नसते. वेस्टर्न रेल्वेच्या टीएमएस कंट्रोल रूममधील अधिकारी प्रत्येक मिनिटाला नवीन निर्णय घेतात आणि त्यानुसार सर्व गाड्या चालवतात. यामुळे लाखो लोकांची रोजची ये-जा सुरक्षित आणि व्यवस्थित राहते.

2/8

कंट्रोल रूममध्ये सतत नजर

Mumbai local control room run Detail Work Process

कंट्रोल रूममध्ये मोठ्या स्क्रीनवर प्रत्येक ट्रेन कुठे आहे, किती वेगाने जाते, कोणती लेट झाली आहे हे सारखे दिसते. सिग्नलिंग आणि विजेचा पुरवठा यांचाही डेटा घेतला जातो. यामुळे रुळाचा कोणता भाग मोकळा आहे आणि कोणता प्लॅटफॉर्म उपलब्ध आहे, हे क्षणार्धात कळते.

3/8

व्यस्त वेळेत गाड्यांची गर्दी

Mumbai local control room run Detail Work Process

चर्चगेट ते विरार या मार्गावर सकाळ-संध्याकाळच्या व्यस्त वेळेत म्हणजेच पीक आवरमध्ये सुमारे 3 मिनिटांनी एक गाडी धावते. यावेळी एकूण उपनगरीय भागात जवळपास 95 लोकल ट्रेन एकदम चालू असतात.

4/8

छोटी अडचण-मोठा गोंधळ

Mumbai local control room run Detail Work Process

पीक आवरमध्ये एखादी गाडी थोडा वेळही थांबली तरी पुढे-मागे अनेक गाड्या उशीर होऊ शकतात. म्हणून कंट्रोल रूममध्ये ताबडतोब कारवाई होते. अधिकारी लगेच नवीन योजना आखतात जेणेकरून सगळ्या गाड्या वेळेत पोहोचतील.

5/8

समस्येवर त्वरित उपाय

Mumbai local control room run Detail Work Process

जोरदार पाऊस पडला तर पाणी साचलेल्या जागेपूर्वी गाड्यांची गती कमी केली जाते.  रुळावर अपघात किंवा अतिक्रमण झाल्यास गाडी पूर्ण थांबवली जाते.  वरच्या तार (ओव्हरहेड वायर) खराब झाली तर फक्त त्या छोट्या भागाचीच वीज कापली जाते.  एखादी गाडी अचानक बंद पडली तर मागील गाड्यांना थांबवले किंवा दुसऱ्या मार्गाने पाठवले जाते.

6/8

गाड्यांमधील अतर

Mumbai local control room run Detail Work Process

गाडी स्टेशनबाहेर थांबली तर प्लॅटफॉर्मवर गर्दी आटोक्यात आणली जाते.  एखादी गाडी स्टेशनवर थांबली नाही तर पुढच्या गाड्यांचे अंतर योग्य ठेवले जाते.  फास्ट गाडी उशीर झाली तर ओव्हरटेकिंगचा क्रम बदलला जातो.  कधी अंधेरी किंवा बोरीवलीवर गाडी लवकर बाहेर काढली जाते जेणेकरून उरलेल्या मार्गाचे वेळापत्रक बिघडू नये.  अनेक गाड्या एकदम उशीर झाल्या तर त्यांना वेगवेगळ्या अंतराने पाठवले जाते जेणेकरून सगळ्या गाड्या एकत्र येऊ नयेत.

7/8

भविष्यात अजून चांगली व्यवस्था

Mumbai local control room run Detail Work Process

लवकरच कंट्रोल रूमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) जोडली जाणार आहे. यामुळे निर्णय अजून वेगवान आणि अचूक होतील. बांद्रा ते बोरीवली दरम्यान नवीन पाचवी-सहावी रूळ तयार झाले आहेत. आता माहिम ते बांद्रा या छोट्या भागावर काम सुरू होईल. यासाठी हार्बर लाईनच्या काही गाड्या 3 महिन्यांसाठी तात्पुरते बंद ठेवण्याचा विचार आहे.

8/8

प्रवाशांसाठी नवीन सोयी

Mumbai local control room run Detail Work Process

नालासोपारा स्टेशनवर प्रवाशांसाठी रांगा लावण्याची व्यवस्था सुरू झाली आहे, ज्यामुळे चढणे-उतरणे सोपे होते. चर्चगेट स्टेशनवर पहिले कैरिज-अँड-वॅगन कंट्रोल सेंटर उभारले आहे जे धावत्या गाड्यांची स्थिती सतत तपासते. शिवाय यंदाच्या पावसाळ्यासाठी पूर्ण तयारी सुरू झाली आहे जेणेकरून मुसळधार पावसातही लोकल ट्रेन व्यवस्थित चालू राहतील.

